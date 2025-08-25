Tras el operativo en el ex hotel Santa Ana de Monserrat, la Ciudad recuperó 400 inmuebles ocupados

Los operativos de la Ciudad para recuperar el ex hotel Santa Ana

“Propiedad número 400 devuelta a sus dueños. Hoy recuperamos un edificio tomado en San Telmo. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, tuiteó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Lo hizo luego de que se concretara este lunes por la mañana el desalojo en el ex hotel Santa Ana, ubicado en México 712, en el barrio porteño de Monserrat.

El edificio, que cuenta con 14 habitaciones, estaba ocupado de manera ilegal desde hacía tres años y su propietario había solicitado la restitución para destinarlo a fines comerciales. Así, sumaron ya 400 los desalojos hechos en la Ciudad.

El operativo, dispuesto por la Justicia, contó con la intervención de la Policía de la Ciudad y la participación de personal del Ministerio de Espacio Público y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

La acción se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la actual gestión de gobierno porteño para recuperar inmuebles ocupados sin autorización y garantizar el cumplimiento de la ley.

El jefe de Gobierno porteño se refirió a la decisión política detrás de estas medidas. “Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones”, afirmó Macri.

Y agregó: “La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”.

El desalojo de Monserrat se suma a otros procedimientos realizados en las últimas semanas. El viernes pasado se había liberado un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, en la intersección de Paseo Colón y San Juan, que funcionaba irregularmente como un campo de deportes.

Parte de los operativos de desalojo en Monserrat

El lugar estaba ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por Raúl Castells, con un permiso de uso vencido desde hacía 12 años.

La política de desalojos se presenta como un eje central de la gestión actual, con la premisa de recuperar bienes públicos y privados, mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar la convivencia en el espacio urbano.

Además, la gestión porteña informó que en lo que va del año se llevaron adelante 10 megaoperativos de desalojo de manteros en puntos clave como los barrios de Once, Flores (avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución.

Las autoridades en el ex hotel Santa Ana

En paralelo, se desmantelaron ferias ilegales y asentamientos precarios en lugares emblemáticos como los del barrio de Retiro (calle Perette), el del aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y la zona del Congreso.

El plan de ordenamiento urbano también alcanzó a la problemática de los denominados “trapitos”, con un esquema de controles y sanciones reforzado para erradicar la extorsión en la vía pública.

En ese sentido, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas de quienes cometan esas contravenciones, como parte de la estrategia para ponerle fin a la actividad irregular.