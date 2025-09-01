Motochorros asaltaron a un camionero en La Plata y se llevaron más de $2 millones

Dos motochorros asaltaron a un camionero en La Plata y se llevaron 2 millones de pesos (0221)

Un hecho de extrema violencia ocurrió en la ciudad de La Plata el último viernes por la tarde, cuando un camionero fue sorprendido mientras realizaba tareas sobre su vehículo. En apenas segundos, dos individuos armados lo abordaron, lo redujeron a la fuerza y lograron hacerse con una suma superior a los $2.000.000 y varias pertenencias personales.

El episodio ocurrió cuando el transportista conducía un camión Ford 700 y debió detenerse en la intersección de las calles 637 y 20, en la localidad de Arana.

El hombre explicó ante la Policía que necesitaba ajustar una parte de la máquina que llevaba, y por ese motivo descendió de la cabina. En ese preciso momento, dos sujetos con los rostros cubiertos lo sorprendieron. Uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego por la espalda mientras el cómplice accedía al interior del camión.

La víctima narró que fue tumbada sobre el suelo y obligada, bajo amenaza de muerte, a entregar cualquier objeto de valor, mientras que el otro revivía la cabina con rapidez y sustraía todo lo que encontraba.

Los asaltantes se apropiaron de una caja de herramientas, un teléfono celular y una importante cantidad de dinero en efectivo que el dueño transportaba como parte de un reparto comercial. Según la denuncia formal, el monto sustraído supera los dos millones de pesos argentinos, cifra que agrava el contexto del delito.

Terminada la revisión de la cabina, los delincuentes subieron a una motocicleta roja tipo 110 cc. y se alejaron a toda velocidad por los caminos rurales, sin que nadie pudiera detener su fuga, según informó el portal 0221.

Minutos después de liberarse, el camionero advirtió el faltante de su dinero y se contactó con la subcomisaría de Arana, desde donde se dispuso un operativo de rastreo en la zona. Las características de la moto y la modalidad empleada también fueron difundidas en radios policiales.

La Policía busca a los dos delincuentes (Noticias XFN)

En el sector no existen cámaras públicas ni privadas al alcance de las autoridades, lo que dificultó cualquier posibilidad de identificar a los autores. Las primeras pericias descartaron la presencia de testigos directos del ataque y tampoco se hallaron rastros útiles para la investigación.

La investigación fue caratulada como “robo agravado” y quedó a cargo de la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata.

Motochorros robaron a la salida de una casa de cambio: persecución y choque

Un hombre de 31 años chocó su Renault Kangoo contra otro vehículo mientras perseguía a cuatro motochorros que le habían robado una mochila con 1.500 dólares y 3 millones de pesos en Villa Ariza, Ituzaingó.

El incidente se produjo cuando la víctima, tras salir de una casa de cambio en el centro de la ciudad, fue interceptada en un semáforo por los asaltantes, que rompieron la ventanilla del acompañante y se llevaron el efectivo.

En su intento por recuperar la mochila, el hombre inició una persecución a alta velocidad que terminó abruptamente en la intersección de Venancio Flores y Concejal Defilippi, donde la Kangoo impactó contra un Peugeot 308 blanco ajeno al hecho. El choque destrozó el frente del Peugeot y el lateral derecho de la Kangoo, que quedó sobre la vereda.

Personal de la Unidad de Terapia Intensiva Móvil asistió al conductor, quien no requirió traslado hospitalario. Las autoridades continúan la búsqueda de los delincuentes.

La UFI Descentralizada Nº2 de Ituzaingó, bajo la fiscalía de María Alejandra Bonini, investiga el caso como robo y lesiones culposas. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del área para identificar a los responsables, quienes huyeron con el dinero y permanecen prófugos.