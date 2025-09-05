Crimen y Justicia

Saltó el muro de la casa de una mujer para robarle y mató al perro para que no ladrara: era el jardinero

El sospechoso, de 24 años, fue apuntado por los vecinos, que cumplieron el rol de testigos en el caso

Guardar
El jardinero asfixió al perro
El jardinero asfixió al perro de una mujer durante un intento de robo en Misiones, según la investigación policial

Un hombre de 24 años quedó detenido luego de ser acusado de haber asfixiado a un perro hasta matarlo durante un intento de robo. El hecho ocurrió en el barrio Carmelito, en la ciudad de San Javier de la provincia de Misiones.

Durante la noche del jueves, una mujer de 61 años regresó a su vivienda y descubrió que su mascota había muerto. Sorprendida por el hallazgo, la dueña del inmueble solicitó auxilio a la Policía de Misiones.

Gracias a los vecinos se había enterado de que un sujeto desconocido había saltado el muro perimetral, aparentemente con intenciones de robo, por lo que el animal lo atacó en defensa de su territorio, de acuerdo con la información oficial.

La reconstrucción de los hechos comenzó rápidamente. Un veterinario examinó al animal y concluyó que la causa del deceso fue asfixia, dato que permitió orientar la investigación sobre un posible ataque premeditado, que coincidía con la versión que la mujer contó a la Policía.

Vecinos de la zona aportaron testimonios clave: algunos afirmaron que J. A. F., como se lo identificó al aprehendido, era el autor del hecho. Días atrás había realizado trabajos de poda en ese mismo domicilios.

Ante la gravedad del incidente, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda. El sospechoso fue localizado el viernes en la vía pública y fue inmediatamente arrestado.

Luego del traslado, permaneció alojado en la dependencia policial bajo instrucciones del Juzgado de Instrucción N°5 de Alem.

Los investigadores confirmaron que el detenido cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad, así como causas previas vinculadas con amenazas y episodios violentos.

Una jauría de perros atacó a un hombre que quiso ingresar a una casa

Un hombre intentó robar una casa y fue atacado por una jauría de 15 perros en Tucumán

Un intento de robo culminó de forma inesperada cuando un hombre terminó herido al ingresar sin permiso en un domicilio y ser atacado por una manada de perros. El suceso tuvo lugar hacia el mediodía del martes en la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán.

Los informes oficiales indican que el incidente ocurrió en la calle Lamadrid al 2200. Allí, la propietaria escuchó gritos de auxilio y el ladrido de sus perros.

Sospechando que algo ocurría en la parte trasera de la vivienda, la mujer salió y presenció la escena: el intruso habría saltado una medianera para entrar con intenciones de robo, lo que la llevó a llamar al 911.

Tras darse cuenta del conflicto, la mujer intentó controlar a sus más de 15 perros de distintas razas. Cuando la situación se calmó, pidió ayuda al 107, número de emergencias del Ministerio de Salud provincial, para el hombre, que quedó con lesiones múltiples y pedía socorro después de haber saltado la tapia perimetral y entrado en la propiedad.

Como muestra el video, el individuo se encontraba desnudo mientras lo atacaba la jauría. La dueña intentó sin éxito tranquilizar a los animales con palos. Fueron finalmente los vecinos quienes lograron dispersar a los perros al percatarse de lo que sucedía.

La identidad del hombre fue confirmada por miembros de la Patrulla Motorizada de Yerba Buena, que lo asistió y trasladó: se trata de D. L. F., alias “Cachito”, de 28 años, residente en la misma ciudad.

El parte médico del Hospital Carrillo determinó que el hombre presentaba lesiones leves por mordeduras. Se descartó riesgo para su salud, pero se dispuso su derivación al Hospital Centro de Salud para una evaluación adicional.

El hecho fue caratulado como tentativa de hurto con escalamiento y lesiones por mordedura de animal. Por eso tomó intervención la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I Nominación, a cargo de la fiscal María Paula Bellomino.

Fuentes de la investigación aseguraron a Infobae que la fiscal ordenó no imponer medidas privativas de libertad a D. L. F. y solicitó que la dueña de la vivienda formalizara la denuncia.

Según las fuentes consultadas, no sería la primera vez que el acusado se encuentra implicado en situaciones similares, ya que registra “varios antecedentes” por delitos contra la propiedad.

Temas Relacionados

PerrosMascotaSan JavierMisionesÚltimas noticiasRobo

Últimas Noticias

Se entregó el conductor que atropelló a un motociclista en Adrogué y huyó: la insólita explicación que dio sobre su fuga

El hombre, de 66 años, se presentó este viernes en la comisaría Primera de Almirante Brown. El fiscal lo indagará la semana que viene

Se entregó el conductor que

Identificaron al cuerpo que hallaron flotando en el río Paraná: investigan si fue asesinado

Se trata del hombre encontrado en la mañana de este martes sobre la costanera central de la ciudad. La víctima tenía 42 años y se encontraba en situación de calle

Identificaron al cuerpo que hallaron

El abogado acusado de engañar a Gonzalo Montiel deberá pagar 40 millones de pesos para no ir a la cárcel en su otra causa por estafas

Se trata de Nicolás Payarola, ya procesado por defraudación al futbolista de River Plate y la Selección. Ahora la Justicia le impuso una caución real por el otro expediente que enfrenta

El abogado acusado de engañar

Procesaron con prisión preventiva a “El Yiyi”, jefe de una célula del Tren de Aragua en Argentina

Guillermo Boscán Bracho, oriundo de Venezuela, está preso desde octubre de 2023, acusado de montar una red de lavado en el país que incluyó campos y una peluquería tras entrar al país con un nombre falso

Procesaron con prisión preventiva a

Cayó en Córdoba un jubilado acusado de abusar del hijo de su ex mujer en Santa Fe: estuvo prófugo 3 meses

El hombre será trasladado a la provincia santafesina para ser indagado por la fiscal del caso

Cayó en Córdoba un jubilado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió Guillermo Brizzio, referente de

Murió Guillermo Brizzio, referente de la música clásica argentina

Las principales figuras del PJ volverán a unirse en el búnker el domingo: Máximo Kirchner no confirmó asistencia

Cayó una banda de delincuentes que asaltaba kioscos, heladerías y almacenes en Mar del Plata: los videos

Se entregó el conductor que atropelló a un motociclista en Adrogué y huyó: la insólita explicación que dio sobre su fuga

La pregunta científica del momento: ¿el microbioma es el eslabón perdido para prevenir males y proteger el ambiente?

INFOBAE AMÉRICA
Cómo maratonear series puede influir

Cómo maratonear series puede influir en la salud mental y cognitiva, según la ciencia

El Festival Folk de Newport revive en Venecia con imágenes inéditas de Bob Dylan y el retrato de una época

Bolivia: cinco ex funcionarios enfrentan un juicio por favorecer a Sebastián Marset

Estados Unidos les pidió a más de 250.000 venezolanos “prepararse” para salir del país en noviembre

El TIFF comenzó con un emotivo retrato de John Candy, ícono canadiense de la comedia

TELESHOW
Quienes son los últimos cuatro

Quienes son los últimos cuatro participantes de MasterChef Celebrity

Hilda Lizarazu y Lito Vitale cumplieron 15 años de amor y contaron su primera cita: “Beso en casa y en cada semáforo”

¿Un nuevo frente de conflicto? La China Suárez habría escolarizado en Turquía a sus hijos con Benjamín Vicuña

El sugestivo comentario de Flor Vigna contra Griselda Siciliani: “Ya tendrá algo para contar”

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”