De Monserrat a Avellaneda: capturaron a motochorros que escaparon de la Policía y atropellaron a una mujer

Los dos tienen antecedentes y sospechan que habían robado en la zona de Tacuarí y avenida Belgrano

Uno de los sospechosos detenido
Uno de los sospechosos detenido

Un operativo de la Policía de la Ciudad terminó con la detención de dos motochorros tras una persecución que comenzó en el barrio porteño de Monserrat y concluyó en el partido bonaerense de Avellaneda, donde ambos acusados atropellaron a una mujer de 55 años antes de ser reducidos por los agentes porteños.

Todo sucedió cuando personal de la división Motorizada, en el marco del Dispositivo Refuerzo-Saturación y el Servicio Prevencional Motochorro-Salideras, fue alertado por transeúntes sobre la presencia de dos sospechosos que se movilizaban en una motocicleta y habrían cometido un ilícito en la zona de Avenida Belgrano y Tacuarí.

Los agentes se dirigieron rápidamente hasta la intersección señalada y allí observaron una moto KTM Duke 390 color naranja y negro, que circulaba sin patente. Al impartir la voz de alto, los ocupantes decidieron huir a gran velocidad, incluso manejando en contramano por la Avenida 9 de Julio.

De inmediato se inició un seguimiento que atravesó varias arterias de la Ciudad de Buenos Aires y se extendió hacia la provincia, tras el cruce por el Puente Pueyrredón.

Los dos detenidos
Los dos detenidos

Finalmente, en la intersección de Avenida Belgrano y General Lavalle, en el partido de Avellaneda, el conductor perdió el control del rodado luego de atropellar a una mujer.

La víctima, de 55 años, sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fiorito, asistida por personal del SAME provincia.

Los dos acusados, identificados como D.S., de 36 años y domiciliado en Merlo, y E.E.C., de 33 años, con residencia en la Ciudad de Buenos Aires, fueron inmediatamente reducidos por los policías. Ambos registran antecedentes.

En el caso de D.S., tiene de 2021 ingresos a comisaría por robos, mientras que E.E.C. registra robos y lesiones culposas de 2023.

La moto secuestrada
La moto secuestrada

Durante la requisa a los sospechosos no se hallaron elementos que pudieran constituir delito en el momento, aunque se procedió al secuestro de la moto KTM Duke 390, el cual, según registros, se encontraba inscripto a nombre de un hombre con domicilio en Luis Guillón. Pero el vehículo no presentaba impedimento legal.

El procedimiento contó con la participación de agentes de la División Servicios Móviles de Prevención y la División Servicios Especiales de Tránsito. Además, se recabó material fílmico de cámaras privadas de la zona para aportar a la investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Avellaneda, a cargo de la doctora Josefina Sadauskas, dispuso la detención de ambos imputados por las lesiones ocasionadas a la mujer y el secuestro de la motocicleta.

En paralelo, se consultó a la Unidad de Flagrancia Este, cuyo titular, el doctor Horacio Pexis, determinó no adoptar medidas por la desobediencia de los sospechosos, al considerar que el hecho había culminado en jurisdicción bonaerense.

Según se informó oficialmente, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 1ª de Avellaneda para resguardar la integridad de los detenidos, debido a que el clima en el lugar se tornó hostil con la presencia de vecinos.

Con esta intervención, los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.

inseguridadmotochorrosPolicía de la CiudadMonserratAvellanedaúltimas noticias

