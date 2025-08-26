Apuñalaron a un adolescente en una pelea callejera en Santa Fe e investigan si forma parte de una banda delictiva

El adolescente apuñalado fue trasladado en un auto particular al Hospital Anselmo Gamen donde se recupera

Durante la tarde del último sábado, la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez se vio alterada por un violento episodio donde un adolescente de 17 años, identificado como J. V., sufrió una grave herida de arma blanca en el abdomen durante una pelea en la vía pública.

El caso se conoció a partir de una llamada al 911 que alertó sobre el ingreso del joven, en estado delicado, al Hospital Anselmo Gamen. Este llegó al hospital en un vehículo particular, con una lesión punzocortante en el abdomen. Inmediatamente, fue asistido y su estado requirió de atención permanente, según informó el portal del diario La Capital.

El hecho, que permanece bajo investigación, tuvo como resultado la detención de seis menores tras la intervención de las fuerzas de seguridad que incautaron armas de fuego, un puñal y otros elementos que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento. La Policía analiza múltiples versiones acerca del origen de la pelea y el contexto en el que se produjo el ataque.

El episodio no había trascendido hasta este lunes, cuando las autoridades confirmaron que la investigación sigue abierta y que se aguardarán pericias médicas para definir la gravedad del cuadro.

El primer reporte policial indica que el chico se vio involucrado en una pelea en el cruce de Temporelli y Rosario, donde se produjeron también varias detonaciones.

Vecinos escucharon disparos de armas de fuego y dieron cuenta de una situación tensa en esa intersección de la ciudad.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, J. V. integraba un grupo que llegó hasta un sector de viviendas humildes de Villa Gobernador Gálvez, aparentemente con intenciones de robo y realizando disparos.

La situación derivó en un enfrentamiento con otros jóvenes del barrio, lo que desembocó en la agresión con arma blanca que dejó al herido en estado delicado.

Durante el procedimiento de respuesta, la Policía detuvo a seis adolescentes considerados presuntos participantes de la pelea y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno y se evalúa su implicancia tanto en la agresión directa como en los hechos previos a la confrontación.

En el lugar donde ocurrió el enfrentamiento, los uniformados también hallaron bicicletas, teléfonos celulares, vainas servidas y cartuchos intactos.

Un adolescente apuñaló y mató a su hermano por una pelea familiar en Santa Fe

A mediados de julio, un menor de 16 años fue detenido por ser el único acusado de haber asesinado de una puñalada a su hermano mayor durante una pelea familiar, ocurrida en una vivienda de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe.

El hecho se registró en una casa situada en Yapeyú al 400, donde ambos hermanos iniciaron una discusión que derivó en una agresión con arma blanca. A pesar de que no se pudo reconstruir cómo fue toda la secuencia, fuentes oficiales confirmaron que el adolescente lo apuñaló.

La víctima fue identificada como Rubén Arévalo, de 21 años, quien fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Una vez que el joven fuera ingresado, fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado en terapia intensiva.

Según la información publicada por La Capital, durante la noche el estado de salud de Arévalo empeoró, por lo que decidieron derivarlo al Hospital Centenario. Después de haber permanecido internado un día, se confirmó su muerte.

Por otro lado, el presunto agresor fue detenido el mismo día del ataque por el personal del Comando Radioeléctrico de Capitán Bermúdez en la zona de Formosa al 500. De ahí, el adolescente fue llevado inicialmente a la seccional 2ª de la ciudad.

No obstante, por disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, lo trasladaron al Centro de Admisión o Derivación (CAD), dependiente de la Unidad de Gestión Interministerial del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.