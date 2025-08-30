Asaltaban casas de adultos mayores y los maniataban para robarles: fueron detenidos

Los detenidos por el caso

Dos personas fueron detenidas durante operativos realizados en la localidad de Burzaco, acusadas de formar parte de una banda dedicada a robos bajo la modalidad entradera en viviendas de personas mayores de edad.

Los procedimientos que culminaron en la detención de los sospechosos se iniciaron luego de una investigación iniciada tras un violento asalto ocurrido el 5 de agosto en una vivienda ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ese día, al menos tres personas armadas irrumpieron en la casa de una pareja mayor.

Durante aproximadamente tres horas, las víctimas fueron maniatadas y sufrieron amenazas mientras los delincuentes revisaban la propiedad. Finalmente, los agresores escaparon del lugar con diversas pertenencias, entre ellas dinero en efectivo y varias joyas.

La denuncia radicada pocas horas después del ataque movilizó a personal de la DDI Escobar, que comenzó con las primeras tareas investigativas. El 15 de agosto, las autoridades lograron capturar a dos personas vinculadas directamente con el caso.

En el procedimiento, los agentes incautaron teléfonos celulares y otros objetos que resultaron fundamentales para las averiguaciones posteriores. El análisis técnico de los dispositivos electrónicos secuestrados permitió avanzar en la identificación de otros integrantes de la banda e identificar los domicilios que posteriormente fueron allanados por orden judicial.

Las joyas incautadas en los allanamientos

Según señalaron fuentes policiales a Infobae, tras los avances en la investigación y con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N°4 de Zárate - Campana habilitó la ejecución de dos órdenes de allanamiento en propiedades ubicadas en Burzaco. Durante estos operativos, se produjo la detención de dos sospechosos más, identificados como presuntos participantes activos de la organización delictiva.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate - Campana y contó con el respaldo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Escobar y la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Escobar.

En los registros también se incautaron dos teléfonos celulares, varias alhajas y un automóvil Ford Fiesta Kinetic, elementos que la investigación considera de interés para la causa.

El accionar de la organización habría alcanzado otras jurisdicciones vecinas, reiterando el mismo modus operandi para concretar robos en viviendas donde residían personas de la tercera edad. En este sentido, los investigadores buscan determinar si la banda acumuló antecedentes o cometió hechos similares en otras localidades del conurbano bonaerense.

El operativo estuvo a cargo de la DDI de Zárate-Campana

Según determinaron hasta ahora en el expediente, el objetivo del grupo era identificar domicilios habitados por adultos mayores y aprovechar momentos de descanso nocturno para irrumpir armados, reducir a las víctimas y sustraer bienes de valor.

Los aprehendidos permanecen a disposición de la fiscalía interviniente, a la espera de nuevas actuaciones judiciales. La fiscal de la causa, representantes de la DDI y otras áreas de investigación bonaerense continúan trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para robustecer la acusación y definir la vinculación de los detenidos con otras investigaciones abiertas en la provincia.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos ya fueron incorporados a la causa como prueba material relevante. Las autoridades aguardan los resultados de peritajes sobre los teléfonos y otros objetos incautados, que podrían aportar más datos sobre la actividad y la logística de la banda. La investigación judicial sigue abierta, y se prevén nuevas diligencias para esclarecer el alcance de los hechos y recuperar parte de los bienes sustraídos a las víctimas.