Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

Evadieron un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo: hay dos detenidos

El barrio porteño de Villa Crespo fue escenario de un confuso episodio este jueves a la madrugada, cuando los ocupantes de una camioneta de alta gama evadieron un control policial y se dieron a la fuga. Sin embargo, a las pocas cuadras fueron interceptados por patrulleros de la Policía de la Ciudad, lo que derivó en que los sospechosos chocaran contra uno de los móviles policiales. Tras la colisión, la pareja fue detenida.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la persecución comenzó cerca de las 5 en el barrio de Palermo, más precisamente en el cruce de Vera y Fitz Roy, esquina por donde una camioneta Volkswagen Amarok color gris oscuro pasó a alta velocidad y llamó la atención del personal policial que se encontraba de recorrida por la zona. Ante esta situación, efectivos policiales intentaron detener la marcha de los sospechosos, pero estos eludieron el retén, se negaron a identificarse y siguieron su camino.

Esa negativa derivó en una persecución de unas 15 cuadras, la cual finalizó en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Warnes. Allí, la pareja fue interceptada por tres patrullas de la fuerza de seguridad porteña, una de las cuales terminó siendo impactada por la camioneta en la que viajaban un hombre y una mujer, identificados como A.E.F., de 35 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Monte Grande, y C.A.A., de 31. Ambos ocupantes se encontraban bajo los efectos del alcohol, según las fuentes.

Tres patrulleros interceptaron a la camioneta Volkswagen Amarok, la cual terminó colisionando contra la parte trasera de uno de los móviles policiales.

Por su parte, los policías que viajaban en el patrullero impactado por la Amarok en medio del intento de fuga fueron trasladados en una ambulancia del SAME al hospital Durand, donde se les diagnosticó traumatismo cervical.

Las imágenes captadas por el móvil del canal de noticias TN mostraron que, al requisar el interior de la 4x4, los agentes hallaron un fajo de billetes de baja denominación, un teléfono celular y una botella de whisky.

Escape de gas en Palermo: persiste el corte sobre avenida Juan B. Justo

escape de gas en palermo

Este jueves, los automovilistas y motociclistas que necesiten circular por la avenida Juan B. Justo se encontraron con importantes demoras en el tránsito, debido a los cortes que continúan vigentes en distintos puntos de la traza.

Al operativo policial que se llevaba a cabo desde la madrugada de hoy en el cruce con avenida Warnes, se le suma el corte que permanecía vigente a la altura de la intersección con Paraguay, a raíz de la impresionante fuga de gas que se registró ayer en el barrio de Palermo.

El hecho fue reportado a las 9:25 de la mañana y provocó que los servicios de emergencias se desplazaran a la zona. Según informaron fuentes que participaron del operativo, lo que provocó el accidente fue que una máquina rompió un caño de media presión mientras se realizaba la repavimentación del Metrobús de la zona.

Los operarios de Metrogas llegaron al lugar rápidamente y comenzaron con las tareas de rigor. La policía, los bomberos, Defensa Civil y el SAME intervinieron en el operativo y crearon una zona segura de trabajo. Nunca se cortó el suministro domiciliario.

Perdida de gas en Juan B Justo

Según informaron desde la compañía de gas, para las 14 horas la situación estaba controlada, pero la rotura no había sido arreglada. Para solucionarlo, indicaron que deberán hacer un prensado en el caño afectado. Pero advirtieron: “Como es de acero encamisado de media presión, ese prensado lleva tiempo de trabajo. No es inmediato”.

El problema se resolvió cerca de las 16:30, cuando se logró prensar el caño y este dejó de ventear gas. No obstante, los trabajos continuarán para el arreglo definitivo.