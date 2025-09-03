Crimen y Justicia

Estuvo ocho años preso y la Policía de la Ciudad lo detuvo en Pompeya con un arma lista para disparar

El sospechoso tenía 18 municiones. Además, le encontraron pesos y dólares

Tras estar 8 años preso, la Policía de la Ciudad lo detuvo con un arma en Pompeya

Un joven de 27 años, que había estado preso durante 8, fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras caminaba con un arma cargada por el barrio porteño de Pompeya.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, se trata de una pistola con munición en recámara y un cargador completo. El operativo se llevó a cabo en la intersección de las calles Atuel y Ancaste, donde efectivos de la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) observaron al sospechoso en actitud sospechosa y procedieron a identificarlo.

Según el informe policial, durante la requisa se incautó la pistola, además de un total de 18 proyectiles, dinero en pesos y dólares estadounidenses.

Tras las consultas judiciales correspondientes, la Unidad de Flagrancia Sur ordenó la detención del hombre, así como el secuestro del arma de fuego y la realización de pericias de Criminalística y Balística para determinar si el arma había sido utilizada recientemente.

El detenido tiene 27 años
Las investigaciones confirmaron que el detenido había cumplido una condena de ocho años de prisión y recuperó la libertad el año pasado. Las autoridades informaron que se continúan las diligencias para esclarecer el origen y el uso del armamento incautado.

Violador detenido

Luego permanecer casi nueve años prófugo de la Justicia, el pasado martes personal de la Policía de la Ciudad concretó la detención de E.A.F., quien era buscado desde 2016 por abuso sexual agravado, en el marco de un operativo desarrollado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, la detención del violador ocurrió a las 7:50, cuando personal de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) interceptó al acusado en la puerta de su domicilio, ubicado en Alberti al 1.800, a tan solo dos cuadras del hospital Garrahan.

La captura del sospechoso, argentino, de 49 años, fue el resultado de una investigación iniciada tras el oficio judicial recibido por la DIC3 el último 12 de agosto.

En dicho documento, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18, a cargo del juez Domingo Luis Altieri, solicitaba establecer el paradero del imputado y proceder a su detención en el marco de una causa por abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, radicada originalmente en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 5, Secretaría Nº 110. El expediente fue abierto el 4 de noviembre de 2016 y se encuentra bajo secreto de sumario.

Tras el rastreo de datos y tareas de inteligencia, los detectives lograron ubicar a E.A.F. y establecieron guardias discretas en torno a su lugar de residencia. Según precisaron las fuentes policiales consultadas por este medio, la detención se produjo cuando el acusado abandonaba su domicilio, sin que mediara resistencia ni incidentes.

Consumado el arresto, el juez Altieri avaló lo actuado por el personal interviniente y dispuso rigurosas medidas procesales sobre el detenido, quien fue trasladado a la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad. Autoridades judiciales indicaron que hasta el momento no se secuestraron objetos de interés ni se identificaron personas de interés vinculadas al proceso.

