Sinaloa cerró agosto con 118 homicidios y 473 vehículos robados, según reportes

El balance mensual expone la dificultad de contener delitos graves y la necesidad de estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad

Por Carlos Salas

Imagen ilustrativa
El reporte oficial documenta 13 casos de restos humanos encontrados durante el mes.

El mes de agosto, Sinaloa concluyó con un panorama preocupante en materia de seguridad, de acuerdo con el informe diario presentado por las autoridades. Durante este periodo, se reportaron 118 homicidios, 13 hallazgos de restos humanos y 473 vehículos robados, cifras que reflejan la magnitud de los delitos ocurridos en la región bajo seguimiento oficial.

El reporte elaborado por Noroeste, detalla que los homicidios continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades de seguridad. Con 118 víctimas mortales contabilizadas (3.8 víctimas por día) a lo largo de agosto, el informe no especifica patrones particulares ni fechas con picos inusuales, pero subraya la persistencia de este delito como una constante en la estadística criminal.

En cuanto a los hallazgos de restos humanos, el reporte oficial documenta 13 casos durante el mes. Aunque no se ofrecen detalles adicionales sobre las circunstancias o ubicaciones de estos hallazgos, la cifra aporta una dimensión adicional a la complejidad de la situación de violencia en la zona.

Las cifras anteriormente mencionadas reflejan el resultado que deja una narcoguerra constante entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza, afines al Cártel de Sinaloa y recientemente la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en zonas periféricas.

El decomiso de armamento y
El decomiso de armamento y vehículos robados se da en medio de una narcoguerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y contra el CJNG. (SSPC)

Robo de auto, otra problemática que no da tregua

El robo de vehículos también figura de manera destacada en el informe, con un total de 473 unidades sustraídas en agosto (15.2 vehículos robados, aproximadamente). Este dato sitúa al delito como uno de los más frecuentes y de mayor impacto para la población afectada, que enfrenta tanto pérdidas materiales como la sensación de vulnerabilidad ante la delincuencia.

El informe diario, que funciona como un balance oficial de la evolución de los delitos, permite observar tendencias y comparar la situación actual con la de meses anteriores. Si bien el documento no profundiza en las causas ni en las estrategias de respuesta, sí ofrece una radiografía precisa del estado de la seguridad en el periodo analizado.

Como dato relevante, el reporte indica que el robo de vehículos aumentó respecto al mes anterior, lo que añade un elemento de alerta para las autoridades y la ciudadanía en el seguimiento de este delito.

Reclutamiento forzado: una problemática de la que nadie habla

El reclutamiento de menores por
El reclutamiento de menores por el crimen organizado va en aumento según reportes de autoridades federales. (Imagen Ilustrativa Infobae/ Sora IA )

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, dos adolescentes de Jalisco, tras un enfrentamiento entre civiles armados en Sinaloa, manifestaron la persistencia del reclutamiento forzado de menores por parte del CJNG.

Desde el verano de 2024, Jalisco ha registrado un incremento en la desaparición de jóvenes de entre 15 y 19 años, fenómeno que especialistas y autoridades vinculan con el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

El caso de Paúl Alexander y Carlos Alejandro, ambos de 16 años, quienes desaparecieron en mayo y fueron localizados sin vida el 14 de julio de 2025 en la comunidad El Pozo, en Culiacán, ilustra esta problemática.

Según la Fiscalía de Jalisco, los adolescentes fueron contactados a través de redes sociales, trasladados primero a Zacatecas para recibir adiestramiento en el uso de armas, luego llevados a Nayarit y finalmente enviados a Sinaloa, donde participaron en un enfrentamiento armado.

