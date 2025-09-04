Golpeó salvajemente a su abuela de 85 años y fue detenido por la Bonaerense

La mujer denunció haber sido agredida en su casa, pero se desconoce por qué el acusado la habría atacado (X: @hechosanderecho)

Un joven de 23 años fue detenido en la localidad bonaerense de Berisso, luego de que su abuela, de 85 años, lo denunciara por haberla golpeado salvajemente en su casa. El aviso se habría realizado minutos después de que ocurriera el ataque, por lo que el acusado todavía se encontraba en el lugar.

El hecho ocurrió el miércoles pasado en el interior de una vivienda ubicada en la calle 171 entre 37 y 38. Aparentemente, la víctima se habría comunicado con la línea de emergencias para dar aviso del violento episodio que había sufrido.

Al ser consultada sobre su agresor, la identificó de manera directa a su nieto como el autor de los golpes. Minutos después, los agentes policiales se presentaron en la vivienda y constataron que la denunciante tenía hematomas visibles en brazos y piernas.

De acuerdo con la información publicada por el medio platense 0221, los efectivos procedieron a la inmediata detención del joven, quien todavía se encontraba en la propiedad de su abuela. El caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, que avaló las actuaciones policiales y dispuso nuevas medidas para profundizar la causa.

El nieto de la víctima fue detenido y trasladado a la comisaría local (CIJur)

El expediente fue caratulado como “lesiones agravadas en contexto familiar”, mientras el acusado continúa privado de su libertad y a disposición de la Justicia. Además, se esperan los resultados de los estudios de reconocimientos médicos legales, que buscarán determinar el alcance de las lesiones y reunir pruebas que respalden la causa judicial.

Recapturaron al menor de edad acusado de asesinar a su bisabuela en Merlo

Hace tan solo un mes, recapturaron al adolescente de 17 años, acusado de matar a su bisabuela Clelia María Galarza. La mujer de 87 años fue hallada con signos de ahorcamiento en su vivienda de Mariano Acosta. El joven, identificado como J. L. G., había logrado fugarse del instituto de menores de La Plata donde cumplía prisión preventiva.

El detenido había escapado durante la madrugada, pero fue localizado poco después por el personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 6° de Mariano Acosta, tras recibir un dato que permitió ubicarlo en una vivienda situada en la intersección de las calles Carcaballo y Paul Groussac.

La investigación judicial, a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de Morón, sostuvo que existirían elementos suficientes para atribuirle la autoría del crimen al bisnieto de la víctima.

El menor acusado fue trasladado hacia otro centro de menores a la espera del juicio

Según el expediente, el 19 de mayo, la víctima fue encontrada sin vida en el baño de su casa, una construcción precaria dentro de un terreno donde también residen su hija y su nieta. La hija de Galarza fue quien la halló, tras acudir a visitarla para compartir unos mates.

Tras recibir el aviso al 911, el personal policial constató la muerte de la mujer y dio inicio a la investigación. Aunque en un primer momento no se observaron signos de violencia ni indicios de robo, la autopsia reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica. Además, señalaron la presencia de hematomas en el rostro, lo que llevó a profundizar las tareas investigativas.

Durante la pesquisa, los detectives de la Policía Bonaerense hallaron prendas con sangre de la víctima abandonadas cerca de la escena del crimen. El análisis de la vivienda descartó la existencia de puertas o ventanas forzadas, lo que centró la atención en el entorno familiar.

A raíz de esto, el fiscal Solís, de la UFI N° 5, tomó declaraciones a la hija, el yerno, la nieta y el bisnieto, y detectó una serie de contradicciones en sus relatos. Incluso, apuntó que estos se veían imposibilitados de explicar en donde se encontraban al momento del hecho.

La Fiscalía procedió al secuestro de teléfonos móviles y otros elementos relevantes para la causa. Así, se determinó que la ropa con rastros de sangre pertenecía al adolescente de 17 años, quien al ser indagado no pudo justificar sus actividades previas al hallazgo del cuerpo.

Tras su arresto inicial, el menor fue trasladado a un instituto de seguridad en La Plata, donde permaneció detenido desde finales de mayo. Luego de haber concretado el escape, la Justicia de Menores ordenó modificar el régimen de detención del acusado, quien ahora permanecerá recluido en el Instituto de Menores de Pablo Nogués hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda ser sometido a juicio.