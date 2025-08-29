Crimen y Justicia

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

Leonardo Schiebel fue imputado este jueves por la tarde por haber mantenido cuatro días encerrada a la víctima para que nadie pudiera ver las lesiones que le había hecho en los brazos, las piernas y en la espalda. El juez le dio 90 días de prisión preventiva efectiva

Por Agustín Lago

Quedó preso un hombre que golpeó y quemó con ácido a su expareja en Rosario

Un hombre de 50 años fue imputado en la tarde de este jueves en la ciudad de Rosario por haber mantenido retenida en contra de su voluntad a su ex pareja durante cuatro días, período en el que la quemó con ácido en los brazos, las piernas y en la espalda y la dejó encerrada.

Se trata de Leonardo José Schiebel, quien quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días. La víctima, de 36 años, está internada desde el pasado domingo en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con pronóstico estable.

La fiscal Guillermina Torno expuso ante el juez Rodrigo Santana que tras una discusión que tuvo lugar en la noche del 14 de agosto pasado, Schiebel obligó a la mujer a quedarse sentada en una silla mientras él le pasaba “un agente químico” sobre algunos tatuajes, lo que le causó quemaduras de primer y segundo grado.

También la golpeó en la cabeza.

Después del ataque, el hombre le sacó la llave del domicilio a la víctima con el objetivo de que nadie pudiera ver las lesiones y la dejó encerrada mientras él continuó con su rutina diaria.

Leonardo José Schiebel quedó en prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días

De acuerdo al relato de la fiscal Torno, el 22 de agosto el agresor tuvo un descuido, cuando se fue de la casa y dejó un juego de llaves en un lugar visible. Por esa circunstancia, la mujer pudo irse hacia la vivienda de un conocido, al que contactó a través de redes sociales.

Recién el pasado domingo la víctima se dirigió al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para recibir asistencia médica. De inmediato quedó internada en la unidad de quemados, con un 10 por ciento de lesiones en la superficie corporal. Allí, los médicos forenses afirmaron que las heridas tenían una antigüedad de entre 7 y 10 días.

Fue tal la situación de vulnerabilidad de la mujer, según indicó la fiscal, que no quiso dar el nombre del atacante ni el lugar donde había ocurrido todo. A partir de una intervención judicial y, por un equipo interdisciplinario, se logró obtener una primera información que indicaba que el hombre supuestamente era policía. Sin embargo, en el avance de las medidas dicha situación quedó descartada.

Esa versión tenía un basamento: el 27 de enero del año pasado, Schiebel había sido imputado por otro fiscal por haberle dado una golpiza a la mujer, a la que amenazaba constantemente para que no haga una denuncia, ya que él se jactaba de ser “militar retirado”, cuestión que tampoco era cierta.

En aquel entonces, la jueza Silvana Lamas González ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva, por lo que Schiebel volvió a la calle.

Esa situación no fue menor para la fiscal. “Ella dijo que después de eso recompuso el vínculo por temor. No estaban juntos, pero él le mandaba fotos de la escuela de sus hijas”, comentó Torno a Telenoche Rosario al salir de la audiencia.

La funcionaria judicial también contó que la defensa del imputado argumentó un supuesto problema de salud mental, aunque en este caso, el juez Santana ordenó que quede en prisión preventiva hasta finales de noviembre y que mientras sea revisado por una junta médica. “Fue solo un planteo, no hay evidencia objetiva de eso”, concluyó.

