La Corte Suprema confirmó la condena de la organizadora de varios atentados contra jueces en nombre de Los Monos

Lucía Estefanía Uberti

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena de Lucía Estefanía Uberti (31), quien el 30 de septiembre de 2021 recibió una pena de 20 años de prisión por haber organizado gran parte de los atentados que perpetraron Los Monos contra domicilios de jueces, edificios judiciales y policiales a mediados de 2018.

“Yo les tenía miedo a los narcos y ahora les doy órdenes a ellos”, decía uno de los mensajes que se encontraron en su celular en el marco de la investigación por la que a Ariel Máximo “Guille” Cantero le dieron 22 años de cárcel.

La resolución de primera instancia había sido ratificada en noviembre de 2022 por decisión de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción.

En diciembre de 2023 fue la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la que rechazó un recurso de queja de la defensa de Uberti, como así también los agravios por el cumplimiento de la pena impuesta debido a que tenía un hijo menor de edad.

Tras los reveses judiciales, la defensa de la organizadora de los atentados cometidos por Los Monos contra el Estado santafesino interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal de Justicia del país bajo el argumento de que se había violado el principio de inocencia y el debido proceso.

Este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron una resolución en la que consideró desistido el planteo que había sido elevado.

Según el legajo judicial por el que fue condenada, Uberti participó en la planificación de diez de los quince atentados que tuvieron lugar entre el 29 de mayo y el 26 de agosto de 2018.

Los ataques

Los ataques que se le endilgaron a la joven delincuente fueron los siguientes: el 30 de junio de 2018 organizó una balacera contra un domicilio del policía Ariel Lotito de la División Judiciales, quien había declarado contra Los Monos en el famoso juicio de 2017 por asociación ilícita, homicidios y extorsiones.

Uberti también organizó los cuatro atentados contra inmuebles en los que había vivido la jueza Marisol Usandizaga, una de las magistradas que condenó a la banda narco de la zona sur de Rosario. Fueron todos ataques a tiros en el centro y en barrio Martín, donde se encuentra el Monumento Nacional a la Bandera, que se perpetraron entre el 26 de julio y el 10 de agosto.

La misma “jefa de gatilleros” del clan Cantero dio las instrucciones para que baleen domicilios en los que habían vivido las camaristas Gabriela Sansó y Carolina Hernández, hechos que tuvieron lugar el 5 y 13 de agosto de ese año. Las dos juezas de segunda instancia fueron las que participaron en la confirmación de las condenas por la asociación ilícita, donde “Guille” Cantero y su círculo cercano recibieron altas penas.

Uberti también fue quien orquestó el primer atentado a tiros contra el Centro de Justicia Penal el 4 de agosto, una balacera a la sede de la Fiscalía Regional –cuando funcionaba en pleno centro de Rosario– y una intimidación a la base de la Policía de Investigaciones, donde el 26 de agosto arrojaron una granada de gas lacrimógeno.