Imputaron a dos sospechosos por el crimen de Juan Cruz Osuna en Rosario

Juan Cruz Osuna murió tras recibir al menos cuatro disparos mientras jugaba con su primo en una vivienda de Tío Rolo

A casi dos meses del crimen de Juan Cruz Osuna, el niño de 13 años que fue asesinado a balazos mientras jugaba dentro de una casa del barrio Tío Rolo, en la zona sudoeste de Rosario, la Justicia imputó a dos hombres por su presunta participación en el hecho.

Se trata de A. G., de 31 años, señalado como el autor material de los disparos, y S. M., de 51, acusado de haberlo trasladado hasta el lugar del ataque.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, ambos quedaron bajo prisión preventiva tras una audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Penal. La fiscal Marisol Fabbro, a cargo de la causa, sostuvo que se trató de un homicidio doblemente agravado, cometido con arma de fuego y con la participación premeditada de dos o más personas. Los disparos también hirieron a otro niño, primo de la víctima fatal, que fue hospitalizado pero logró recuperarse.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA), A. G. no llegó al domicilio por sus propios medios. La madrugada del domingo 6 de julio, fue S. M. quien lo trasladó en su taxi hasta Camino de los Quinteros al 2800, donde se produjo el ataque. Según reconstruyó la Fiscalía, A. G. se acercó a una de las ventanas de la vivienda y disparó hacia el interior.

El imputado de 31 años fue trasladado en taxi hasta la escena del crimen según consta en la reconstrucción del MPA

La investigación logró ubicar a los sospechosos gracias a un entrecruzamiento de información y registros del GPS del taxi de S. M., que permitieron reconstruir la secuencia de movimientos previos al crimen. Este elemento fue incorporado como prueba en la audiencia de imputación y considerado clave por el juez Fernando Sosa para dictar la prisión preventiva.

Para la Fiscalía, el rol del conductor fue mucho más que el de un simple transportista. Fabbro remarcó que no actuó como un partícipe secundario, sino que su aporte resultó indispensable para consumar el ataque. En esa línea, sostuvo que ambos deben responder como coautores del hecho.

El crimen ocurrió durante la madrugada, cuando los dos primos se encontraban en una de las habitaciones de la casa. El agresor disparó desde el exterior, y Juan Cruz recibió al menos cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

El chico fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), pero murió a las pocas horas. Su primo, de 8 años, fue internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, con heridas de menor gravedad. Fue dado de alta tres días después.

Días después del ataque, Ramón, el padre del niño herido, expresó: “Estamos desconcertados, no entendemos por qué pasó”. Aseguró que en el momento del ataque no había más personas a la vista en la ventana y descartó que se tratara de una confusión. “El tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos”, afirmó.

La causa está a cargo de la fiscal Marisol Fabbro quien imputó a los dos detenidos por homicidio doblemente agravado (X: @MuniRosario)

En los primeros días de investigación, la fiscal Fabbro dispuso allanamientos en la vivienda donde ocurrió el crimen. Durante esos procedimientos se secuestraron tres teléfonos celulares y una caja fuerte con una suma de dinero. Posteriormente, el 30 de julio, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a los dos acusados tras realizar operativos en varios domicilios de Rosario. La imputación se formalizó tras cuatro semanas de detención.

Hasta el momento, no hay indicios de que las víctimas tuvieran vínculo con los agresores ni elementos que expliquen el móvil del ataque. Según el testimonio del padre del menor herido, los chicos estaban jugando con TikTok cuando comenzaron los disparos.

La causa permanece en manos de la fiscal Fabbro, perteneciente al área de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional II, que continúa analizando los elementos secuestrados y las declaraciones recolectadas durante los últimos dos meses. Los investigadores también evalúan si hubo un tercer implicado en el hecho, ya que se presume que el autor de los disparos escapó en un vehículo que lo esperaba a pocos metros del lugar.