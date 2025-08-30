Crimen y Justicia

Murió la mujer que había sido prendida fuego por su ex delante de su nuevo novio en San Martín

La mujer tenía 31 años y estaba internada desde el miércoles con el 95% del cuerpo quemado. El atacante fue detenido

Una mujer de 31 años fue brutalmente atacada por su ex pareja (Video: Twitter)

Luna Ana Clara, la mujer de 31 años que fue prendida fuego por su ex pareja delante de su nuevo novio en el partido de San Martín, falleció en las últimas horas tras permanecer más de dos días internada con el 95% de su cuerpo quemado.

Según confirmaron a Infobae, la víctima murió en la noche del viernes en el Hospital Diego Thompson, donde permanecía luchando por su vida en estado crítico. Allí había sido derivada desde el Hospital Fleming, en el que le brindaron las primeras atenciones médicas tras el hecho.

Un brutal ataque ocurrió en Ciudad Jardín El Libertador y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, que encabezan esta nota, se ve cómo su ex la rocía con combustible y la prende fuego a la víctima, delante del novio actual. Habría sido en el marco de una discusión.

El atacante fue detenido poco después: lo identificaron como Á.G., de 35 años, y se constató que ya había amenazado en anteriores ocasiones a la mujer, con quien tenía hijos en común. Si bien había antecedentes de violencia de género, la víctima nunca radicó una denuncia.

La fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín inició la búsqueda del homicida luego de que abandonara la escena corriendo en dirección a la Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas. Efectivos de la Comisaría Quinta de San Martín lo encontraron en la intersección de Eva Perón y Avenida Márquez. Así, el acusado quedó bajo arresto, a la espera de ser indagado por la fiscal Fabiana Ruiz, titular de la UFI N°2 del mencionado distrito.

Todavía se desconocen las causas que provocaron la discusión. La investigación está en curso y hay diferentes versiones. El consumo problemático de drogas, padecido por ambos, es un elemento que los investigadores tienen en cuenta.

El hombre tomó combustible y se lo roció por todo el cuerpo para terminar prendiéndola fuego con un encendedor

El violento episodio

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en el conurbano bonaerense. Minutos antes de las 5, en la intersección de las calles El Ombu y El Clavel, el agresor se acercó a donde se encontraba Luna. Tras un intercambio de palabras, la situación escaló hasta la agresión.

Frente a otras seis personas, incluida la actual pareja de la víctima, y luego de mantener una violenta discusión por algunos minutos, el hombre tomó un líquido inflamable y se lo roció por todo el cuerpo para terminar prendiéndola fuego con un encendedor.

Los testigos le extinguieron el fuego

La mujer, con el cuerpo envuelto en llamas, corrió unos metros y terminó cayendo sobre el pavimento, donde los testigos la socorrieron y extendieron el fuego.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Fleming, y posteriormente derivada al Hospital Diego Thompson, donde permanece internada con más del 95% de su cuerpo quemado.

