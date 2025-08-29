Crimen y Justicia

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

La sospechosa, una mujer trans de 37 años, quedó acusada por los delitos de estafa y apropiación indebida

Detuvieron a una mujer que tenía en su poder un posnet y varias tarjetas y documentos ajenos

Una mujer trans fue detenida por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito cuando intentó alejarse de un patrullero. Llevaba entre sus pertenencias un posnet y varias tarjetas y documentos que no le pertenecían.

Si bien el caso se conoció en las últimas horas, ocurrió durante la tarde del 4 de agosto pasado en la calle Agustín Méndez al 1400.

Allí, durante un recorrido preventivo por la zona, el personal de la Dirección de Intervenciones Rápidas 3 detectó la actitud esquiva de una persona que, al notar la presencia de los agentes, buscó apartarse rápidamente del lugar.

Ante la sospecha, los efectivos frenaron la marcha y le pidieron a la mujer que se identificara. Dijo llamarse P.M.M., de 37 años, nacionalidad dominicana y en situación de calle.

La sospechosa tenía tarjetas de
La sospechosa tenía tarjetas de crédito, débito, SUBE y hasta una de beneficios de cine

Entre sus pertenencias, exhibió de forma espontánea “documentaciones varias” que no estaban a su nombre y un dispositivo posnet, según informaron fuentes policiales.

Los policías de la fuerza porteña revisaron el contenido y hallaron dos DNI, una tarjeta de crédito, dos de débito, una tarjeta SUBE y una tarjeta de beneficios de cine, además del posnet. Todo de propiedad ajena.

La acusada tiene 37 años
La acusada tiene 37 años y vive en situación de calle

Luego de consultar con el Juzgado Federal N°6 a cargo del juez Daniel Rafecas, se ordenó la detención de la acusada y el secuestro de los elementos. La investigación se encuadró en los delitos de estafa y apropiación indebida.

El material incautado será peritado para tratar de establecer si fue utilizado en maniobras de fraude hacia terceros.

Los elementos secuestrados por la
Los elementos secuestrados por la Policía

La caída de un estafador serial

Recientemente, la Policía de la Ciudad también arrestó a un hombre buscado desde 2023 por varias causas de estafa y robo simple.

El sospechoso tenía vigente un pedido de captura internacional y usaba diferentes identidades para evadir a las autoridades. Finalmente, lo encontraron en Liniers, luego de una serie de tareas de campo encabezadas por la División Defraudaciones y Estafas con el apoyo de la Comisaría Vecinal 9 B.

Los investigadores habían recibido la información de que el prófugo circulaba en un Volkswagen Polo junto a dos personas con antecedentes. Al interceptar el auto, confirmaron su identidad y verificaron que contaba con un requerimiento del Juzgado de Garantías 2 de Paraná y del Tribunal Oral en lo Criminal N°27 de la Ciudad de Buenos Aires.

El hombre era buscado desde
El hombre era buscado desde 2023 y tenía pedido de captura internacional

La causa se inició tras una denuncia por estafa en la compra-venta de un auto, pero después aparecieron otras víctimas y diferentes métodos de engaño.

Uno de los episodios más graves en los que está implicado fue el del “cuento del tío” a una jubilada de Paraná, a la que le sacó 40 mil dólares, 1 millón de pesos, entre 2.000 y 3.000 reales y alhajas. Aquella maniobra consistió en un llamado en el que una mujer se hizo pasar por la nieta de la víctima y la indujo a entregar los bienes a un supuesto amigo, quien finalmente se apoderó de todo.

Tras la detención, los policías confiscaron el teléfono celular del hombre y notificaron a los diferentes tribunales que habían emitido órdenes de arresto previas.

