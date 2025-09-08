Crimen y Justicia

Mar del Plata: borracho y sin papeles, chocó varios autos y les pegó a dos mujeres policías

El conductor fue detenido y su auto, secuestrado, debido a que no tenía ninguna documentación en regla y se negó a hacerse el test de alcoholemia

Un hombre de 55 años fue detenido en Mar del Plata tras protagonizar una secuencia de choques, negarse a un control vial y agredir a dos mujeres policías. El hecho empezó cerca de las 00:25 de este lunes, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al llamado del 911 que alertaba sobre un vehículo involucrado en varias colisiones.

El conductor, a bordo de un Peugeot 504 color bordó, impactó primero contra varios autos en Antártida Argentina y Juana Manso. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, uno de los vehículos dañados fue un Fiat Palio que sufrió daños en su parte trasera.

Poco después, el mismo automóvil fue localizado en la intersección de 12 de Octubre y Jacinto Peralta Ramos, donde la situación se agravó. Al intentar identificar al conductor, el hombre reaccionó de manera violenta y golpeó en el rostro a dos mujeres policías. Ambas resultaron con lesiones y debieron recibir atención, conforme detalló el reporte oficial.

El hombre fue detenido y trasladado al Palacio de Tribunales

La intervención del personal de Tránsito municipal confirmó que el conductor carecía de cédula, seguro y licencia, y se negó a realizar el test de alcoholemia. El rodado quedó secuestrado y trasladado al depósito municipal de la ciudad, detallaron las fuentes a este medio.

La parte final de la secuencia fue registrada en video por la acompañante de otro automovilista que pasaba por el lugar. Las imágenes del momento, que ilustran esta nota y se viralizaron en redes sociales, muestran a dos patrulleros que rodean el vehículo, un grupo de personas y, al mismo tiempo, se ven autos chocados.

Según amplió 0223, la causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia (UFI), liderada por el fiscal Facundo De La Canale. El funcionario judicial dispuso la notificación formal al aprehendido por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves agravadas por ser las damnificadas funcionarias públicas, ordenando su traslado inmediato al Palacio de Tribunales. Además, se realizaron las actas de infracciones correspondientes por las faltas que cometió al no contar con los papeles del auto.

De acuerdo con los datos oficiales, la investigación se enfoca en reunir testimonios y peritajes para esclarecer la secuencia completa del incidente, que tuvo como saldo dos policías lesionadas y un vehículo fuera de circulación por no contar con documentación y seguro requeridos por la normativa de tránsito.

Por último, las fuentes detallaron que el detenido permanece a disposición de la Justicia penal local.

