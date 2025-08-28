Cayó “Hormiga” por el crimen del vecino que se defendió de un robo en su casa y lo mataron de siete tiros

Roberto Carlos Martínez (45) fue asesinado en Berazategui en 2023

Ese 21 de enero de 2023, alrededor de las 4, ladrones armados ingresaron a la casa de la localidad de Ranelagh, en Berazategui, donde dormía Roberto Carlos Martínez, de por entonces 45 años, junto a su pareja y su madre. “Dame la plata, hija de puta”, amenazaron a la menor de las mujeres. El hombre, hincha de River Plate, las defendió. Le dieron siete tiros y huyeron sin robarles el dinero de la venta de una casa por la que habían irrumpido en la vivienda.

Por el crimen ya había tres sospechosos detenidos, que cayeron días después del asesinato, en el marco de una causa por homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito, en este caso, el robo) de Martínez que lleva el fiscal Daniel Ichazo y que fue elevada a juicio.

En estos 30 meses que pasaron desde el crimen siguieron buscando a los otros dos sospechosos, uno era “Hormiga”, acusado de ser el autor material de los siete balazos que recibió Martínez. Lo atraparon en las últimas horas.

Se trata de A.A.M., de 36 años. “Los principales testigos lo identifican como el que tiró”, confiaron fuentes del caso y dijeron que durante este tiempo lograron estableces que el sospechoso trabajaba embarcado en la ribera de Quilmes junto a pescadores y, así, evitaba regresar a su domicilio.

"Hormiga", detenido

Pero, los agentes de la DDI de Quilmes que lo buscaban lo encontraron, trabajaron de encubierto y así lograron detenerlo cuando estaba por la zona de la ribera.

“Hormiga” se suma así a los otros detenidos: Rodrigo Ariel Segura, Samuel Giménez y Ezequiel Vladimir. Aún queda un prófugo en la causa que se inició a fines de enero de 2023, cuando al menos cinco sospechosos ingresaron a la vivienda de Martínez en Ranelagh con fines de robo.

Los ladrones sabían que días atrás había vendido una propiedad y la plata estaba en su casa. Cuando los sorprendieron mientras dormían y le exigieron el dinero, Martínez se resistió.

“Le dispararon siete disparos de 9 milímetros a corta distancia y murió en el lugar”, habían detallado cómo fue el hecho.

Tras el homicidio, los delincuentes escaparon sin el botín en un Peugeot 308 y un Volkswagen Gol Trend.

“No te das una idea, amor, lo que te extraño”, posteó la pareja de Martínez en sus redes sociales a poco más de cumplirse dos años del crimen.

Otro prófugo atrapado

En las últimas horas, también apresaron al único prófugo que quedaba del crimen de Kevin Mauricio Mendoza, de 28 años, en Mar del Plata. Lo habían asesinado a mediados de noviembre pasado cuando fue a reclamarle a dos hombres porque le habían robado su bicicleta. Le respondieron con un tiro en la cabeza.

La DDI Mar del Plata concretó la detención este miércoles de C.L.U., de 19 años, en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La medida se llevó a cabo en la zona de Estación Chapadmalal, tras una serie de tareas de vigilancia y seguimiento encubierto que permitieron ubicar al sospechoso, quien permanecía prófugo.

La investigación se inició el 16 de noviembre de 2024, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido en la intersección de T. Fournier y Rufino Inda, en jurisdicción de la Comisaría 16ª de Mar del Plata.

Al llegar al lugar, personal policial constató que la víctima, identificada como Kevin, presentaba un disparo en la cabeza. De acuerdo con lo reconstruido en la causa, había concurrido a ese lugar para reclamar una bicicleta de su propiedad. En ese momento fue atacado por dos hombres armados que lo mataron.