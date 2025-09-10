Estaba detenido, quedó en libertad y cayó una hora después cuando intentó robar un auto

La zona en donde el sospechoso intentó robar un auto (Google Maps)

Un hombre que había recuperado su libertad cerca de las 20 horas del lunes, fue sorprendido una hora después mientras intentaba robar un auto que se encontraba estacionado a una cuadra de una avenida en Concordia, Entre Ríos.

La secuencia se registró cerca de las 21:30, en la intersección de las calles Rawson y Sarmiento, después de que el propietario de un Toyota Corolla avisara a las autoridades sobre el intento de robo. El hombre, quien se encontraba dentro de su local comercial, logró intervenir rápidamente cuando el sospechoso intentaba escaparse en el vehículo. Allí, lo retuvo hasta que los efectivos policiales llegaron a la escena, según indicaron desde la Jefatura Departamental al portal Uno.

La sorpresa de los agentes del Comando Radioeléctrico fue inmediata al identificar al detenido como el hombre que había salido recientemente de la Comisaría Primera de San Antonio de Padua de la Concordia. El fiscal de turno, Martín Núñez, ordenó la aprehensión del imputado y la apertura de una causa bajo la carátula de “tentativa de hurto automotor”.

Respecto al individuo, no trascendió su identidad ni tampoco los motivos por los cuales había permanecido cumpliendo un arresto en la dependencia policial. La causa quedó ahora en manos de la Justicia y se espera la declaración del acusado.

Quedó en libertad y volvió a robar en Chacarita

A fines de mayo, un episodio de similares características se registró en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Un hombre fue detenido menos de 24 horas después de haber recuperado su libertad, cuando intentaba robar en una perfumería junto a un cómplice. De acuerdo con la información que trascendió, el principal sospechoso, de 27 años, había salido de prisión el domingo 11 de mayo, tras cumplir una pena de cuatro meses por un robo similar ocurrido en una cervecería del barrio de Palermo.

Así quedó el vidrio de la joyería que robaron en mayo pasado

El hecho se produjo a la madrugada del día siguiente, cuando el implicado, acompañado por un hombre de 36 años, rompió la vidriera de un local de perfumes para sustraer varios frascos y llevarse el dinero en efectivo. Los delincuentes abandonaron rápidamente el lugar con el botín, pero la denuncia del gerente del comercio dio inicio a una investigación. La notificación fue radicada en la Comisaría Vecinal 15 A por el empleado del local, quien prestó declaración y aportó las imágenes de las cámaras de seguridad. Esta información fue confirmada por los investigadores.

La propia Policía de la Ciudad consiguió identificar a los sospechosos con el apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que aportó material fílmico sobre la secuencia. Los videos permitieron a los efectivos determinar que ambos sujetos se refugiaron en las inmediaciones, dentro del asentamiento conocido como Barrio Fraga, situado a pocas cuadras del lugar en el que habían irrumpido.

Un operativo policial se desplegó rápidamente y culminó con la detención del hombre de 27 años escondido en el mencionado asentamiento. Durante el procedimiento de traslado, el sospechoso provocó nuevos incidentes y dañó un patrullero al patear y romper el panel trasero de una de las puertas. Pocos metros más adelante, su cómplice fue interceptado y también puesto bajo arresto. Al momento de la detención, ninguno de los dos llevaba encima los objetos robados ni tampoco el dinero sustraído.

La causa pasó al Juzgado Criminal y Correccional Nacional Nº 40, que ordenó el traslado de ambos detenidos a la comisaría correspondiente mientras intentaban dar con el paradero de los elementos sustraídos.

Según los detalles brindados por los efectivos, el principal acusado tenía registrados 21 antecedentes penales por robos y hurtos, y había sido trasladado en numerosas ocasiones a distintas dependencias de la Ciudad de Buenos Aires. Previo a cometer el hecho, había recuperado su libertad