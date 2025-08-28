Crimen y Justicia

Tres detenidos por el narcosecuestro de la dealer boliviana comandado por un asesino de policías

El caso ocurrió en agosto de 2024 en Florencio Varela y la víctima fue liberada tras pagar un rescate de 6 mil dólares. Ahora, la División Antisecuestros Sur de la PFA arrestó a los sospechosos en una redada que terminó con 40 ladrillos de cocaína incautados

Federico Fahsbender

Por Federico Fahsbender

La cocaína incautada en uno
La cocaína incautada en uno de los domicilios allanados

V., al menos en los papeles, se dedicaba a otra cosa. La mujer de 62 años, vecina de la zona de Villa Lynch, se había inscripto en los rubros de construcción de ARCA, sin empleados en blanco a su cargo. Tuvo una alerta por facturas truchas, de acuerdo a su perfil comercial. Oriunda de Bolivia, luego tuvo otros problemas mucho peores.

Fue secuestrada el 4 de agosto de 2024 mientras iba a bordo de su Toyota Corolla. Tres hampones la interceptaron a punta de pistola. Así, abordaron su auto. Bajo amenazas, la llevaron a un rancho en la periferia de un asentamiento de Florencio Varela. Poco después, comenzó la negociación por el rescate. Allí, la mujer se comunicó con su familia, les suplicó llorando.

Los captores tuvieron éxito. La liberaron al día siguiente. Su sobrino entregó 6 mil dólares a la banda. Luego, les transfirió el dominio del Toyota Corolla, un botín inusual.

Falta un dato en esta narrativa. A V. no la secuestraron por ser una exitosa empresaria, sino por ser una exitosa narco, una dealer.

Jairo Crosa Olmedo, detenido en
Jairo Crosa Olmedo, detenido en noviembre por la PFA

En la última semana, luego de varios meses de investigación, la División Antisecuestros Sur de la PFA -que depende de la nueva DFI- detuvo a tres sospechosos por el narcosecuestro en allanamientos ordenados por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y la fiscalía federal de la jurisdicción.

Incautaron 40 panes de cocaína en un domicilio del partido de Ezeiza y un lote de armas y 20 cargadores fue descubierto en otro objetivo en la zona de la localidad Tristán Suárez.

En rigor, hay un cuarto sospechoso involucrado en el caso. Se trata de Jairo Sebastián Crosa Olmedo, de 26 años, oriundo de Uruguay. La Policía Federal lo arrestó en noviembre pasado en el partido Morón, no por el secuestro en Villa Lynch, sino porque lo buscaba la Justicia de su país, que lo acusa de supuestamente matar a un policía durante un robo en Montevideo.

Luego, la investigación de la División Antisecuestros Sur lo señaló como parte clave de la banda que capturó a la dealer de 62 años.

Otro uruguayo también fue investigado por aportar un auto de apoyo para el ataque contra V.. Sin embargo, se descubrió que estaba preso en su país al momento del hecho.

Un buen padre

Uno de los nuevos detenidos fue capturado en Villa Domínico. El amor de padre lo llevó tras las rejas. Los investigadores descubrieron que el sospechoso había tenido una bebé con su ex pareja meses antes.

El hombre había dejado su casa en la zona. Sin embargo, descubrieron que frecuentaba el domicilio de su ex. Así, lo atraparon mientras caminaba al lugar.

Uno de los sospechosos detenidos
Uno de los sospechosos detenidos por la División Antisecuestros Sur

“La banda se movía con fijas”, asegura un investigador clave. Sin embargo, todavía es un misterio cómo obtuvieron el dato para capturar a la mujer de 62 años.

Fuentes del caso sospechan de datos tumberos enviados desde prisión, o alimentados por bandas rivales.

