Crimen y Justicia

Cayó un prófugo buscado por el violento asalto a un jubilado en Junín

El sospechoso tiene 23 años y se entregó en la ciudad de Lincoln. Había cometido una entradera en la casa de un señor de 84. Su cómplice ya había sido detenido

El sospechoso se entregó a
El sospechoso se entregó a la policía de Lincoln

Un sospechoso de 23 años que permanecía prófugo por un robo agravado a un jubilado fue detenido en la ciudad bonaerense de Lincoln, tras entregarse por iniciativa propia ante personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Lincoln, dependiente de la DDI Junín. El hombre había actuado junto a un cómplice luego de que la empleada doméstica de la víctima lo entregara. Los tres quedaron a disposición de la Justicia.

El ladrón era buscado por integrar esta banda acusada de asaltar violentamente a un adulto mayor en la ciudad de Junín. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el arresto se concretó luego de varias tareas investigativas coordinadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°6 del Departamento Judicial Junín.

El hecho por el que se dispuso su búsqueda ocurrió el 5 de septiembre en horas de la madrugada, cuando Arnoldo Caresani, de 84 años, denunció haber sido abordado en su vivienda de la calle Edison al 500 de Junín por un individuo que forzó la puerta principal, lo intimidó verbalmente y le sustrajo dinero en efectivo en distintas monedas.

El asaltante huyó inmediatamente del lugar y la víctima, sin poder precisar la cantidad exacta robada, contactó a la Policía local, que inició actuaciones bajo la carátula de robo agravado, informaron las fuentes consultadas por este medio.

Detectives de la DDI Junín, a cargo de la investigación desde la primera intervención, avanzaron con la toma de testimonios y el análisis de imágenes recolectadas de cámaras públicas y privadas de la zona. A partir de esos elementos, lograron identificar la participación de dos hombres como autores materiales del hecho. Las pruebas establecieron que ambos huyeron juntos en una motocicleta enduro azul, lo que permitió obtener las primeras órdenes judiciales de allanamiento.

Durante los operativos de urgencia, los agentes lograron el arresto inmediato de uno de ellos y secuestraron diversos elementos relevantes en su poder. Según fuentes judiciales, además del cargo de robo agravado, el detenido enfrentará una acusación adicional por tenencia ilegal de arma de fuego.

La empleada doméstica que entregó
La empleada doméstica que entregó el jubilado fue detenida

En ese primer procedimiento, su cómplice no fue hallado en su domicilio y quedó en calidad de prófugo, motivo por el cual continuaron los allanamientos y la búsqueda activa, señalaron a Infobae fuentes de la investigación.

En el desarrollo de la pesquisa, el personal de la DDI Junín determinó que una de las empleadas domésticas de la víctima, brindó información fundamental a los autores del robo. Es decir: había entregado al jubilado. En el marco de otro allanamiento, la mujer fue detenida.

La presión policial se intensificó sobre el prófugo en las últimas horas, lo que derivó en la emisión oficial de la orden de detención por parte del Juzgado de Garantías interviniente. Los investigadores detectaron, a partir del seguimiento de comunicaciones telefónicas, que el acusado se encontraba oculto en la ciudad de Lincoln. Finalmente, ante la inminencia de nuevos allanamientos, el sospechoso se presentó voluntariamente en la sede de la SDDI Lincoln, donde quedó formalmente detenido y a disposición de la justicia.

El Ministerio Público Fiscal dispondrá este sábado su traslado para prestar declaración. La causa sigue bajo la supervisión de la UFIyJ N°6 y el Juzgado de Garantías en turno, mientras avanza el análisis del material secuestrado y se completan las diligencias judiciales.

