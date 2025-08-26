Acusaron a un sicario y a un taxista por el crimen de un nene de 13 años en Rosario

El nene se encontraba jugando con su primo, cuando ambos fueron tiroteados desde el exterior de la casa

Un presunto sicario y un taxista fueron imputados en la tarde de este lunes en Rosario por haber participado en el asesinato de Juan Cruz Osuna, el nene de 13 años que recibió múltiples disparos mientras jugaba con TikTok junto a su primo en el living de su casa el pasado 6 de julio.

Según la acusación de la fiscal Marisol Fabbro, Alexis Cristian “Pacha” Gauna (32) fue quien jaló el gatillo contra los menores. En tanto, Sebastián Rodolfo Masciarelli (51) condujo el auto que sirvió de transporte de otro involucrado.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal ante el juez penal de primera instancia Fernando Sosa, quien ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Gauna y Masciarelli.

De acuerdo a la teoría del caso, en el ataque ocurrido en Camino de los Quinteros al 2800, en el barrio Tío Rolo, participaron varias personas. Gauna iba como acompañante de una moto y Masciarelli trasladó a uno de los involucrados en su taxi, un Prisma modelo 2017.

Para la fiscal, “Pacha”, el motociclista y el pasajero que había trasladado el taxista fueron hasta el domicilio en el que estaba Osuna junto a su primo, de 8 años, y dispararon a través de una ventana que da al comedor de la propiedad, donde jugaban los menores.

Juan Cruz Osuna falleció por impactos de bala en el tórax, pierna derecha y hombro izquierdo. Su primo Thiago recibió un disparo en el rostro, estuvo varios días internado y luego fue dado de alta.

Para los investigadores policiales es difícil que el tirador no haya visto a quiénes apuntaba, ya que la ventana de la casa que da a la calle no tenía persiana y solo había una cortina transparente.

El móvil del ataque es una incógnita por el momento. “Pacha”, de momento, está sindicado como un presunto tiratiros por encargo y cuenta con varias detenciones en los últimos años.

El 20 de marzo de 2023, Gauna fue aprehendido tras una balacera en Lainez al 700. El Comando Radioeléctrico le secuestró un revólver calibre 32. En tanto, el 27 de abril del año pasado lo arrestó la Policía en Cavia y Larrechea, donde intentó robarle el arma reglamentaria a un agente. También fue víctima en 2021 de una balacera contra su propiedad de la zona sur, donde le dieron siete tiros.

El crimen del menor

El crimen sucedió el pasado 5 de julio, cuando el adolescente y su primo de 8 años jugaban dentro de una vivienda ubicada en Camino de los Quinteros al 2800, en el barrio Tío Rolo. En ese momento, un hombre disparó en dirección a la habitación donde se encontraban los niños.

En total, confirmaron que fueron siete los disparos que ingresaron en la propiedad. Mientras dos de ellos impactaron contra la pierna y la mandíbula del primo de Juan Cruz, el resto fueron hallados en el cuerpo del adolescente. Por este motivo, terminó por ser declarado muerto minutos después de que ingresara al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

“El tirador se arrimó a la ventana y ejecutó a los dos chicos”, reconstruyó Ramón, padre del menor de 8 años, días después del ataque. Por este motivo, consideró que “no fue para nada por error”, ya que señaló que el tirador había apuntado directamente contra los menores de edad.

Pese a esa convicción, la familia no logra explicar las razones del ataque. “Somos gente laburante, no andamos en cosas raras, no tenemos problemas con nadie”, reafirmó el padre del nene herido, tras conocerse que los nenes jugaban con TikTok al momento de ser agredidos.