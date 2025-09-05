Cayó una mujer que tenía domiciliaria y vendía cocaína desde su casa en Córdoba

La Fuerza Policial Antinacarcotráfico en el allanamiento (mpfcordoba.gob.ar)

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un allanamiento en la zona sudeste de Córdoba capital, donde fue detenida una mujer de 34 años que gozaba de prisión domiciliaria por intentar ingresar estupefacientes a una cárcel provincial.

El procedimiento se realizó en una vivienda sobre calle Celso Barrios al 3700, en el barrio Villa La Vaquita Echada, lugar donde funcionaba el punto de venta y distribución ilegal.

La mujer detenida ya había sido investigada en una causa anterior tras intentar ingresar drogas a un establecimiento penitenciario, motivo por el cual cumplía con una prisión domiciliaria. Sin embargo, tras desacatar en reiteradas ocasiones citaciones judiciales, la Justicia dispuso su inmediata detención, que se concretó durante la jornada del jueves.

En el lugar del allanamiento, los agentes de la FPA secuestraron varias dosis de cocaína y elementos vinculados directamente al narcomenudeo, estre ellos teléfonos celulares, recortes plásticos, balanzas y documentación relacionada con la actividad ilícita.

Esto consolidó la imputación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La mujer fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno, que supervisó todo el procedimiento y dio inicio a nuevas líneas investigativas.

Según informó el portal del diario La Voz, el espacio intervenido, ubicado en una zona residencial de la capital provincial, había sido señalado en investigaciones previas como una de las locaciones recurrentes empleadas por personas vinculadas al narcomenudeo.

El Ministerio Público Fiscal continúa con el análisis de líneas telefónicas y movimientos financieros, con el objetivo de identificar eventuales conexiones de la detenida en la cadena de distribución de estupefacientes.

En la vivienda se secuestraron teléfonos celulares, recortes plásticos, balanzas y documentación relacionada a la actividad ilícita (mpfcordoba.gob.ar)

Desarticularon una banda narco que se dedicaba a introducir drogas a una cárcel

Hace tan solo una semana, la FPA desbarató una banda que introducía cocaína en el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco para su venta dentro de la cárcel.

Durante las actuaciones ordenadas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, efectivos de la fuerza concretaron cinco allanamientos en el departamento San Justo. Las intervenciones se desplegaron en tres domicilios de las ciudades de San Francisco y Morteros, además de registros en dos celdas del Establecimiento Penitenciario N° 7.

En la vía pública, una pareja fue detenida en calle Mendoza al 100, en el barrio Sarmiento, mientras que una mujer de 31 años fue aprehendida en calle Almirante Brown s/n, en Morteros.

Estas detenciones se realizaron en simultáneo con procedimientos realizados en las viviendas de la calle Catamarca al 2000 (San Francisco) y Güemes al 500 (Morteros). La coordinación permitió reducir los tiempos de reacción y evitar alertas entre los miembros de la organización.

La hipótesis investigada es que los detenidos actuaban como nexos entre proveedores externos y reclusos, facilitando la circulación de los estupefacientes en el interior del penal.

Uno de los aspectos destacados del operativo fue el secuestro de 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $403.000 en efectivo, una balanza digital, tres motocicletas y otros elementos vinculados a la causa.

Los tres adultos detenidos permanecen a disposición de la justicia bajo cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.