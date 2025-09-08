Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

Joern Henning Kaugerud detenido

“Prófugo internacional. Narco criminal noruego condenado a más de 11 años. Se fugó para no cumplir la pena, se escondió acá”, tuiteó este lunes al mediodía la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, para anunciar el trabajo de los agentes del Departamento Federal de Investigaciones.

Según pudo saber Infobae, la captura de Joern Henning Kaugerud se produjo en los primeros días de la semana pasada, entre lunes y martes, en el barrio porteño de Palermo.

Desde entonces, el noruego está preso en la alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, ubicada en el cruce de la avenida General Paz y Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano. En esa dependencia aguarda por su extradición.

Fuentes del caso dijeron a este medio que el detenido noruego tenía sobre su cabeza una notificación roja de su país por el delito de narcotráfico, en la que se especificaba que no compareció en el juicio en su contra.

“Fue condenado en ausencia por delitos agravados relacionados con drogas narcóticas por un tribunal de distrito, y sentenciado a 11 años y 7 meses de prisión”, ampliaron las fuentes del caso sobre el ahora capturado por los agentes de la DFI.

Acusado de integrar una organización criminal, también debía comparecer ante la Justicia de su país por conducir bajo los efectos del alcohol.

Todo comenzó luego de que los agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA recibieran la notificación roja desde Noruega.

En ese contexto, los federales emprendieron un intercambio de datos con sus colegas de la Oficina Central Nacional (OCN) de Oslo, en el cual se estableció como probable domicilio de escondite del prófugo el barrio porteño de Palermo.

Más específicamente, lo ubicaron en un inmueble utilizado como vivienda de alquiler temporario con gran presencia de ciudadanos extranjeros.

Ante esto, se implementó en cercanías de ese domicilio una discreta vigilancia, donde entre lunes y martes de la semana pasada, luego de algunas horas de estudio de la propiedad de alquiler temporario, los policías lograron visualizar a un hombre con las mismas características del fugitivo.

Así, lo detuvieron para su identificación sobre la calle Paraguay al 3900, entre la avenida Medrano y Julián Álvarez. De inmediato, los policías confirmaron que se trataba del prófugo requerido por la Justicia de Noruega y se lo llevaron para la alcaidía de la calle Madariaga.

De 35 años, Joern Henning Kaugerud quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 de la Capital Federal, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría de Verónica Lara, a la espera de su extradición.

Noticia en desarrollo