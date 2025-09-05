Cayó en Córdoba un jubilado acusado de abusar del hijo de su ex mujer en Santa Fe: estuvo prófugo 3 meses

El detenido se encontraba prófugo hace 3 meses (Télam)

R.A.D., un hombre de 61 años, fue detenido en la ciudad de Córdoba tras permanecer prófugo durante más de 3 meses, acusado abusar del hijo de su ex pareja en la provincia de Santa Fe.

Según informaron medios santafesinos, el acusado fue detenido el miércoles pasado tras un operativo que se llevó a cabo después de varios meses de tareas investigativas. El procedimiento estuvo coordinado entre la División Capturas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que recibió colaboración de sus pares santafesinos.

El arresto se produjo en una calle del barrio Marcos Sastre de la capital cordobesa, conocido como “Docta”. La detención de R.A.D. ocurrió luego de que fuera denunciado por supuestos ataques sexuales contra el hijo menor de quien fue su pareja.

Tras su captura, el acusado quedó a disposición del Juzgado de Control de la ciudad de Córdoba. La fiscal Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en Santa Fe, y quien tiene a su cargo el expediente, gestionó el exhorto de extradición para que R.A.D. sea remitido a los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El traslado está previsto para el próximo lunes y la imputación formal se realizará en el transcurso de la siguiente semana.

De acuerdo con el diario El Litoral, en base a fuentes de la investigación, el sospechoso trabajaba en un organismo estatal en la capital santafesina y desapareció luego de tramitar su jubilación a través de internet.

Los investigadores habían seguido las huellas del prófugo, que permanecía oculto desde junio, cuando la justicia santafesina había librado la orden de captura.

En ese sentido, indicaron que el hallazgo del acusado no fue fácil: se requirió un minucioso entrecruzamiento de datos, seguimientos discretos y el intercambio de información entre ambas policías provinciales.

R.A.D. será imputado formalmente la próxima semana del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la convivencia.

Abusó de su hijastra y estuvo 5 años prófugo

Agentes de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a Walter Daniel Jiménez (52), un hombre que se mantuvo prófugo de la Justicia desde 2019 tras ser acusado de abusar sexualmente de su hijastra de apenas 10 años.

El sospechoso fue arrestado a mediados de julio mientras caminaba en una calle de Ingeniero Budge. De acuerdo con la investigación, el presunto abusador se ocultaba en una vivienda de esa localidad bonaerense del partido de Lomas de Zamora y tras un seguimiento, que incluyó tareas de observación en el barrio, lo detuvieron en las inmediaciones de la calle Trelles, entre Intendente Felipe Castro y Gaucho Rivero.

Detenido por abusar de su hijastra en Lomas De Zamora

El arresto obedecía a una orden de captura nacional e internacional emitida el 24 de octubre de 2019, reforzada por una alerta roja de Interpol, elevada casi al mismo tiempo.

El caso se originó a partir de una denuncia formalizada el 17 de noviembre de 2014, cuando la madre de la menor, tomó conocimiento de los abusos cometidos por Jiménez, quien era su ex pareja.

En la denuncia consta que, durante una visita a la vivienda del imputado en González Catán, partido de La Matanza, con quien la mujer tenía una hija en común, la niña –de 10 años en ese momento– relató que el padrastro le tocó sus partes íntimas en presencia de sus hermanos. El hombre dejó de abusarla sólo después de la intervención de su hermana, quien escuchó los gritos de la nena y acudió al lugar.

Los abusos no se limitaban únicamente a ese episodio. La madre de la menor descubrió que existían antecedentes desde que la niña tenía 5 años, período en el que convivieron bajo el mismo techo, por lo que Jiménez figuraba entonces como responsable legal.

A raíz de estos hechos, la UFI N° 4 de La Matanza, a cargo del fiscal Gonzalo Agustín Tarrio Suárez, y el Juzgado de Garantías N° 4, bajo la titularidad del juez Fernando Pinos Guevara, ordenaron la detención nacional e internacional de Jiménez.

En el transcurso de la investigación, se desplazaron grupos operativos que realizaron extensas tareas de campo y análisis del entorno social y familiar del prófugo. Finalmente, los equipos lograron establecer que Jiménez se escondía en Ingeniero Budge y actuaron de manera sorpresiva en la vía pública para evitar que escaparan.

En el medio, los exámenes practicados a la menor dieron cuenta del daño que ocasionó el padrastro en la menor.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, durante la instrucción judicial, peritos del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil practicaron exámenes psicológicos y físicos a la menor.

Un informe forense practicado el 20 de febrero de 2015 detectó en la niña una comprensión sexual inusual para su edad, sobreadaptación, apariencia seudomadura, tristeza, desesperanza, trastorno alimentario, episodios de disociación y depresión.

Los expertos consideraron que la víctima estaba en condiciones de declarar bajo el régimen de la Cámara Gesell. Además, los exámenes médicos revelaron abuso sexual de larga data, con rotura de himen anular y fisura lateral.

El hombre fue imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor encargado de la guarda de la menor víctima y aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser la víctima una menor de 10 años y por ser el autor persona conviviente y encargada de la guarda de la misma.