Cayó un delincuente que amenazó con un arma y le robó el auto a un chofer de una app de viajes: “Frená porque te mato”

El acusado quedó a disposición de la Justicia (Foto: Policía bonaerense)

Un hombre de 38 años fue detenido en Mar del Plata por el robo de un auto de aplicación de viajes y amenazas a punta de pistola contra el conductor. Las autoridades lo habían estado buscando durante más de un mes tras el episodio ocurrido durante un servicio de la plataforma.

La detención se produjo en el marco de una investigación por robo agravado, que incluyó una serie de allanamientos, el secuestro de un teléfono celular y el posterior traslado del sospechoso a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El ataque ocurrió la noche del 3 de julio, cerca de las 21.30, en el sector de Alvarado y Tandil. La víctima, identificada con las iniciales T. M. E. I., de 55 años, conducía su vehículo Chevrolet Corsa Classic prestando servicios como chofer para una reconocida aplicación de viajes. Según consta en la causa, recibió una solicitud para recoger a una pareja, un hombre y una mujer, en la esquina de Rauch Bis y Roca.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, al llegar al punto de destino, el hombre que viajaba como pasajero tomó a la víctima por el cuello y, exhibiendo un arma de fuego, le exigió que detuviera el auto. “Frená hermano, porque te mato”, le habría dicho el agresor. Al bajar del auto, la acompañante femenina tomó el control del volante y ambos se fugaron del lugar. Se llevaron, además, el celular de la víctima.

El celular secuestrado (Foto: Policía bonaerense)

El hecho fue denunciado rápidamente y dio inicio a actuaciones por parte del personal policial de la jurisdicción, quienes recabaron material fílmico y testimonios en la zona. El Gabinete de Automotores local intensificó las tareas de seguimiento y el trabajo de campo, y a partir del cruce de datos, análisis de imágenes y de información surgida en las declaraciones testimoniales, se logró establecer la identidad del principal acusado, cuyas iniciales son E. I. S.

Con estos elementos en manos, la fiscal Lorena Hirigoyen solicitó tanto la orden de detención como la de allanamiento. Este martes, los efectivos llevaron a cabo el operativo en una vivienda ubicada en Bolivia al 2000, donde lograron la detención del imputado. Durante el registro de la propiedad, se secuestró un teléfono celular, que será sometido a pericias para intentar obtener nuevos elementos probatorios para la causa y poder dar con el vehículo robado. En tanto, el detenido quedó alojado a la espera de las próximas instancias procesales.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción ODEPA y coordinado por agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata.

No pudieron localizar el vehículo robado

Atraparon a ocho personas por el robo a un conductor en San Isidro

A comienzo del mes, ocho personas fueron detenidas en una serie de operativos realizados en las localidades de General Rodríguez y José León Suárez, acusadas de participar en el robo a un chofer de una aplicación de viajes en San Isidro y de vaciarle las cuentas bancarias y billeteras virtuales usando su propio celular. El asalto involucró a dos mujeres y un hombre que simularon ser pasajeros, abordaron el vehículo en Boulogne y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajeron dinero, pertenencias personales y el teléfono móvil al conductor, de 53 años.

Según fuentes policiales y judiciales consultadas por Infobae, tras el robo la víctima detectó movimientos sospechosos en sus cuentas y aplicaciones de pago, con transferencias realizadas a terceros. La causa quedó bajo la intervención de la fiscal María Paula Hertrig de la UFI Descentralizada de Boulogne y avanzó rápidamente gracias al trabajo conjunto de los peritos informáticos y la DDI, quienes rastrearon los movimientos digitales y lograron identificar a los sospechosos.

Los ocho aprehendidos en la causa por el robo al chofer

Reunidos los elementos de prueba, el juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro otorgó cuatro órdenes de allanamiento y una de detención, concretadas en distintos domicilios dela provincia. En las irrupciones policiales se arrestó al presunto líder de la banda, Cristopher Yamil G., de 32 años, junto a otras dos mujeres, de 47 y 21 años, y cinco hombres, cuyas edades van de los 20 a los 55 años.

Durante los procedimientos se incautaron varias armas. Una escopeta tipo “tumbera”, un revólver calibre .22, una pistola calibre 9 mm, una réplica de pistola similar a una .40 mm, cartuchos y municiones de diferentes calibres, además de pasamontañas y una serie de teléfonos celulares vinculados a la investigación. Todos los detenidos quedaron imputados por robo agravado, defraudación, encubrimiento y tenencia ilegal de armas y municiones.