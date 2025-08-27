Un menor de 17 años fue detenido tras atacar a tiros a un joven en Tigre: le disparó al menos 9 veces

Un menor de 17 años fue detenido tras atacar a tiros a un joven en Tigre

Un ataque a plena luz del día en la localidad de El Talar, partido de Tigre, terminó con un joven de 25 años gravemente herido y la posterior detención de un adolescente de 17 años, identificado con las iniciales T.A., quien ya contaba con antecedentes y pedidos de captura anteriores.

La violenta secuencia se produjo este martes en la zona de Mitre al 2300. Una cámara de seguridad -cuyo video encabeza esta nota- registró el momento en el que el sospechoso llega al lugar donde intercepta a su víctima y efectúa 9 disparos contra su víctima.

El joven sobrevivió a la balacera, aunque resultó gravemente herido. Fue encontrado por personal policial luego de que ingresara por sus propios medios al Hospital Pacheco, con heridas de arma de fuego en el abdomen y el tórax.

Según informaron fuentes médicas y policiales a Infobae, el joven se encontraba consciente al momento de su atención y relató que el ataque ocurrió sin intercambio de palabras previas. De acuerdo con sus dichos, una persona se le aproximó mientras se encontraba en la vía pública y efectuó los disparos, dándose inmediatamente a la fuga.

El caso fue rápidamente puesto en conocimiento del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Tigre 6ª, que inició la investigación en coordinación con la Unidad Fiscal Juvenil de San Isidro.

Así llegaba el menor al ataque

Los efectivos recopilaron registros fílmicos de cámaras privadas de seguridad, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia delictiva. A partir de las imágenes y de testimonios recabados en la zona, lograron identificar al posible autor de los disparos: un adolescente de 17 años sobre quien pesaban pedidos de detención emitidos durante los años 2024 y 2025, ambos por robos de vehículos abandonados en la vía pública.

Según reconstruyeron los investigadores, el sospechoso habría llegado caminando al lugar del ataque y, sin mediar diálogo, disparó contra la víctima, quien, a través de su declaración, manifestó no conocer a su agresor.

No obstante, las actuaciones policiales revelaron la existencia de conflictos previos entre ambos, lo que orientó la pesquisa hacia un posible ajuste de cuentas o conflicto no saldado del pasado.

El sospechoso

La detención del menor se concretó poco después del hecho en la intersección de Volta y Triunvirato, en el barrio Los Troncos. En el momento de la aprehensión, el delincuente intentaba huir a bordo de una motocicleta marca Dominar 400, cuya numeración de motor y chasis presentaba signos de adulteración.

La policía confiscó el rodado como parte de la investigación, y trasladó al joven a la dependencia policial correspondiente, donde permaneció alojado hasta la intervención judicial.

En tanto, la víctima fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Pacheco y, según reportaron fuentes sanitarias, su estado de salud es estable y no corre riesgo de vida. Las autoridades policiales y sanitarias confirmaron su favorable evolución médica, tras haber permanecido internado pocas horas bajo observación.

El expediente, caratulado como tentativa de homicidio, permanece bajo análisis de la fiscalía de menores de San Isidro. Además de los elementos reunidos en el operativo y el testimonio de la víctima, los investigadores buscaban precisar la motivación detrás del ataque y determinar si se trató de un hecho aislado o existía algún trasfondo más complejo vinculado a actividades delictivas previas.