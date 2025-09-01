Operativos en San Lorenzo-Huracán y River-San Martín: 69 trapitos y 90 hinchas con derecho de admisión

La Policía de la Ciudad en River

La Policía de la Ciudad realizó este fin de semana operativos de seguridad en los partidos San Lorenzo-Huracán y River Plate-San Martín de San Juan, en los que detectó a 69 trapitos, 90 hinchas con derecho de admisión y contabilizó 561 contravenciones.

Desde la fuerza de seguridad porteña, informaron que estos controles fueron desplegados en diferentes anillos dispuestos en las adyacencias de los estadios Nuevo Gasómetro y Monumental, y se encargó de los mismos la Dirección Prevención en Eventos Masivos.

En el clásico San Lorenzo-Huracán, los efectivos policiales demoraron a 18 trapitos por infracción al artículo 92 y hubo cinco hinchas con derecho de admisión que fueron remitidos por el programa Tribuna Segura.

Las demás actas contravencionales se labraron por intentar ingresar sin entradas, entrar con pirotecnia, guardar o suministrar bebidas alcohólicas, incitar a la violencia a la delegación visitante, portación de arma no convencional, usar el espacio público de forma indebida, incitar al desorden y desobediencia a la autoridad.

Además, fue detenido un sospechoso por cometer un hurto en flagrancia de un teléfono celular. En este punto intervino, la Fiscalía Criminal y Correccional Número 50, a cargo de Edgardo Orfila, Secretaría de Alejandro Falcone.

En cuanto al operativo en el estadio Monumental para River-San Martín (SJ), la Policía de la Ciudad hubo 51 trapitos demorados y 85 hinchas que no pudieron entrar por estar en el padrón de derecho de admisión de Tribuna Segura.

Además, se labraron actas por ingresar sin entradas, incitar al desorden, uso indebido del espacio público, ensuciar bienes y perturbar filas. Los oficiales informaron que hubo tres procesados (uno por desobediencia y dos por tenencia de estupefacientes).

Antecedente

En un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio deBoca Juniors, en el marco del encuentro frente a Banfield, el pasado fin de semana, dos personas fueron detenidas, medio centenar de cuidacoches demorados y más de 60 simpatizantes con derecho de admisión impedidos de ingresar.

Uno de los casos más relevantes fue la detención de un hombre de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por femicidio en grado de tentativa, emitido por la Justicia de Quilmes. El individuo fue identificado en la puerta 4 de acceso gracias al sistema Tribuna Segura, que permitió constatar la orden judicial en su contra.

En tanto, un joven de 21 años también fue arrestado en el marco del mismo programa, acusado dedesobediencia y encubrimientoen una causa con origen en la ciudad de Puerto Madryn.