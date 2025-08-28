Motochorros le robaron a la salida de una casa de cambio, los persiguió, chocó y casi provoca una tragedia

La zona de Ituzaingó donde ocurrió el choque

Un hombre que perseguía a un grupo de motochorros después de sufrir un robo, chocó contra un auto en plena huida. El hecho ocurrió este miércoles en la zona de Villa Ariza, en el partido de Ituzaingó, y, afortunadamente, no tuvo mayores consecuencias. Las autoridades buscan a los delincuentes.

Todo comenzó luego de que la víctima, un hombre de 31 años, saliera de una casa de cambio en el centro de la ciudad de la zona oeste bonaerense. Al momento de detenerse en un semáforo con su Renault Kangoo, fue sorprendido por cuatro ladrones que se movilizaban en dos motos.

El conductor tenía en su poder una mochila con 1.500 dólares y 3 millones de pesos. Los asaltantes le rompieron la ventanilla del lado del acompañante y le arrebataron esa mochila con efectivo.

En su desesperación por recuperar el dinero, el hombre no dudó y comenzó a seguir a los motochorros a gran velocidad. La persecución se extendió por varias cuadras y terminó de forma abrupta: al llegar a la intersección de las calles Venancio Flores y Concejal Defilippi, la camioneta colisionó contra un Peugeot 308 blanco que no tenía relación con el episodio.

El impacto destrozó el frente del auto y la lateral derecha de la Kangoo, que quedó subida casi sobre la vereda.

De acuerdo al reporte policial, el automovilista recibió atención del personal de la Unidad de Terapia Intensiva Móvil, aunque no necesitó ser trasladado. El diagnóstico fue latigazo cervical.

Por su parte, los delincuentes se dieron a la fuga con el dinero y permanecen prófugos.

Por el hecho tomó intervención la UFI Descentralizada Nº2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini. La causa quedó caratulada como robo y lesiones culposas. De momento, los investigadores revisan las cámaras de seguridad de la zona buscando pistas sobre los sospechosos.

Este caso remite a otro episodio con características similares ocurrido a principios de mayo también en Ituzaingó. En aquella ocasión, cuatro motochorros armados abordaron a una joven y su pareja, y les robaron sus pertenencias.

Pero la secuencia no terminó allí porque, ante el escape de los asaltantes, el novio subió a su Peugeot 207 y junto a un amigo inició una persecución por varias cuadras hasta la localidad vecina de Merlo.

La persecución terminó cuando el auto atropelló a dos de los sospechosos. Uno murió en el acto y su cómplice, menor de edad, fue atendido por una fractura.

Tras el hecho, el conductor, un joven de 21 años, fue acusado de homicidio y detenido, aunque la Justicia determinó liberarlo dos días después. Así sigue vinculado a la causa.

La moto de los sospechosos de aquel caso también tenía denuncia por robo y ambos integrantes poseían antecedentes por delitos similares.

Otro robo con la misma modalidad sucedió a fines de enero. Una mujer de 42 años y dueña de una fábrica de ropa deportiva fue víctima de una salidera bancaria.

En ese caso, dos motochorros la interceptaron cuando bajaba de su vehículo y le robaron 20 millones de pesos destinados al pago de salarios de sus empleados.

La mujer, que resultó ilesa, había retirado el dinero de una sucursal bancaria ubicada en la intersección de las calles Santa Rosa y León Bloyd.

A ella la atacaron al llegar a su fábrica: cuando descendió de su camioneta, fue sorprendida por uno de los ladrones que se había bajado de la moto Honda azul mientras su cómplice la dejaba en marcha y aguardaba por él.