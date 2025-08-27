Crimen y Justicia

Se negó a declarar el hombre acusado de matar a su padre y esconder el cuerpo en la heladera de su casa en Chaco

El joven de 27 años fue arrestado cuando se produjo el hallazgo. La fiscalía avanza en la investigación por asesinato agravado. Este martes, asistido por una defensora oficial, optó por ejercer su derecho a no declarar

Un brutal caso de parricidio estremeció al barrio Vélez Sarsfield, en la ciudad de Resistencia, Chaco. Allí, un hombre ahorcó a su padre y ocultó el cuerpo en una heladera durante una semana. A cinco días del macabro hallazgo, tras la denuncia un familiar, el imputado optó por ejercer su derecho a no declarar durante la audiencia que se desarrolló este martes.

La detención de Marcos Gauna se produjo el jueves pasado, después de que uno de sus hermanos alertara a la Policía por la ausencia de su padre, un carpintero conocido en la zona, a quien no lograban contactar desde hacía una semana.

Los agentes acudieron al domicilio de García Merou al 2900, donde el propio joven los recibió. Durante el interrogatorio inicial, según fuentes policiales, el acusado se quebró emocionalmente y admitió haber matado a su padre tras una discusión.

El conflicto habría surgido por el robo de varios objetos, presuntamente para venderlos y poder comprar drogas.

Según informó el medio local Diario Norte, este martes, el joven de 27 años compareció ante la fiscal Candela Valdez como imputado por el asesinato de su padre, Rogelio Gauna, de 65 años. En un cambio de estrategia, el joven, asistido por una defensora oficial, se negó a declarar.

El dato que más impacto causó en la investigación fue la confirmación de que el cuerpo de Rogelio permaneció oculto por varios días en un freezer, hasta que la denuncia de su desaparición activó la intervención policial.

“Rogelio tenía un hueso del cuello fracturado, lo que demuestra que fue estrangulado”, precisó la fiscal Valdez al referirse a los resultados de la autopsia, que detectó una fractura en el hueso hioides y reforzó la hipótesis de que su muerte había sido por estrangulamiento.

El expediente judicial está calificado como homicidio agravado, figura que contempla como única condena la prisión perpetua, si es que un jurado popular encuentra culpable al acusado.

Aunque en las primeras etapas de la investigación trascendió la supuesta confesión del sospechoso ante los policías, esa declaración carece de validez legal, ya que debe decirlo con la presencia de su abogado defensor.

Al momento de la llegada de las autoridades a la vivienda, Marcos se encontraba solo y los testigos confirmaron que era la única persona que convivía con la víctima.

Ahora, la fiscal Valdez aguarda los resultados de peritajes y la recolección de testimonios para consolidar la acusación.

Fernando Gauna, hijo mayor del carpintero y quien radicó la denuncia por su desaparición, aseguró que su hermano ya había mostrado actitudes violentas en el pasado.

“Perdió su familia por la droga, decía que quería matar a gente, se agarraba con los vecinos, quería pelear todo el tiempo. La droga lo llevó por mal camino", sostuvo el hombre, que vive en la casa contigua a la vivienda donde ocurrió el crimen.

Y lamentó: “Él pidió ayuda, se lo ayudó, salió bien. A poco tiempo volvió a caer, pero ya era por cosa de él. No tenía voluntad propia para salir de eso”.

También detalló que el acusado estuvo dos veces internado por su adicción a la cocaína y que robaba. En declaraciones al Noticiero Nueve de Chaco, reconstruyó que él le dijo que su padre “había viajado al interior a hacer unos trabajos” el jueves por la mañana. Sin embargo, tras varios días sin noticias, comenzó a sospechar. “El domingo se sentía un olor feo, no se podía estar", agregó.

Los vecinos de Vélez Sarsfield explicaron que la víctima era un carpintero jubilado que realizaba changas tanto en el barrio como en el campo. Una vecina, en diálogo con NG Federal, contó: “Rogelio era mi amigo de toda la vida, lo conozco muchísimo. Era el servidor del barrio: se rompía una canilla, era él; se caía algo, era él”.

