Saltó el muro de la casa de una mujer para robarle y mató al perro para que no ladrara: era el jardinero

El jardinero asfixió al perro de una mujer durante un intento de robo en Misiones, según la investigación policial

Un hombre de 24 años quedó detenido luego de ser acusado de haber asfixiado a un perro hasta matarlo durante un intento de robo. El hecho ocurrió en el barrio Carmelito, en la ciudad de San Javier de la provincia de Misiones.

Durante la noche del jueves, una mujer de 61 años regresó a su vivienda y descubrió que su mascota había muerto. Sorprendida por el hallazgo, la dueña del inmueble solicitó auxilio a la Policía de Misiones.

Gracias a los vecinos se había enterado de que un sujeto desconocido había saltado el muro perimetral, aparentemente con intenciones de robo, por lo que el animal lo atacó en defensa de su territorio, de acuerdo con la información oficial.

La reconstrucción de los hechos comenzó rápidamente. Un veterinario examinó al animal y concluyó que la causa del deceso fue asfixia, dato que permitió orientar la investigación sobre un posible ataque premeditado, que coincidía con la versión que la mujer contó a la Policía.

Vecinos de la zona aportaron testimonios clave: algunos afirmaron que J. A. F., como se lo identificó al aprehendido, era el autor del hecho. Días atrás había realizado trabajos de poda en ese mismo domicilios.

Ante la gravedad del incidente, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda. El sospechoso fue localizado el viernes en la vía pública y fue inmediatamente arrestado.

Luego del traslado, permaneció alojado en la dependencia policial bajo instrucciones del Juzgado de Instrucción N°5 de Alem.

Los investigadores confirmaron que el detenido cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad, así como causas previas vinculadas con amenazas y episodios violentos.

Una jauría de perros atacó a un hombre que quiso ingresar a una casa

Un hombre intentó robar una casa y fue atacado por una jauría de 15 perros en Tucumán

Un intento de robo culminó de forma inesperada cuando un hombre terminó herido al ingresar sin permiso en un domicilio y ser atacado por una manada de perros. El suceso tuvo lugar hacia el mediodía del martes en la ciudad de Yerba Buena, provincia de Tucumán.

Los informes oficiales indican que el incidente ocurrió en la calle Lamadrid al 2200. Allí, la propietaria escuchó gritos de auxilio y el ladrido de sus perros.

Sospechando que algo ocurría en la parte trasera de la vivienda, la mujer salió y presenció la escena: el intruso habría saltado una medianera para entrar con intenciones de robo, lo que la llevó a llamar al 911.

Tras darse cuenta del conflicto, la mujer intentó controlar a sus más de 15 perros de distintas razas. Cuando la situación se calmó, pidió ayuda al 107, número de emergencias del Ministerio de Salud provincial, para el hombre, que quedó con lesiones múltiples y pedía socorro después de haber saltado la tapia perimetral y entrado en la propiedad.

Como muestra el video, el individuo se encontraba desnudo mientras lo atacaba la jauría. La dueña intentó sin éxito tranquilizar a los animales con palos. Fueron finalmente los vecinos quienes lograron dispersar a los perros al percatarse de lo que sucedía.

La identidad del hombre fue confirmada por miembros de la Patrulla Motorizada de Yerba Buena, que lo asistió y trasladó: se trata de D. L. F., alias “Cachito”, de 28 años, residente en la misma ciudad.

El parte médico del Hospital Carrillo determinó que el hombre presentaba lesiones leves por mordeduras. Se descartó riesgo para su salud, pero se dispuso su derivación al Hospital Centro de Salud para una evaluación adicional.

El hecho fue caratulado como tentativa de hurto con escalamiento y lesiones por mordedura de animal. Por eso tomó intervención la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I Nominación, a cargo de la fiscal María Paula Bellomino.

Fuentes de la investigación aseguraron a Infobae que la fiscal ordenó no imponer medidas privativas de libertad a D. L. F. y solicitó que la dueña de la vivienda formalizara la denuncia.

Según las fuentes consultadas, no sería la primera vez que el acusado se encuentra implicado en situaciones similares, ya que registra “varios antecedentes” por delitos contra la propiedad.