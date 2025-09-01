Crimen y Justicia

Habían planeado un fin de semana romántico en un hotel de Berazategui y el chofer que los llevó les robó: el video

Lo detuvieron una hora después del hecho por el rastreo del GPS de los dispositivos electrónicos

Por María Laura Balonga

Una pareja rusa pidió un auto de aplicación para pasar un fin de semana romántico en un hotel de Berazategui y el chofer les robó las valijas

Él es de nacionalidad rusa, pero vive y trabajaba en Argentina desde hace un par de años. Ella, su novia, viajó especialmente al país para acompañarlo unos días. Aprovechando el fin de semana, decidieron irse a disfrutar al Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort de la localidad de Hudson. Armaron las valijas, donde pusieron hasta un par de vinos espumantes, y pidieron un auto de aplicación. Cuando estaban en la puerta del barrio donde está el hotel, el sueño de unos días de romance se convirtió en pesadilla.

Todo ocurrió este viernes, pero el caso se viralizó en las últimas horas luego de que se conociera el video de cómo el chofer de la aplicación, con el que viajaron desde la Ciudad de Buenos Aires al hotel de Berazategui, les robó las valijas y en la huida le provocó lesiones en un brazo al joven ruso.

El fin de semana romántico comenzó a desvanecerse cuando llegaron a la puerta del barrio. La seguridad le pidió al chofer los papeles del coche para dejarlo avanzar hasta el hotel, donde debía dejar a los pasajeros. El conductor, reticente, se puso a discutir con los guardias y, en un momento, dio marcha atrás e hizo bajar a la pareja.

Cuando los jóvenes rusos fueron al baúl del auto a retirar el equipaje, el Toyota Etios blanco aceleró y se perdió de vista. El joven ruso intentó detenerlo y sólo logró lastimarse.

El chofer les robó las valijas en Berazategui: así le allanaron la casa al sospechoso

Ante esto, según supo Infobae, desde el barrio llamaron a la Policía y el gerente del hotel, que habla inglés fluido, colaboró con los agentes para alertarlos sobre los dispositivos electrónicos que estaban en las valijas que se había llevado el ladrón.

Entonces, comenzaron a seguir en tiempo real el camino del Toyota hasta que se detuvo en el partido de Lanús. En paralelo, el joven ruso fue trasladado al hospital de Berazategui: en la guardia lo atendieron por la lesión en el brazo y por una dolencia en la clavícula (se la había sacado de lugar) y por la que en las próximas horas deberá acudir a un especialista.

Los policías de la comisaría 3ª de Berazategui llamaron a sus pares de Lanús y les pasaron la dirección que marcaba el GPS, los detalles del coche y hasta la patente: los colegas les devolvieron el llamado y les dijeron que el vehículo sospechoso estaba estacionado frente a una casa.

La valija de las víctimas
La valija de las víctimas escondida debajo de la cama del detenido

El fiscal Cristian Granados, de la UFI N°2 de Berazategui, pidió un allanamiento de urgencia y ahí estaba el chofer buscado y, casi todo, lo robado, incluso las dos botellas de espumante.

El sospechoso fue detenido en la localidad de Monte Chingolo una hora después del hecho: llevaba puesta ropa de su víctima y debajo de una cama estaban las valijas.

“Solo faltaban unos aritos, 20 mil pesos y 100 dólares”, contaron las fuentes del caso a este medio.

El vino espumante de la
El vino espumante de la pareja en la casa del detenido

El fiscal Granados indagó y dejó detenido por el delito de robo simple a I.M., de 30 años, sin antecedentes penales y que alquilaba el coche para usarlo como chofer de aplicación. El acusado se negó a declarar.

Del juez de Garantías Alejandro Mora dependerá si I.M. sigue todo el proceso preso. Por lo pronto, si la lesión en la clavícula que sufrió el joven ruso se confirma, podrían agravarle el delito con lesiones graves y la escala de 1 a 6 años de prisión del simple robo ascendería y así caerían sus chances de ganar la calle.

