Estaba prófugo por un homicidio y lo detuvieron en Rosario: investigan una presunta saga de venganzas

Se trata de un joven de 21 años que era señalado como el presunto implicado del crimen de otro de 22. Su víctima también había sido acusada de asesinar a un hombre de 30 en mayo

El asentamiento en donde concluyó
El asentamiento en donde concluyó la persecución policial

La Policía de Rosario logró capturar a un joven de 21 años, que era buscado por presuntamente haber cometido un homicidio en agosto de este año. Luego de que fuera perseguido por evitar un puesto policial, los agentes lo identificaron como Alexis O. Además, analizarían una presunta trama de venganzas cobradas a través de asesinatos.

El operativo se inició este sábado por la tarde, cuando el sospechoso intentó escapar en moto de un control de tránsito ubicado en la intersección de Aborígenes Argentinos y la vía. En consecuencia de esto, los agentes comenzaron a perseguirlo hasta las inmediaciones de Rouillón y la vía.

En ese momento, el joven descendió del vehículo y buscó refugio en una casilla de un asentamiento cercano. Sin embargo, su escape no tuvo éxito, debido a que el personal policial lo redujo y se lo llevó detenido. En el lugar, secuestraron una pistola 9 milímetros con numeración suprimida, un cartucho, y la moto Yamaha XTZ, que había sido robada horas antes.

Según la información publicada por Rosario3, el dueño del vehículo contó que había sido abordado por el detenido el viernes por la tarde, cuando se encontraba sentado con su novia en el banco de un potrero situado en las calles Provincias Unidas y Rivero.

El joven fue atrapado en
El joven fue atrapado en una casa ubicada en un asentamiento

Mientras que la moto estaba estacionada a un costado, en cuestión de segundos fueron sorprendidos por dos hombres armados. “Amigo, dame la moto”, le dijo uno de los delincuentes, antes de que les dispararan por intentar resistirse. No obstante, el tiro fue fallido y ninguno resultó herido.

Luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitara su inmediata detención, el caso quedó en manos de la fiscal Georgina Pairola, responsable de la Unidad de Homicidios Dolosos. Asimismo, ratificaron que se trataba del joven que era buscado como presunto implicado en el crimen de Elías Agustín Díaz, de 22 años, ocurrido el pasado 5 de agosto sobre Seguí al 5900.

El hecho se registró cerca de las 20.30 horas, cuando el joven fue atacado a tiros en un complejo de viviendas. Aunque la víctima había sido trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), el personal médico confirmó su muerte horas más tarde.

De acuerdo con La Capital, las primeras acciones ordenadas por la fiscal Pairola en el crimen de Díaz incluyeron tareas destinadas a determinar la mecánica del ataque y el posible vínculo entre la víctima y sus agresores. Incluso, destacaron que, al momento de su muerte, contaba con un pedido de captura activo en el marco de otra causa por homicidio.

El lugar donde fue atacado
El lugar donde fue atacado a tiros Díaz

Ese requerimiento respondía al asesinato de Osvaldo Reina, un hombre de 30 años que había sido baleado en su domicilio de Lisandro de la Torre al 3500 el 13 de mayo. El expediente reconstruyó que Reina resultó herido en la axila derecha, recorrió aproximadamente cien metros y cayó sin vida.

Instantes más tarde, personal policial entrevistó a residentes de la zona, quienes vincularon a Díaz, vecino del barrio, como sospechoso del ataque. Por esto, los agentes realizaron un allanamiento en busca del señalado, pero familiares informaron que se había marchado poco antes de su llegada.

Durante esa misma noche, la policía y el sistema de emergencias intervinieron en otros ataques armados. Un hombre de 31 años recibió disparos en Julio Vanzo al 8000 y fue trasladado al HECA. En el lugar, las autoridades recolectaron catorce vainas servidas, un proyectil y tres balas encamisadas.

Después de la captura de Alexis O., el imputado será formalmente acusado en una próxima audiencia que, por el momento, no tendría fecha. El operativo y sus derivaciones podrían sumar nuevos datos respecto al crimen de Díaz, con especial énfasis en el vínculo que habría entre los implicados.

