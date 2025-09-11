Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre que tenía a dos mujeres cautivas en su casa de Córdoba: el video del rescate

El operativo se desencadenó a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien fue a un centro de salud y contó que su pareja la había agredido. La investigación y cómo se resolvió

Un hombre de 28 años fue detenido en las últimas horas en Córdoba Capital acusado de mantener en cautiverio y agredir físicamente a dos mujeres, de 23 y 38 años, en una vivienda ubicada en calle José Iriarte al 1800, barrio Villa Richardson.

La investigación se inició cuando una de las víctimas acudió a un centro de salud y denunció que su pareja la había agredido. A partir de esta presentación, el personal policial logró identificar el domicilio donde, además de la denunciante, se encontraba otra mujer que también permanecía privada de su libertad y presentaba lesiones visibles.

Tras una serie de tareas de vigilancia en el lugar que permitieron obtener pruebas que incrementaban las sospechas, se ordenó un procedimiento en la vivienda que estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Durante el operativo de rescate, las autoridades hallaron y entrevistaron a las víctimas, quienes manifestaron haber estado sometidas a constantes agresiones físicas, amenazas y maltratos.

El acusado detenido
Asimismo, les hicieron revisaciones para corroborar su estado de salud y dispusieron su inmediata asistencia médica. Según supo este medio, los informes preliminares indicaron que ambas mujeres exhibían diferentes tipos de lesiones compatibles con situaciones de violencia reciente.

Posteriormente, fueron asistidas y contenidas por personal especializado, además de ser puestas a resguardo judicial bajo directivas de la autoridad competente.

El acusado, por su parte, fue aprehendido dentro de la vivienda y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente. La Dirección General de Investigaciones Criminales continúa por estas horas abocada a la pesquisa para esclarecer completamente las circunstancias del caso y determinar si existen otros episodios previos vinculados al acusado.

La situación generó preocupación entre los vecinos de Villa Richardson, un barrio residencial de Córdoba donde, según señalaron fuentes del entorno, no se habían registrado antecedentes de hechos similares en la misma modalidad. En este contexto, las autoridades locales recordaron a los habitantes del lugar la importancia de radicar denuncias ante cualquier situación sospechosa o de violencia, ya que la intervención rápida suele ser determinante para resguardar a las eventuales víctimas.

La investigación judicial por ahora se centra en determinar el tiempo que ambas mujeres estuvieron privadas de su libertad y documentar detalladamente los hechos. Mientras tanto, las víctimas permanecen bajo acompañamiento interdisciplinario y protección estatal.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Esta semana las autoridades cordobesas rescataron también a ocho personas martes en la ciudad de Córdoba, en un operativo realizado en el barrio Villa La Tela. El procedimiento estuvo a cargo de la Justicia Federal y la Policía de Córdoba, que investigan a un pastor evangélico señalado por presunta trata de personas y explotación laboral.

La vivienda allanada estaba ubicada en la zona oeste de la capital provincial y funcionaba bajo la fachada de un centro de rehabilitación espiritual.

En la entrada del lugar se exhibía un cartel con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”, lo que reforzaba la apariencia de espacio de contención para personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, allí se aprovechaban de personas con adicciones que buscaban una salida a través de la fe.

El barrio Villa La Tela,
Durante el operativo, las autoridades rescataron a ocho individuos que permanecían sometidos bajo un régimen de servidumbre. Todos habían llegado al domicilio buscando apoyo espiritual, aunque según la investigación, en realidad eran explotados.

El procedimiento también incluyó el secuestro de documentación vinculada a la causa, que ahora será analizada por la fiscalía interviniente.

El fiscal federal Carlos Casas Nóblega quedó a cargo del caso y deberá determinar el alcance de las maniobras atribuidas al pastor y establecer si existen más víctimas relacionadas con la organización.

La investigación se centra en comprobar si la fachada del supuesto centro espiritual encubría una estructura de trata de personas y explotación laboral que operaba en el barrio Villa La Tela.

