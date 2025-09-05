Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por abusar de la hija de su pareja en Chaco

Según la denuncia realizada por la madre de la niña, el hombre habría agredido a víctima en repetidas ocasiones

Guardar
El hombre fue detenido luego
El hombre fue detenido luego de que la mujer presente la denuncia en su contra (Imagen ilustrativa Infobae)

Un hombre fue detenido en Resistencia, Chaco, por estar acusado de abusar de la hija menor de su pareja. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima ante el Departamento de Violencia Familiar y Género.

Se trata de A. V. A., de 47 años, quien habría violado en reiteradas oportunidades a niña. La causa se investiga como “abuso sexual simple”.

El caso quedó en manos de la Fiscalía N°2, a cargo de Ana González de Pacce. La fiscal dispuso una serie de medidas urgentes para resguardar a la víctima y reunir elementos probatorios, según informó el portal de Diario Chaco.

Tras la denuncia y la activación del protocolo de emergencia, personal del Servicio Externo, junto a efectivos de la Comisaría Sexta y la Comisaría Decimocuarta, llevaron adelante la ubicación y captura del sospechoso.

El procedimiento incluyó una primera revisión en el Servicio de Medicina Legal, instancia previa a su traslado a la unidad policial donde quedó a disposición de la Justicia.

Los especialistas del Departamento de Violencia Familiar y Género se encargaron de brindar contención inmediata a la denunciante y activar cuidados integrales para la menor víctima, quien fue puesta bajo resguardo y recibió acompañamiento profesional.

El agresor fue detenido luego
El agresor fue detenido luego que la madre de la menor realizara la denuncia (Gobierno)

Intentó abusar de una menor y quedó detenido

A principios del mes pasado, en Isla del Cerrito, también en la provincia de Chaco, una adolescente de 14 años sufrió un intento de abuso por parte de un hombre mayor cuando sus padres no se encontraban en su casa. La joven logró escaparse y, tras realizar la denuncia, el agresor fue detenido por la Policía.

La alarma se desató el sábado 9 de agosto por la tarde en una vivienda particular.

La reconstrucción de los hechos, basada en la denuncia y la información policial, revela que la madre de la víctima había salido del hogar cerca de las 17:00, dejando en la casa a sus dos hijas: una joven, de 20 años, y su hermana menor, de 14. En ese momento, un hombre aprovechó la ausencia de los adultos para acercarse a la vivienda.

Según consta en la denuncia presentada cerca de las 22:00, se presentó preguntando por la madre de las jóvenes y fue recibido por la adolescente de 14 años.

Al enterarse de que la mujer no estaba, el individuo tomó de la cintura a la menor e intentó besarla. Frente a esto, la adolescente lo empujó, ingresó rápidamente a la casa y logró ponerse a salvo, impidiendo que el ataque se consumara. El hombre huyó del lugar en una motocicleta.

Las hermanas informaron de inmediato a sus padres, quienes acompañaron a las jóvenes a radicar la denuncia ante las autoridades. Este paso permitió a la Policía obtener datos precisos sobre el sospechoso y desplegar un operativo de búsqueda en la zona rural.

El dispositivo incluyó el relevamiento de domicilios cercanos, controles en los accesos y vigilancia sobre la posible ruta de escape utilizada por el agresor. Finalmente, los efectivos localizaron y detuvieron al hombre en las inmediaciones del paraje, poco después de formalizarse la denuncia. Se trata de un hombre de 65 años, identificado como E. B.

El acusado permanece a disposición de la Justicia, mientras se evalúan nuevas diligencias para esclarecer todos los aspectos del caso.

