Crimen y Justicia

Investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación laboral

Ocho personas fueron rescatadas en la ciudad de Córdoba, en un operativo realizado en el barrio Villa La Tela

El barrio Villa La Tela, en el oeste de la Ciudad de Córdoba

Ocho personas fueron rescatadas este martes en la ciudad de Córdoba, en un operativo realizado en el barrio Villa La Tela. El procedimiento estuvo a cargo de la Justicia Federal y la Policía de Córdoba, que investigan a un pastor evangélico señalado por presunta trata de personas y explotación laboral.

La vivienda allanada estaba ubicada en la zona oeste de la capital provincial y funcionaba bajo la fachada de un centro de rehabilitación espiritual.

En la entrada del lugar se exhibía un cartel con la inscripción “Hogar Levantando al Caído”, lo que reforzaba la apariencia de espacio de contención para personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, allí se aprovechaban de personas con adicciones que buscaban una salida a través de la fe.

Durante el operativo, las autoridades rescataron a ocho individuos que permanecían sometidos bajo un régimen de servidumbre. Todos habían llegado al domicilio buscando apoyo espiritual, aunque según la investigación, en realidad eran explotados.

El procedimiento también incluyó el secuestro de documentación vinculada a la causa, que ahora será analizada por la fiscalía interviniente.

El fiscal federal Carlos Casas Nóblega quedó a cargo del caso y deberá determinar el alcance de las maniobras atribuidas al pastor y establecer si existen más víctimas relacionadas con la organización.

La investigación se centra en comprobar si la fachada del supuesto centro espiritual encubría una estructura de trata de personas y explotación laboral que operaba en el barrio Villa La Tela.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se refirió al caso en declaraciones a El Show del Lagarto. “Son ocho personas, con problemas de adicción, que llegaron acá buscando una solución espiritual y se encuentran con esta situación que realmente muestra una cara inhumana de la sociedad”, señaló.

Los investigadores confirmaron que el lugar no contaba con habilitaciones para funcionar como espacio de tratamiento o contención, y que, lejos de brindar asistencia, las personas eran sometidas a condiciones de servidumbre.

Rescatada en Río Negro

El martes pasado habían rescatado en Cinco Saltos, ubicada en la provincia de Río Negro, a una joven oriunda de Santiago del Estero, en el contexto de un operativo focalizado contra la trata de personas.

La intervención fue resultado de una denuncia anónima recibida a través de la Línea 145, canal habilitado de forma gratuita y permanente para alertar sobre casos de trata y explotación de personas.

Según la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, el procedimiento permitió el rescate de la joven, quien había sido trasladada bajo condiciones asociadas a explotación laboral.

El operativo fue coordinado por el gobierno de Río Negro a través del Programa de Asistencia a la Víctima de Trata e incluyó la participación de distintos organismos. Entre ellos se destacan la Secretaría de Trabajo, la Administración de Recursos de la Seguridad Social (ARCA, ex AFIP) de Neuquén, la Municipalidad de Cinco Saltos, la Unidad de Procedimientos Judiciales con sede en General Roca y personal de Gendarmería Nacional.

El despliegue se activó tras evaluar indicadores vinculados a vulnerabilidad y explotación laboral. En función del diagnóstico, las autoridades dispusieron la contención inmediata de la víctima y la organización de su traslado seguro a Santiago del Estero.

