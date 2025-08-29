Robaron 19 mil dólares y 5 millones de pesos en una clínica de La Plata en cuestión de minutos

Importante robo en la Clínica de Ojos de La Plata

Durante la mañana de este jueves, un grupo de ladrones ingresó sigilosamente a la Clínica de Ojos de La Plata y efectuaron un importante robo: se llevaron 19 mil dólares y 5 millones de pesos. Por el momento, no hay detenidos.

Según la denuncia radicada por el personal del centro oftalmológico, los delincuentes accedieron al edificio tras forzar una ventana del primer piso y se dirigieron directamente a un sector puntual. Por ello, la principal sospecha es que fueron entregados.

Los delincuentes revisaron los cajones del ambiente señalado y se llevaron una cantidad importante de dinero en efectivo. En total, 19 mil dólares y 5 millones de pesos. El personal de la Clínica de Ojos no detectó otros faltantes en el lugar. Entraron, tomaron la plata y se fueron rápido, sin ser detectados por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en una clínica oftalmológica ubicada en la calle 42, entre 9 y 10

Según informó el medio local 0221, el hecho, que ocurrió en la clínica ubicada en la calle 42, entre 9 y 10. Se cree que fue durante las primeras horas del día, pero recién fue descubierto cerca de las 10:30.

La causa, que quedó caratulada como “robo agravado”, está en manos de la Fiscalía de turno, que trabaja junto al personal de la Policía Científica para hallar pruebas que identifiquen a los ladrones. Se están buscando huellas, revisando cámaras de seguridad y analizando protocolos internos de acceso para dar con los responsables. Todavía se desconoce el número de implicados.

La causa fue caratulada como “robo agravado” y quedó en manos de la Fiscalía de turno

Hace poco más de una semana, ocurrió un millonario robo en plena calle y a la luz del día, en la localidad de Ringuelet, donde un grupo de delincuentes le robaron 15 millones de pesos a un hombre.

El hecho se registró en la intersección de las calles 7 y 519. Allí, los ladrones rompieron la luneta de un auto y se apoderaron del dinero que la víctima había guardado minutos antes en el baúl de su vehículo.

La rapidez y precisión del golpe alimentaron las sospechas de que los asaltantes contaban con información previa sobre el traslado del dinero. Según informó el medio local 0221, un vecino de la zona afirmó que “lo vendieron y lo estaban vigilando”.

El dueño del dinero había retirado la suma de la camioneta de su hermano y confiaba en que solo personas de su entorno conocían el movimiento. A pesar de ello, los delincuentes actuaron con una coordinación que hace pensar en una filtración interna.

Hasta el momento, no hay detenidos ni se recuperó el dinero sustraído. Esperan que alguna cámara de seguridad de la zona haya registrado el momento del robo o pueda aportar datos sobre los autores.

Desbarataron una banda que hacía entraderas en La Plata

Un operativo policial en La Plata permitió desarticular una banda dedicada a entraderas, con la detención de varios integrantes y el secuestro de un botín valuado en $12.700.000.

La investigación reveló que los delincuentes utilizaban vehículos con diferentes patentes para perpetrar robos en distintas zonas de la ciudad y trasladar los objetos sustraídos.

Entre los elementos incautados se encuentran dos revólveres calibre .32 y .22, un chaleco antibalas, pasamontañas, guantes, una máquina desarmadora de ruedas valuada en $3.500.000, una heladera nueva, un televisor de 32 pulgadas, una bicicleta con numeración suprimida y ventanas de aluminio nuevas por $7.000.000.

El caso se inició tras una denuncia presentada el 30 de julio, cuando al menos cinco personas armadas y encapuchadas irrumpieron en una vivienda de la calle 48 entre 28 y 29. La víctima, una mujer de 56 años, fue amenazada y despojada de dinero en efectivo, dólares, objetos de valor y el DVR de las cámaras de seguridad. Los asaltantes huyeron en un Nissan Note, que fue hallado horas después.

El Gabinete Técnico Operativo analizó imágenes de cámaras públicas y privadas, identificando a la banda en un Renault Clio negro y un Volkswagen Polo gris. La pesquisa determinó que los sospechosos tenían antecedentes y estaban vinculados a otros robos en la capital bonaerense.

Entre los detenidos figura R.G., de 23 años, quien había sido aprehendido el 27 de julio a bordo de un Toyota Corolla con pedido de secuestro activo. En el vehículo se hallaron herramientas para forzar puertas y otros elementos utilizados en delitos similares. Además, la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata dispuso la detención de D.E.S., de 18 años, por robo calificado y automotor, y de dos mujeres, A.S., de 41 años, y N.S.G., de 49 años, por averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad.