Era buscado por homicidio y fue detenido durante un control policial en San Telmo

Era buscado por homicidio y fue detenido durante un control de la Policía de la Ciudad en San Telmo

Un operativo de la Policía de la Ciudad concluyó con la detención de A.R., de 30 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente en una causa por homicidio. La aprehensión se produjo en pleno barrio de San Telmo, durante un control preventivo realizado por efectivos de la División Investigaciones Especiales, según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Durante el procedimiento, llevado adelante en Defensa al 800, entre avenida Independencia y Chile, los agentes interceptaron en plena vía pública al implicado, quien aportó inicialmente un documento de identidad falso. La actitud despertó sospechas, por lo que los oficiales solicitaron los datos nuevamente. Finalmente, el hombre brindó su verdadera identidad, lo que permitió constatar que existía una orden de detención vigente desde el 15 de agosto de 2024.

El pedido de captura respondía a una causa de homicidio registrado el 21 de julio pasado en el barrio 15, donde la víctima falleció tras recibir una herida fatal con un elemento corto punzante. La policía informó que, tras corroborar la identidad de A.R., se dispuso su inmediata detención para ser puesto a disposición de la justicia.

Más tarde, la investigación logró determinar que el imputado ejercía tareas laborales en un conocido restaurante de la zona, situado en la esquina de Chile y Defensa. Una brigada se presentó en el lugar para realizar inspecciones y requisar las pertenencias personales del sospechoso. Según precisaron desde la Policía de la Ciudad, dentro de la mochila del acusado encontraron una tijera, presuntamente relacionada con el hecho investigado.

El elemento cortante fue secuestrado por orden expresa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del doctor Manuel Jerónimo Gorostiaga, con la intervención de la Secretaría N°107 del doctor Blanco. La diligencia responde a la necesidad de profundizar la pesquisa en torno al arma empleada en el homicidio registrado en pasado julio.

Consumada la detención, personal de Policía de la Ciudad trasladó al detenido a una dependencia policial, donde permanecerá a la espera de la resolución del juzgado interviniente en la causa.

Operativo de seguridad en Boca-Banfield: detuvieron a dos prófugos y demoraron a 50 trapitos

Detuvieron a un prófugo y a 50 trapitos

La Policía de la Ciudad desplegó este domingo un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors, en el marco del encuentro frente a Banfield, que dejó como saldo dos personas detenidas, medio centenar de cuidacoches demorados y más de 60 simpatizantes con derecho de admisión impedidos de ingresar.

Uno de los casos más relevantes fue la detención de un hombre de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por femicidio en grado de tentativa, emitido por la Justicia de Quilmes. El individuo fue identificado en la puerta 4 de acceso gracias al sistema Tribuna Segura, que permitió constatar la orden judicial en su contra.

En tanto, un joven de 21 años también fue arrestado en el marco del mismo programa, acusado de desobediencia y encubrimiento en una causa con origen en la ciudad de Puerto Madryn.

Las fuerzas de seguridad informaron, además, que 57 simpatizantes con derecho de admisión vigente fueron rechazados en los accesos al estadio. Asimismo, se le negó el ingreso a una persona registrada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, quien además fue sancionada con un acta contravencional.