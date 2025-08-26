Crimen y Justicia

Era buscado por homicidio y fue detenido durante un control policial en San Telmo

A.R., de 30 años, lo buscaban por el asesinato de un hombre en el Barrio 15, ocurrido el último 21 de julio. El arma que le secuestraron podría ser clave para la investigación

Guardar
Era buscado por homicidio y fue detenido durante un control de la Policía de la Ciudad en San Telmo

Un operativo de la Policía de la Ciudad concluyó con la detención de A.R., de 30 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente en una causa por homicidio. La aprehensión se produjo en pleno barrio de San Telmo, durante un control preventivo realizado por efectivos de la División Investigaciones Especiales, según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad porteño.

Durante el procedimiento, llevado adelante en Defensa al 800, entre avenida Independencia y Chile, los agentes interceptaron en plena vía pública al implicado, quien aportó inicialmente un documento de identidad falso. La actitud despertó sospechas, por lo que los oficiales solicitaron los datos nuevamente. Finalmente, el hombre brindó su verdadera identidad, lo que permitió constatar que existía una orden de detención vigente desde el 15 de agosto de 2024.

El pedido de captura respondía a una causa de homicidio registrado el 21 de julio pasado en el barrio 15, donde la víctima falleció tras recibir una herida fatal con un elemento corto punzante. La policía informó que, tras corroborar la identidad de A.R., se dispuso su inmediata detención para ser puesto a disposición de la justicia.

Más tarde, la investigación logró determinar que el imputado ejercía tareas laborales en un conocido restaurante de la zona, situado en la esquina de Chile y Defensa. Una brigada se presentó en el lugar para realizar inspecciones y requisar las pertenencias personales del sospechoso. Según precisaron desde la Policía de la Ciudad, dentro de la mochila del acusado encontraron una tijera, presuntamente relacionada con el hecho investigado.

El elemento cortante fue secuestrado por orden expresa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo del doctor Manuel Jerónimo Gorostiaga, con la intervención de la Secretaría N°107 del doctor Blanco. La diligencia responde a la necesidad de profundizar la pesquisa en torno al arma empleada en el homicidio registrado en pasado julio.

Consumada la detención, personal de Policía de la Ciudad trasladó al detenido a una dependencia policial, donde permanecerá a la espera de la resolución del juzgado interviniente en la causa.

Operativo de seguridad en Boca-Banfield: detuvieron a dos prófugos y demoraron a 50 trapitos

Detuvieron a un prófugo y a 50 trapitos

La Policía de la Ciudad desplegó este domingo un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del estadio de Boca Juniors, en el marco del encuentro frente a Banfield, que dejó como saldo dos personas detenidas, medio centenar de cuidacoches demorados y más de 60 simpatizantes con derecho de admisión impedidos de ingresar.

Uno de los casos más relevantes fue la detención de un hombre de 36 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por femicidio en grado de tentativa, emitido por la Justicia de Quilmes. El individuo fue identificado en la puerta 4 de acceso gracias al sistema Tribuna Segura, que permitió constatar la orden judicial en su contra.

En tanto, un joven de 21 años también fue arrestado en el marco del mismo programa, acusado de desobediencia y encubrimiento en una causa con origen en la ciudad de Puerto Madryn.

Las fuerzas de seguridad informaron, además, que 57 simpatizantes con derecho de admisión vigente fueron rechazados en los accesos al estadio. Asimismo, se le negó el ingreso a una persona registrada en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires, quien además fue sancionada con un acta contravencional.

Temas Relacionados

HomicidiosPolicía de la CiudadSan TelmoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detuvieron al automovilista que atropelló al ciclista de Banfield y huyó sin asistirlo

Se trata de un hombre de 47 años, arrestado en José Mármol. La víctima está internada en grave estado

Detuvieron al automovilista que atropelló

El femicida de San Antonio de Areco fue uno de los asesinos de “La Clotta” Lanzetta

Esteban Alejandro Suárez, acusado de la brutal muerte de Florencia Revah, había sido condenado por el crimen del relacionista público a comienzos de siglo junto a otros jóvenes de Tigre. Su otro antecedente de violencia de género

El femicida de San Antonio

Discutirán hoy el futuro del jury contra Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el caso Maradona

Este martes se hará una audiencia de admisibilidad de acusación contra la magistrada apartada del juicio en el caso Maradona. Se conocerá si avanza el jury o no luego de que la magistrada haya solicitado la suspensión del proceso

Discutirán hoy el futuro del

Apuñalaron a un adolescente en una pelea callejera en Santa Fe e investigan si forma parte de una banda delictiva

Ocurrió en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Hay seis menores detenidos. La Policía secuestró armas de fuego y un puñal

Apuñalaron a un adolescente en

Estuvo 7 meses prófugo por intentar matar a tiros a un vecino en Berisso y cayó cuando fue a buscar a sus hijos al colegio

El hecho que se le imputa ocurrió en enero, cuando discutió con otro joven y le disparó en cinco oportunidades. En el operativo, un policía resultó herido

Estuvo 7 meses prófugo por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: a cuánto se

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 26 de agosto

La confianza del agro cayó 15% en 2025 y se derrumbó la inversión, según un informe privado

Cómo la forma de manzana o pera del cuerpo influye en el envejecimiento del corazón

Qué significa hablar dormido según la psicología y a qué síntomas prestar atención

Dónde voto el 7 de septiembre en las elecciones de Buenos Aires 2025

INFOBAE AMÉRICA
“110 625″: el mensaje escrito

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitación

Una rara tarjeta deportiva de Michael Jordan y Kobe Bryant rompe el récord mundial en una subasta

Cráteres ocultos, lluvias mediterráneas y migraciones humanas: el hallazgo que desafía la historia climática del Sahara

El astrofísico Adam Becker advirtió sobre la obsesión de la élite tecnológica por la inmortalidad y el control global

El futuro de Bolivia depende de la restitución constitucional para retirar al crimen organizado del poder

TELESHOW
La inesperada reacción de Nico

La inesperada reacción de Nico Vázquez a un posteo de Gimena Accardi luego de su divorcio

Joaquín Levinton contó cuántas veces tuvo que dar el examen para sacar el registro: “Me la tenían jurada”

La profunda reflexión de Nicki Nicole por su cumpleaños y el comentario de Lamine Yamal que encendió las redes

Nico Occhiato celebró el cumpleaños de Flor Jazmín con una tierna declaración: “La mujer más increíble”

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”