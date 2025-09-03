Crimen y Justicia

Detuvieron a tres personas en Rosario con cerca de 800 dosis de droga listas para vender

En el allanamiento realizado en la calle Pasco al 7700, la Policía de Investigaciones incautó también marihuana, celulares y dinero en efectivo

La Policía de Investigaciones en el allanamiento de la calle Pasco al 7700 de Rosario (Rosario3)

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad, permitió la detención de un hombre y dos mujeres acusados de comercializar estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Pasco al 7700, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, y fue coordinado por la Fiscalía de Investigación y Juicio Nº 2, Segunda Circunscripción Rosario, a cargo de la fiscal Julia Milicic.

Según informó el portal Rosario3, la causa comenzó a fines de julio, luego de que la Fiscalía de Microtráfico notificara posibles maniobras de venta de drogas en el barrio. Las tareas de vigilancia e investigación permitieron recolectar pruebas sobre la presunta actividad ilícita, lo que derivó en la solicitud de las medidas judiciales implementadas este martes.

De acuerdo con el reporte oficial, en el domicilio allanado se encontraron 784 dosis y un trozo compacto de sustancia vegetal con características similares a la marihuana, cuatro teléfonos celulares y la suma de $1.174.100.

Las acciones de campo incluyeron vigilancia discreta y relevamiento de movimientos en el entorno del inmueble intervenido. Según fuentes judiciales, los investigadores lograron reunir evidencia suficiente para solicitar una orden de allanamiento, que fue concedida por el juzgado de turno.

El procedimiento se concretó en horas de la mañana y culminó con la detención de M. F. C. (42 años), G. A. S. (20 años) y L. A. P. (33 años), quienes fueron identificados como habitantes del domicilio inspeccionado y permanecen ahora a disposición de la Fiscalía de Investigación y Juicio Nº 2. En el operativo participaron efectivos de distintas divisiones, que garantizaron la preservación de los elementos probatorios.

El proceso judicial se encuentra en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, orientadas a profundizar la pesquisa sobre eventuales vínculos con otras personas o grupos dedicados al microtráfico en Rosario.

Todo lo incautado en el allanamiento (Rosario3)

Más detenidos y droga incautada en Rosario

A fines del mes pasado, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a siete personas y secuestró drogas, dinero y armas durante cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

El operativo fue llevado adelante por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales.

La causa está bajo la órbita de la Fiscalía de Microtráfico, a cargo del fiscal Diego Maximiliano Giró, quien ordenó las tareas de inteligencia tras detectar un punto de venta en un pasillo interno de la calle Piamonte.

De acuerdo con los trabajos realizados, el lugar era manejado por un hombre identificado como Figueredo, señalado como principal organizador, asistido por “soldaditos” y revendedores que operaban en la zona.

El caso se originó en junio, cuando brigadas federales habían detenido a dos hombres con droga y armas, lo que derivó en la apertura de una investigación más amplia.

Luego de semanas de seguimientos y tareas encubiertas, los efectivos secuestraron importante cantidad de clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y estiramiento y anotaciones contables vinculadas a la comercialización.

Los detenidos fueron trasladados a la sede de DUOIE Rosario para las diligencias de rigor y, posteriormente, quedaron alojadas en la alcaidía de la PFA, a disposición de la Justicia.

Desde la Policía Federal remarcaron que este tipo de procedimientos se enmarca en los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y buscan desarticular bandas dedicadas al narcomenudeo y otros delitos complejos que afectan a Rosario.

