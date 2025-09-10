Detuvieron en Córdoba a un hombre que era intensamente buscado en Buenos Aires por abuso sexual

El detenido es trasladado por efectivos de la Policía de Córdoba (El Doce.tv)

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre en la localidad de Las Hilgueras, que se encontraba prófugo de la Justicia por un abuso sexual cometido en la provincia de Buenos Aires.

La captura se concretó el martes en una vivienda ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100, donde un joven de 28 años era requerido por la Justicia por una causa de abuso sexual con acceso carnal.

La persona aprehendida era buscada por la Fiscalía de San Vicente en el marco de una causa judicial iniciada en Buenos Aires. La captura fue posible tras diversos procedimientos realizados por los efectivos que lograron rastrear el paradero del sospechoso.

El arresto se produjo en una vivienda particular de esa localidad ubicada a pocos kilómetros de Río Cuarto.

Según informó el portal El Doce.tv, el joven detenido, cuyo nombre no fue difundido oficialmente, no presentó resistencia a su detención.

El hombre permanece a disposición de la Justicia a la espera de definiciones sobre su traslado a Buenos Aires, donde deberá comparecer ante la Fiscalía de San Vicente para avanzar en el proceso penal iniciado en su contra.

El detenido aguarda para su traslado a Buenos Aires (CBA24n)

Un violador prófugo durante nueve años fue detenido en Parque Patricios

Una semana atrás y tras permanecer casi nueve años prófugo de la Justicia, personal de la Policía de la Ciudad concretó la detención de E.A.F., quien era buscado desde 2016 por abuso sexual agravado, en el marco de un operativo desarrollado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Según precisaron fuentes policiales, la detención del violador ocurrió cuando personal de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) interceptó al acusado en la puerta de su domicilio, ubicado en Alberti al 1.800, a tan solo dos cuadras del hospital Garrahan.

La captura del sospechoso, argentino, de 49 años, fue el resultado de una investigación iniciada tras el oficio judicial recibido por la DIC3 el último 12 de agosto.

En dicho documento, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18, a cargo del juez Domingo Luis Altieri, solicitaba establecer el paradero del imputado y proceder a su detención en el marco de una causa por abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, radicada originalmente en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 5, Secretaría Nº 110. El expediente fue abierto el 4 de noviembre de 2016 y se encuentra bajo secreto de sumario.

Tras el rastreo de datos y tareas de inteligencia, los detectives lograron ubicar a E. A. F. y establecieron guardias discretas en torno a su lugar de residencia. Según precisaron las fuentes policiales consultadas por este medio, la detención se produjo cuando el acusado abandonaba su domicilio, sin que mediara resistencia ni incidentes.

Consumado el arresto, el juez Altieri avaló lo actuado por el personal interviniente y dispuso rigurosas medidas procesales sobre el detenido, quien fue trasladado a la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad. Autoridades judiciales indicaron que hasta el momento no se secuestraron objetos de interés ni se identificaron personas de interés vinculadas al proceso.