Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El hombre acusado de hostigamiento y amenazas por trabajadoras y pasajeras de la Línea A del subte de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este jueves en un operativo de la Policía de la Ciudad, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Se trata de la persona en situación de calle, que, según las denuncias, insultaba a las mujeres y las perseguía con martillos en varias estaciones de la línea.

La captura se produjo en la estación Río de Janeiro de la mencionada línea de subterráneos, donde los agentes visualizaron al sospechoso y lo interceptaron. Lo identificaron luego como J.P.N., argentino de 31 años, indocumentado y en situación de calle, también acusado de tentativa de robo.

Según supo este medio, los agentes a cargo del operativo observaron que, al detenerse la formación con destino a Plaza de Mayo, varios pasajeros señalaron al imputado, quien los habría estado amenazando con un elemento punzante para exigirles dinero.

En consecuencia, el hombre fue reducido tras oponer resistencia. En la requisa, además, se le secuestró el objeto utilizado.

El caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6, a cargo de María Alejandra Provitola, quien ordenó varias medidas al respecto. Entre ellas, realizar un informe interdisciplinario y tomar declaración al personal interviniente.

El caso y los antecedentes del acusado

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la Policía de la Ciudad ya había detenido a esta persona el pasado 24 de julio por la noche. La detención se produjo en el marco de las recorridas de prevención por parte de oficiales de la División Subte A y B.

Cuando los oficiales lo identificaban se les acercó una empleada de la empresa Emova, concesionaria del servicio de subterráneos, quien les dijo que el hombre la había amenazado y por lo cual el 18 de julio anterior había realizado la denuncia en la Comisaría Vecinal 6-B, en una causa que quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°26, a cargo del fiscal Luis Arnaudo.

En esa denuncia -indicaron las fuentes consultadas por este medio- consta que el episodio ocurrió el 10 de julio después de que una pasajera se acercó a la ventanilla de la estación Puán para acusar a un hombre de haberle proferido insultos y frases agresivas sin motivo alguno.

Tras escuchar a la usuaria del servicio, la empleada de la empresa concesionaria Emova fue a ver qué pasaba y fue entonces que la situación se tornó aún peor: el hombre la amenazó, se abrió el abrigo y le mostró un martillo. Ocho días después hizo la denuncia en la Comisaría 6-B.

Luego de corroborar estos datos que la trabajadora del subte les había contado de lo ocurrido aquel 10 de julio, los agentes de la División Subte A y B resolvieron detenerlo por el delito de hostigamiento, por instrucción de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella.

Además, se le entregó un botón antipánico a la empleada que había hecho la presentación ante la Policía. Luego, ordenaron traslado del imputado a la Oficina Central de Identificaciones (OCI) y el inicio de la causa por la contravención. Sin embargo, poco después fue liberado y, por ahora, no dan con él.

El agresor luego de ser detenido

Desde la empresa Emova confirmaron la situación a Infobae y -antes de que fuera nuevamente detenido- señalaron que “se le aconsejó a las colaboradoras que expresaron haber padecido esta situación, radicar la denuncia policial correspondiente y se brindó acompañamiento en dicho proceso”.