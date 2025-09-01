“Le dio una gran cantidad de golpes de puño al bebé”: quedó acusado por matar a su hijo de 39 días

El hospital Centenario "Natalio Burd", de Neuquén, a dónde llegó el bebé sin vida

La Justicia provincial de Neuquén llevó adelante este lunes una audiencia clave en la que se formularon cargos contra un hombre acusado de asesinar a golpes a su hijo de apenas 39 días de vida en la ciudad de Centenario. La madre de la criatura es investigada.

El caso quedó en manos del fiscal Andrés Azar y de la asistente letrada Carolina Gutiérrez, quienes atribuyeron al imputado, identificado con las iniciales M.E.M., el delito de homicidio agravado por el vínculo, en calidad de autor, explicaron fuentes del caso.

La presentación judicial se realizó en la Ciudad Judicial durante la tarde del lunes. En esa instancia, la fiscalía expuso los elementos reunidos en la investigación preliminar y solicitó que el acusado quede detenido bajo la medida de prisión preventiva.

Según explicaron, existían motivos fundados para sostener que este sábado a la madrugada en el domicilio familiar, ubicado en el barrio España de Centenario, el detenido le propinó “una gran cantidad de golpes de puño al bebé”, lo que resultó fatal.

De acuerdo con la información aportada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el episodio habría ocurrido el sábado, en una franja horaria comprendida entre las 6 y las 12.50. Durante ese lapso, en la vivienda se encontraban también la pareja del imputado —madre del bebé— y dos hijos menores del mismo núcleo familiar, un niño y una niña.

El informe preliminar de autopsia, elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, determinó que la causa de muerte del niño fueron traumatismos múltiples provocados por golpes en distintas partes del cuerpo.

En la audiencia, el fiscal Azar precisó que dos de esas lesiones —una en la zona del cráneo y otra en el abdomen— tuvieron la entidad suficiente “como para provocarle la muerte”.

En su exposición, el fiscal sostuvo que la madre del bebé aparece, de manera provisoria, como sospechosa de haber tenido “algún grado de participación en el hecho”.

No obstante, aclaró que por el momento no se le atribuye delito alguno. “Se le hizo designar abogado defensor”, puntualizó Azar. La hipótesis sobre su posible participación se apoya, en parte, en la incompatibilidad entre las lesiones constatadas en el cuerpo del bebé y la versión que brindó la mujer, quien señaló que la muerte se produjo tras una caída desde los brazos del padre.

El fiscal también reveló que testigos entrevistados por el MPF describieron un contexto de violencia de género ejercido por el acusado hacia su pareja y hacia los niños de la familia.

Estos testimonios resultaron relevantes para el pedido de prisión preventiva, ya que, a criterio de la fiscalía, existen riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de los testigos y posibilidad de fuga del imputado. Por ello, la medida solicitada fue por un plazo de seis meses.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la acusación y la formulación de cargos. En su resolución, descartó que el hecho se tratara de un caso de simple negligencia. Además, estableció un plazo de investigación de cuatro meses, tiempo durante el cual deberán completarse las pruebas y diligencias pendientes.

En cuanto a la prisión preventiva, el magistrado fijó el mismo plazo de cuatro meses.

Durante la audiencia, el acusado hizo uso de la palabra y rechazó los cargos. Según se registró, sostuvo que la muerte de su hijo fue producto de un descuido. “Fue un accidente; jamás le pegué a mis hijos”, afirmó M.E.M. ante el juez.

La defensa insistió en esa línea argumental y buscó instalar la hipótesis de una fatalidad doméstica, aunque no logró evitar la decisión judicial de mantenerlo detenido.

Hay que recordar que todo se descubrió este sábado al mediodía, cuando la Policía provincial y el SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén) respondieron a un llamado de alerta de la calle Olmos, en el barrio de Nueva España.

Al llegar, las autoridades se encontraron con un bebé que sufría un paro cardiorrespiratorio y, ante ello, dispusieron su inmediato traslado al hospital Centenario, donde falleció minutos después de su ingreso a la guardia.

La mamá del bebé contó a las autoridades que, durante la madrugada, el niño se le había caído accidentalmente de los brazos a su pareja, ya que tiene una lesión en uno de sus miembros superiores.

También comentó la mujer que, por la mañana, notó que el chiquito tenía problemas para respirar y que estaba pálido, lo que derivó en que llamaran al servicio de emergencias.

Los profesionales que atendieron al niño en el hospital advirtieron que el cuerpo tenía signos de violencia, por lo que dieron aviso a las autoridades, como indica el protocolo. La autopsia dio por ciertas las sospechas.