Crimen y Justicia

Detuvieron al hombre que perseguía con martillos e insultaba a trabajadoras y pasajeras en el subte A

El acusado fue capturado este jueves por la Policía de la Ciudad. Es una persona en situación de calle que ya había sido detenida

Guardar

El hombre acusado de hostigamiento y amenazas por trabajadoras y pasajeras de la Línea A del subte de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido este jueves en un operativo de la Policía de la Ciudad, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Se trata de la persona en situación de calle, que, según las denuncias, insultaba a las mujeres y las perseguía con martillos en varias estaciones de la línea.

La captura se produjo en la estación Río de Janeiro de la mencionada línea de subterráneos, donde los agentes visualizaron al sospechoso y lo interceptaron. Lo identificaron luego como J.P.N., argentino de 31 años, indocumentado y en situación de calle, también acusado de tentativa de robo.

Según supo este medio, los agentes a cargo del operativo observaron que, al detenerse la formación con destino a Plaza de Mayo, varios pasajeros señalaron al imputado, quien los habría estado amenazando con un elemento punzante para exigirles dinero.

En consecuencia, el hombre fue reducido tras oponer resistencia. En la requisa, además, se le secuestró el objeto utilizado.

El caso quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 6, a cargo de María Alejandra Provitola, quien ordenó varias medidas al respecto. Entre ellas, realizar un informe interdisciplinario y tomar declaración al personal interviniente.

El caso y los antecedentes del acusado

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la Policía de la Ciudad ya había detenido a esta persona el pasado 24 de julio por la noche. La detención se produjo en el marco de las recorridas de prevención por parte de oficiales de la División Subte A y B.

Cuando los oficiales lo identificaban se les acercó una empleada de la empresa Emova, concesionaria del servicio de subterráneos, quien les dijo que el hombre la había amenazado y por lo cual el 18 de julio anterior había realizado la denuncia en la Comisaría Vecinal 6-B, en una causa que quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°26, a cargo del fiscal Luis Arnaudo.

En esa denuncia -indicaron las fuentes consultadas por este medio- consta que el episodio ocurrió el 10 de julio después de que una pasajera se acercó a la ventanilla de la estación Puán para acusar a un hombre de haberle proferido insultos y frases agresivas sin motivo alguno.

Tras escuchar a la usuaria del servicio, la empleada de la empresa concesionaria Emova fue a ver qué pasaba y fue entonces que la situación se tornó aún peor: el hombre la amenazó, se abrió el abrigo y le mostró un martillo. Ocho días después hizo la denuncia en la Comisaría 6-B.

Luego de corroborar estos datos que la trabajadora del subte les había contado de lo ocurrido aquel 10 de julio, los agentes de la División Subte A y B resolvieron detenerlo por el delito de hostigamiento, por instrucción de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella.

Además, se le entregó un botón antipánico a la empleada que había hecho la presentación ante la Policía. Luego, ordenaron traslado del imputado a la Oficina Central de Identificaciones (OCI) y el inicio de la causa por la contravención. Sin embargo, poco después fue liberado y, por ahora, no dan con él.

El agresor luego de ser
El agresor luego de ser detenido

Desde la empresa Emova confirmaron la situación a Infobae y -antes de que fuera nuevamente detenido- señalaron que “se le aconsejó a las colaboradoras que expresaron haber padecido esta situación, radicar la denuncia policial correspondiente y se brindó acompañamiento en dicho proceso”.

Temas Relacionados

SubteLínea AamenazasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Horror en Moreno: un pasajero atacó a un chofer de colectivo y le cortó la cara tras una discusión por el boleto

Ocurrió en la localidad de La Reja. El agresor habría abonado un pasaje de menor valor al correspondiente, lo que desató una discusión con la víctima

Horror en Moreno: un pasajero

Sangre y un tatuaje especial: detalles del hallazgo de la mujer enterrada en su propio jardín y las sospechas sobre su hija de 15 años

Claudia Scrazzolo, de 38 años, fue encontrada asesinada este miércoles con golpes en la cabeza y en el estómago. Investigan a la adolescente y a su entorno. Revisan las cámaras de seguridad y analizan celulares. La habrían matado con una maza

Sangre y un tatuaje especial:

Condenaron a 19 años de prisión al acusado del crimen de Mariano Barbieri en Palermo

Se trata de Isaías José Suárez, hallado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo. El veredicto fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11

Condenaron a 19 años de

Quién es el “Dibu” Gómez, el barra de Newell’s que cayó en Dock Sud por un crimen cometido en Rosario

Su nombre comenzó a sonar dentro del paraavalanchas rojinegro desde 2021, pero recién al año siguiente logró tener mayor peso. En enero de 2023 intentaron matarlo, pero hirieron a otra persona. La Justicia provincial lo tiene sindicado como un presunto integrante de la banda liderada por el recluso Cristian “Pupito” Avalle, segunda línea de Los Monos

Quién es el “Dibu” Gómez,

Una pareja evadió un control policial, los persiguieron y chocaron contra un patrullero en Villa Crespo

Ocurrió esta madrugada en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Warnes. El conductor, de 35 años, y su acompañante, una mujer de 31, alertaron a la Policía porque circulaban a alta velocidad en una 4x4 y evitaron identificarse

Una pareja evadió un control
ÚLTIMAS NOTICIAS
42 fotos: se presentó la

42 fotos: se presentó la reedición de un libro en homenaje a Nelly Arrieta de Blaquier

El cruce entre Marcos Galperín y Santi Siri por el ataque en Lomas de Zamora y la denuncia de corrupción

La nostalgia puede ser tóxica: un psicólogo español explicó cómo idealizar el pasado afecta el bienestar emocional

Quiénes son las tres personas que fueron demoradas por las agresiones a Javier Milei en Lomas de Zamora

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

INFOBAE AMÉRICA
Francis Ford Coppola entregó a

Francis Ford Coppola entregó a Werner Herzog el León de Oro del Festival de Venecia en una emotiva ceremonia

Un estudio revela que las olas de calor envejecen el cuerpo tanto como el tabaco o el alcohol

El error común al usar la pava eléctrica que hay que revertir para que no se estropee

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Cuarenta fundaciones alertaron por la aprobación de la Ley de Transparencia Social en Ecuador

TELESHOW
Guillermo Francella protagonizó un divertido

Guillermo Francella protagonizó un divertido momento al aire con su hija Yoyi y su perro Mono: “No lo devuelvo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mario Pergolini recordó su controvertido papel en Floricienta: “Las chicas me pateaban en la calle”

La ironía de Pampita a Tini Stoessel en vivo que dejó al jurado de Los 8 Escalones sin palabras: “Me lo robó”

Fotos y anécdotas de la cena que reunió a los galanes de la televisión argentina en homenaje a Alberto Martín