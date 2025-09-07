Crimen y Justicia

Era profesor de hockey, lo condenaron por abusar a seis alumnas y quieren imputarle un séptimo caso que prescribió

Claudio Iván Famar recibió una pena de 8 años de prisión luego de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado. Ahora, un abogado quiere presentar un hecho que prescribió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Claudio Iván Famar, profesor de hockey sobre patines del club Godoy Cruz en Mendoza, recibió una condena a ocho años de prisión tras admitir seis casos de abuso sexual contra alumnas menores de edad. La sentencia fue dictada a mediados de junio y dejó fuera el beneficio de prisión domiciliaria, motivo por el cual Famar permanece en la cárcel.

El caso se inició dos años atrás, después de que varias denuncias involucraran a Famar en situaciones de abuso dentro del ámbito deportivo. El 10 de junio de este año, el acusado se sometió a un juicio abreviado y reconoció los hechos frente a la Justicia provincial. Diario UNO indicó que la causa parecía haber llegado a su fin, aunque persiste una acusación con tratamiento judicial y potencial proyección internacional.

Además de las seis condenas, existe una séptima denuncia contra Famar, derivada de un episodio presuntamente ocurrido en 2012. La denunciante, entonces amiga del acusado, aseguró que fue víctima de una violación durante su cumpleaños de 18 años en una casa de Chacras de Coria.

En agosto de 2023, un tribunal de segunda instancia declaró la prescripción del presunto delito. La calificación original fue de abuso sexual simple, cuya pena máxima es de cuatro años, por lo que los plazos legales se consideraron expirados. Este fallo fue convalidado tanto por la Suprema Corte provincial como por la Corte nacional, que descartaron los recursos presentados recientemente.

El abogado querellante, Sergio Salinas, y la fiscal de la causa sostuvieron en el expediente que debía aplicarse una calificación mayor dada la gravedad del nuevo testimonio, lo que extendería la prescripción a 12 años.

Salinas, director regional del Ending Clergy Abuse (ECA) para América Latina, anunció que presentará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “En los próximos días se expondrá el expediente en una disertación internacional titulada ‘Sin Plazo para la Verdad’, para debatir sobre imprescriptibilidad en casos de abuso sexual infantil”, detalló el diario mendocino.

De esta manera, se presentan interrogantes sobre los criterios de prescripción para delitos sexuales cometidos contra menores y podría convertirse en un caso testigo ante organismos internacionales.

Las acusaciones

El 15 de junio de 2023, la madre de una niña de 10 años declaró que su hija le había asegurado haber sido abusada por su profesor de hockey sobre patines, tanto en la cancha ubicada en el hipermercado Libertad, como en la cantina del club Godoy Cruz Antonio Tomba. Los hechos habrían ocurrido entre 2022 y algunos días antes de que se realizó la presentación judicial. La excusa era que iba ayudarla a elongar los músculos.

Al día siguiente se sumó una nueva denuncia de otra alumna de 12 años que dijo haber sufrido la misma situación en la cancha del hipermercado entre octubre y noviembre de 2022. El 17 de junio se sumaron dos acusaciones más por abuso sexual contra niñas de 10 y 11 años. El modus operandi fue similar a los casos anteriores, aunque con una de ellas utilizó como excusa para acercarse que iba a corregir su postura para agarrar el palo de hockey, indicó UNO.

El 28 de junio de 2023 se sumó la quinta denuncia por abuso sexual contra Famar por parte de una jugadora de 13 años, mientras que otra joven de 20 años dijo que entre 2014 y 2015 fue manoseada por el profesor en el club Petroleros, cuando la estaba ayudando a ponerse la vestimenta de arquera que tiene varias protecciones y elementos.

Cuando estaba por celebrarse el juicio oral, Claudio Famar decidió admitir todos los hechos de abuso sexual y llegó a un acuerdo con el fiscal de Delitos Sexuales Gonzalo Marzal, en conjunto con los abogados de las víctimas Julieta Massara, Sergio Salinas, Lucas Lecour y Francisco Machuca.

