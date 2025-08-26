Estuvo 7 meses prófugo por intentar matar a tiros a un vecino en Berisso y cayó cuando fue a buscar a sus hijos al colegio

El prófugo detenido quedó alojada en la Comisaría 4ta de Berisso (0221)

Tras permanecer más de 7 meses prófugo, la Policía Bonaerense logró detener a un joven de 26 años por haber sido quien atacó a tiros a un vecino en enero de este año. El hombre fue arrestado cuando retiraba a sus hijos del colegio, por lo que se vivieron momentos de tensión en las inmediaciones de escuela de Berisso.

El operativo, que involucró un forcejeo con los uniformados y dejó a un agente herido, marcó el final de una extensa búsqueda. El sospechoso había logrado mantenerse oculto durante meses.

Los investigadores supieron que solía asistir al colegio a buscar a sus hijos y decidieron montar un operativo en las inmediaciones. La captura se concretó cuando el imputado se encontraba a bordo de un Renault Logan en la puerta del establecimiento, de acuerdo con la información oficial a la que pudo acceder el medio local 0221.

La causa, que se tramita en la Justicia de Berisso, bajo la UFI interviniente, tiene como antecedentes la denuncia de la víctima, que sobrevivió al ataque y logró identificar al agresor ante las autoridades.

Según los registros médicos y policiales, la víctima recibió cinco disparos. La denuncia permitió a los efectivos policiales focalizar los esfuerzos en el círculo cercano del sospechoso y reunir pruebas materiales y testimoniales.

El caso fue caratulado como “tentativa de homicidio” por la Fiscalía, que solicitó la orden de detención.

Durante meses, el paradero del joven se mantuvo desconocido. El equipo investigador recurrió a tareas de inteligencia tradicionales para reconstruir sus movimientos habituales. Pronto se supo que, pese a la condición de prófugo, el sospechoso mantenía contacto con su entorno.

Finalizada la detención, el joven fue trasladado bajo custodia a dependencias policiales. Permanece a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Berisso, que ya había caratulado el caso bajo diferentes figuras penales. Además de la “tentativa de homicidio”, la Justicia le imputa portación ilegal de arma de fuego de uso civil, atentado y resistencia a la autoridad, y lesiones agravadas. Las autoridades policiales confirmaron que el detenido poseía antecedentes penales previos.

Dos semanas atrás y luego de haber permanecido prófugo de la Justicia por medio año, la DDI Zárate-Campana y la SubDDI Escobar confirmaron la detención de Tomás Javier Verchelli, un joven de 18 años que había sido condenado por homicidio en tentativa en ocasión de robo el año pasado. Tras una investigación encubierta, fue interceptado en medio de una cita con su novia.

Desde el 24 de febrero que había sido declarado en rebeldía, estado que fue modificado el martes pasado, cuando fue capturado en una estación de servicio ubicada en la intersección de la avenida Henry Ford y la colectora Este de la Panamericana, en el partido de Tigre.

Según confirmaron fuentes oficiales, el joven está señalado de ser el autor penalmente responsable del delito de homicidio en tentativa en ocasión de robo. El veredicto se había dado a conocer el 10 de septiembre de 2024.

Después de que fuera declarado como fugitivo, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Penal Juvenil N.º 1 y el Juzgado Penal Juvenil del Departamento Judicial de Zárate-Campana inició una investigación para dar con el paradero de Verchelli.

En el primer tramo, las tareas investigativas permitieron identificar al menos seis domicilios en la localidad de Benavídez, en los que el prófugo habría alternado su estadía. Luego de que el juez a cargo del expediente aprobara las órdenes de allanamiento, el pasado 17 de junio se realizaron los procedimientos, los cuales arrojaron resultado negativo.

Con el avance de la investigación, las autoridades solicitaron los reportes de antena y escuchas telefónicas, que permitieron establecer que Verchelli había coordinado para ese día un encuentro con su pareja en una estación de servicio.

De esta manera, el personal policial montó un operativo de vigilancia encubierta en la zona. Fue así que lograron divisar al joven buscado, por lo que procedieron a detenerlo. Las autoridades judiciales avalaron el procedimiento y dispusieron las diligencias de rigor.