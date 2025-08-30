Crimen y Justicia

Asaltaban casas de adultos mayores y los maniataban para robarles: fueron detenidos

La banda cayó en Burzaco en el marco de un operativo a cargo de la DDI Zárate - Campana. Operaban principalmente en barrios de la zona norte del Conurbano

Guardar
Los detenidos por el caso
Los detenidos por el caso

Dos personas fueron detenidas durante operativos realizados en la localidad de Burzaco, acusadas de formar parte de una banda dedicada a robos bajo la modalidad entradera en viviendas de personas mayores de edad.

Los procedimientos que culminaron en la detención de los sospechosos se iniciaron luego de una investigación iniciada tras un violento asalto ocurrido el 5 de agosto en una vivienda ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ese día, al menos tres personas armadas irrumpieron en la casa de una pareja mayor.

Durante aproximadamente tres horas, las víctimas fueron maniatadas y sufrieron amenazas mientras los delincuentes revisaban la propiedad. Finalmente, los agresores escaparon del lugar con diversas pertenencias, entre ellas dinero en efectivo y varias joyas.

La denuncia radicada pocas horas después del ataque movilizó a personal de la DDI Escobar, que comenzó con las primeras tareas investigativas. El 15 de agosto, las autoridades lograron capturar a dos personas vinculadas directamente con el caso.

En el procedimiento, los agentes incautaron teléfonos celulares y otros objetos que resultaron fundamentales para las averiguaciones posteriores. El análisis técnico de los dispositivos electrónicos secuestrados permitió avanzar en la identificación de otros integrantes de la banda e identificar los domicilios que posteriormente fueron allanados por orden judicial.

Las joyas incautadas en los
Las joyas incautadas en los allanamientos

Según señalaron fuentes policiales a Infobae, tras los avances en la investigación y con las pruebas recabadas, el Juzgado de Garantías N°4 de Zárate - Campana habilitó la ejecución de dos órdenes de allanamiento en propiedades ubicadas en Burzaco. Durante estos operativos, se produjo la detención de dos sospechosos más, identificados como presuntos participantes activos de la organización delictiva.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Zárate - Campana y contó con el respaldo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Escobar y la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de Escobar.

En los registros también se incautaron dos teléfonos celulares, varias alhajas y un automóvil Ford Fiesta Kinetic, elementos que la investigación considera de interés para la causa.

El accionar de la organización habría alcanzado otras jurisdicciones vecinas, reiterando el mismo modus operandi para concretar robos en viviendas donde residían personas de la tercera edad. En este sentido, los investigadores buscan determinar si la banda acumuló antecedentes o cometió hechos similares en otras localidades del conurbano bonaerense.

El operativo estuvo a cargo
El operativo estuvo a cargo de la DDI de Zárate-Campana

Según determinaron hasta ahora en el expediente, el objetivo del grupo era identificar domicilios habitados por adultos mayores y aprovechar momentos de descanso nocturno para irrumpir armados, reducir a las víctimas y sustraer bienes de valor.

Los aprehendidos permanecen a disposición de la fiscalía interviniente, a la espera de nuevas actuaciones judiciales. La fiscal de la causa, representantes de la DDI y otras áreas de investigación bonaerense continúan trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para robustecer la acusación y definir la vinculación de los detenidos con otras investigaciones abiertas en la provincia.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos ya fueron incorporados a la causa como prueba material relevante. Las autoridades aguardan los resultados de peritajes sobre los teléfonos y otros objetos incautados, que podrían aportar más datos sobre la actividad y la logística de la banda. La investigación judicial sigue abierta, y se prevén nuevas diligencias para esclarecer el alcance de los hechos y recuperar parte de los bienes sustraídos a las víctimas.

Temas Relacionados

EntraderasRobosInseguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Boca: un policía mató a un hombre que le apuntó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria

Ocurrió esta mañana en la esquina de Necochea y Olavarría. Investiga la PFA

La Boca: un policía mató

Robo a Chicho Serna: ordenaron al acusado abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas

Luego de que el hombre fuera detenido el jueves, las autoridades confirmaron que se trataba de una persona con antecedentes

Robo a Chicho Serna: ordenaron

Detuvieron a los acusados de asesinar a un joven y robarle el auto en la puerta de un supermercado de Escobar

Se tratan de dos hombres de 40 y 26 años. El crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y se investiga el motivo detrás del ataque

Detuvieron a los acusados de

El caso de Nilda: de ayudar a la pareja de su ex a estar implicada en un caso que tiene a su hijo y al padre presos

Su defensa asegura que todo es una falsa denuncia de la joven motivada por cuestiones económicas. Los hombres están detenidos en un expediente de trata de personas. La historia de versiones cruzadas

El caso de Nilda: de

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Los acusados por el asesinato del bebé de 18 meses son Yesica del Carmen Aquino (36) y Roberto Carlos Fernández (31). Sus defensores solicitaron la absolución. El veredicto será el jueves que viene

El juicio por el crimen
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Nos estábamos reseteando”: la respuesta

“Nos estábamos reseteando”: la respuesta de Axel Kicillof sobre la interna con La Cámpora y su relación con Cristina Kirchner

La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en julio su máximo nivel en 26 años

Elecciones en Corrientes: siete candidatos disputan la gobernación en un escenario abierto a segunda vuelta

Santilli repudió la filtración de los audios de Karina Milei: “Siempre aparecen estas operaciones antes de las elecciones”

Por qué las ventas de autos 0km cayeron en agosto y cuánto bajó la proyección anual

INFOBAE AMÉRICA
A pocos días del veredicto

A pocos días del veredicto por presunto golpismo, uno de los hijos de Bolsonaro comentó que el ex presidente de Brasil “no quiere alimentarse”

Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

Un dron ucraniano provocó un incendio cerca del “palacio de Vladimir Putin” en el sur de Rusia

El momento del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

La historia de Karina Barbosa, la brasileña que regresó a su país tras unirse al grupo terrorista ISIS en 2016

TELESHOW
La llamativa coincidencia de Juana

La llamativa coincidencia de Juana Repetto con sus hijos luego de anunciar su embarazo: “Me parece un flash”

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”