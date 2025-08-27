Crimen y Justicia

Revelaron que el hombre que secuestró y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario tenía antecedentes por violencia de género

El primer hecho ocurrió en enero de 2023. Un fiscal solicitó prisión preventiva, pero la jueza dispuso medidas alternativas. La víctima continúa internada

Leonardo José S., de 50
Leonardo José S., de 50 años, fue arrestado este lunes

Este lunes se dio a conocer la noticia de que una mujer de 36 años fue internada en Rosario luego de que su ex pareja la quemara con ácido y la mantuviera secuestrada durante dos semanas. Ese mismo día, L. J. S., de 50 años, fue arrestado. Hoy se conoció que el agresor ya había sido imputado por violencia de género.

El agresor ya había sido detenido el 26 de enero de 2023 por golpear y amenazar a la misma mujer, a quien intimidó para que no denunciara, alegando ser un militar retirado.

Durante ese procedimiento, el Comando Radioeléctrico incautó una pistola y una carabina calibré 22.

Según informó el medio local Rosario3, al poco tiempo, la versión de que L J. S. tenía una vinculación con las fuerzas de seguridad fue descartada.

El 27 de enero de 2023, el fiscal César Cabrera lo imputó por lesiones calificadas, amenazas calificadas y tenencia de arma de fuego de uso civil. Además, solicitó prisión preventiva efectiva por 20 días, pero la jueza Silvana Lamas González dispuso medidas alternativas: prohibición de acercamiento, restricción para salir de Rosario y prohibición de portar armas durante 60 días.

Tras el ataque con ácido, la fiscal Guillermina Torno llevará a L. J. S. a audiencia imputativa.

En simultáneo, la víctima permanece internada en el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (HECA) desde el domingo por la tarde y fue evaluada por el equipo de cirujanos plásticos. Se encuentra bajo observación del equipo de especialistas de la unidad de Quemados.

La víctima, de 36 años,
La víctima, de 36 años, permanece bajo observación en el HECA de Rosario luego de ser atacada hace dos semanas

Tal como precisaron, tiene lesiones en espalda, brazos y piernas, algunas de las cuales presentaban dos semanas de evolución y requerían control médico para evitar infecciones.

Al respecto, la directora del HECA, Andrea Becherucci, explicó en el programa Cada Día de El Tres, que la paciente se encuentra estable y fuera de peligro, aunque advirtió que algunas de las lesiones, que afectan el 10 % de su cuerpo, podrían requerir injertos debido a la profundidad y al tiempo transcurrido sin atención médica.

Además, detalló que las quemaduras están “parcheadas” en el dorso y las extremidades, lo que amplifica la gravedad aparente. Esto significa que tiene un daño severo en la piel y se formó una capa endurecida sobre las heridas.

La directora del HECA, Andrea
La directora del HECA, Andrea Becherucci, explicó que la paciente se encuentra estable y fuera de peligro

Hace unos meses, en Córdoba, se dio una situación similar en la que una mujer luchó por su vida durante más de un mes y medio tras haber sido rociada con ácido por su expareja.

P. C. fue atacada por L. M. G. (46), quien quedó acusado por intento de femicidio y fue detenido por haber enviado a la madre de sus hijos al hospital.

Luego de que se iniciara una investigación para dar con el paradero del prófugo, la Policía de Córdoba confirmó que el agresor fue hallado en la casa de su padre. Asimismo, recordaron que sobre él pesaba un pedido de captura que fue activado el pasado 27 de febrero y una prohibición que tenía para salir del país.

El ataque que sufrió P. C. ocurrió durante la madrugada del 24 de febrero en Villa El Libertador, después de que la víctima le comunicara a L. M. G. que quería finalizar la relación. En respuesta a la decisión de la mujer, el acusado había prendido fuego la casa que compartía la pareja en Villa del Prado.

No obstante, los ataques no frenaron con el siniestro, ya que varios días después abordó a su ex pareja y la roció de ácido.

Previo a esto, la víctima se encontraba en la casa de su hermana y L. M. G. la convenció para que se fueran juntos de la vivienda. Minutos más tarde, cerca de las 03:30 horas, uno de los vecinos le advirtió a los familiares sobre los incidentes. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el hombre la bañó en el líquido.

A raíz de esto, la gente del barrio se encargó de trasladar a la mujer hacia el Hospital Príncipe de Asturias, en donde le diagnosticaron quemaduras en el rostro, el tórax y el abdomen. Como consecuencia de las lesiones, la mujer fue hospitalizada en el Instituto del Quemado.

Asimismo, se confirmó que había sido víctima de violencia de género por varios años, una de las razones por las que había decidido separarse. Sin embargo, la mujer no contaba con una restricción perimetral o un botón antipánico al momento de los hechos.

