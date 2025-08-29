Atacaron a tiros a la Policía de Neuquén, eran intensamente buscados y fueron detenidos tras una persecución

Uno de ellos era menor de edad, mientras que el mayor tenía antecedentes penales Foto: Policía de Neuquén

Un hombre de 27 años con antecedentes penales y un menor de 16 años fueron detenidos en la localidad de Centenario, provincia de Neuquén, luego de haber disparado contra un móvil no identificable de la Brigada de Investigaciones. Finalmente, tras una breve persecución, ambos fueron arrestados en una zona poblada de chacras.

Los arrestos ocurrieron este jueves por la tarde durante un operativo organizado para dar con los responsables de haber atacado a los oficiales con un arma de fuego el martes a la madrugada. En el procedimiento participó el personal de la Comisaría 52, bajo la supervisión del coordinador de la Dirección Seguridad Neuquén, comisario inspector Marcos Mazzone.

En el momento que la brigada realizaba tareas en la calle Cavalli para identificar a los presuntos autores del ataque, los efectivos detectaron la presencia de un menor de edad. Cuando quisieron identificarlo, un adulto salió de un domicilio y efectuó varios disparos en su contra.

Luego de que abrieran fuego en contra de los agentes policiales, los dos sospechosos huyeron del sitio. De esta manera, se coordinó un trabajo conjunto entre las comisarías 5° y 52, para poder dar con el paradero de los sospechosos.

Las vainas que fueron secuestradas en el punto donde ambos fueron reconocidos por los efectivos

De acuerdo a la información publicada por LM Neuquén, los uniformados lograron localizar a los sospechosos minutos después en las calles 9 y Cichero, cuando advirtieron que arrojaban dos armas de fuego en plena vía pública. Ambos fueron demorados, y se confirmó que el adulto posee antecedentes judiciales.

Poco después de que concluyera la captura, los agentes secuestraron cartuchos y dos pistolas marca Bersa con sus cargadores. Asimismo, confirmaron que en el lugar recolectaron seis vainas servidas de diferentes calibres y una caja plástica identificada con la inscripción “BERSA”. Los elementos quedaron secuestrados como parte de la causa.

“Gracias a Dios podemos decir que no hubo efectivos ni peatones lesionados, tampoco daño en los vehículos policiales. Quiero resaltar el gran profesionalismo del personal que actuó rápido, con templanza digna”, destacó Mazzone.

Al mismo tiempo, señaló que lo importante fue “sacar estas dos personas del ámbito de la calle, como así también dos armas de fuego que utilizaban para diferentes hechos”. La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas y fue caratulada como abuso de arma de fuego y lesiones.

Los autores del doble crimen en Neuquén están detenidos

Dos adolescentes fueron asesinados en la madrugada del 26 de agosto durante una balacera ocurrida en el barrio Nehuen Che, en la ciudad de Cutral Co, provincia de Neuquén. Las víctimas, de 16 y 18 años, recibieron múltiples disparos en distintos sectores de la vía pública. Además, se confirmó que uno de los jóvenes contaba con antecedentes penales y judiciales. Hay dos personas detenidas.

El episodio se produjo alrededor de las 02:00 horas en una zona que en los meses previos había sido intervenida por la Policía en procedimientos vinculados al microtráfico de drogas. Según reconstruyeron las autoridades, los vecinos se comunicaron con el Comando Radioeléctrico para alertar por una ráfaga de disparos.

El principal sospechoso se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la zona

Al arribar los primeros efectivos, hallaron a los dos adolescentes tendidos sobre la misma calle, pero separados por unos 100 metros. Por este motivo, se cree que uno habría intentado huir del ataque y, finalmente, habría sido alcanzado por los agresores.

Frente a este panorama, Gabriela Macaya, la fiscal de turno en la ciudad de Neuquén, ordenó el traslado de los cuerpos a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes. Las primeras pericias detectaron que el joven de 16 años presentaba tres impactos de bala en la espalda, mientras que el mayor recibió un disparo en el cuello y otro en la zona intercostal izquierda.

El subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento, informó que en la escena del crimen se secuestraron más de 20 vainas servidas de distintos calibres. Los peritos ubicaron las vainas especialmente sobre la calle Agrimensor Baka, a pocos metros de donde yacían los cuerpos, junto al asiento de una motocicleta.

"No hay elementos que permitan sostener que fue un enfrentamiento entre grupos. Por ahora se trabaja en la hipótesis de un ataque directo", señaló Güento. Asimismo, las tareas investigativas quedaron bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de la Policía Provincial de Neuquén, que desde las primeras horas intenta reconstruir la secuencia.

Un día después fue detenido uno de los sospechosos, identificado como J.J.C., de 23 años, quien fue capturado por las autoridades.

Al poco tiempo, C. A. V., de 22 años, señalado como el presunto autor del ataque se presentó de forma voluntaria ante la Comisaría 15 del barrio Pampa y quedó detenido.