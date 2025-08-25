Crimen y Justicia

Tras el operativo en el ex hotel Santa Ana de Monserrat, la Ciudad recuperó 400 inmuebles ocupados

El edificio, que cuenta con 14 habitaciones, estaba tomado de manera ilegal desde hacía tres años y su propietario había solicitado la restitución para destinarlo a fines comerciales

Guardar
Los operativos de la Ciudad para recuperar el ex hotel Santa Ana

“Propiedad número 400 devuelta a sus dueños. Hoy recuperamos un edificio tomado en San Telmo. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, tuiteó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Lo hizo luego de que se concretara este lunes por la mañana el desalojo en el ex hotel Santa Ana, ubicado en México 712, en el barrio porteño de Monserrat.

El edificio, que cuenta con 14 habitaciones, estaba ocupado de manera ilegal desde hacía tres años y su propietario había solicitado la restitución para destinarlo a fines comerciales. Así, sumaron ya 400 los desalojos hechos en la Ciudad.

El operativo, dispuesto por la Justicia, contó con la intervención de la Policía de la Ciudad y la participación de personal del Ministerio de Espacio Público y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

La acción se enmarca en una serie de medidas impulsadas por la actual gestión de gobierno porteño para recuperar inmuebles ocupados sin autorización y garantizar el cumplimiento de la ley.

El jefe de Gobierno porteño se refirió a la decisión política detrás de estas medidas. “Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones”, afirmó Macri.

Y agregó: “La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”.

El desalojo de Monserrat se suma a otros procedimientos realizados en las últimas semanas. El viernes pasado se había liberado un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo, en la intersección de Paseo Colón y San Juan, que funcionaba irregularmente como un campo de deportes.

Parte de los operativos de
Parte de los operativos de desalojo en Monserrat

El lugar estaba ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por Raúl Castells, con un permiso de uso vencido desde hacía 12 años.

La política de desalojos se presenta como un eje central de la gestión actual, con la premisa de recuperar bienes públicos y privados, mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar la convivencia en el espacio urbano.

Además, la gestión porteña informó que en lo que va del año se llevaron adelante 10 megaoperativos de desalojo de manteros en puntos clave como los barrios de Once, Flores (avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución.

Las autoridades en el ex
Las autoridades en el ex hotel Santa Ana

En paralelo, se desmantelaron ferias ilegales y asentamientos precarios en lugares emblemáticos como los del barrio de Retiro (calle Perette), el del aeroparque Jorge Newbery, la Plaza Lavalle y la zona del Congreso.

El plan de ordenamiento urbano también alcanzó a la problemática de los denominados “trapitos”, con un esquema de controles y sanciones reforzado para erradicar la extorsión en la vía pública.

En ese sentido, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas de quienes cometan esas contravenciones, como parte de la estrategia para ponerle fin a la actividad irregular.

Temas Relacionados

Jorge MacriCABAdesalojosPolicía de la CiudadMonserrat

Últimas Noticias

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo Julieta Makintach

Este martes, desde las 12, se hará una audiencia de admisibilidad de acusación contra la magistrada involucrada en el documental sobre el juicio por la muerte de Maradona

Se define el futuro del

Cayó una banda dedicada al robo de motos en San Nicolás: hay tres detenidos

Tras una denuncia por asalto a mano armada en la intersección de Ruta 9 y Ruta 188, la DDI local detuvo a tres sospechosos y recuperó cuatro rodados con pedido de secuestro activo

Cayó una banda dedicada al

Revés judicial para “Guille” y “Lucho” Cantero, líderes de Los Monos: sólo pueden hablar con sus abogados

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso interpuesto por las defensas de los dos reclusos de alto riesgo

Revés judicial para “Guille” y

Ofrecen una recompensa de $5 millones para atrapar al hombre que mató a su yerno en Florencio Varela

Se trata de Ricardo Julio Maidana (40). Le disparó tres tiros a José Luis Colla Dávalos (24) el pasado 24 de abril durante una discusión y se dio a la fuga

Ofrecen una recompensa de $5

Horror y misterio en San Antonio de Areco: aún no encuentran la escena del crimen de la mujer asesinada

Los investigadores están convencidos de que a Florencia Revah, de 31 años, no la mataron en el coche que apareció abandonado y tampoco en la casa ni en el lugar de trabajo de su ex, quien se habría suicidado tras el crimen, según la hipótesis principal del caso

Horror y misterio en San
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos recrean mil años de

Científicos recrean mil años de clima en 12 horas con una tecnología clave para prever eventos extremos

Se define el futuro del jury a la jueza del escándalo Julieta Makintach

Javier Milei: “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”

López Murphy: “Al episodio de las coimas el Gobierno no reaccionó como a todos los anteriores”

En medio de la volatilidad de las tasas y la pulseada con los bancos, el BCRA volvió a subir los encajes

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia revisará todas las detenciones

Bolivia revisará todas las detenciones preventivas del país tras protestas de presos que reclaman “trato igualitario”

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

Israel degradó sus relaciones diplomáticas con Brasil tras su negativa a aprobar un nuevo embajador

Francia está al borde de otra crisis política: el primer ministro se someterá a una moción de confianza

Cáritas exigió un alto el fuego inmediato y el fin del apoyo internacional a la ofensiva israelí en Gaza

TELESHOW
Thiago Medina se sinceró ante

Thiago Medina se sinceró ante las preguntas más íntimas que le hizo Daniela Celis: “No quiero tener más hijos”

Valentino Rossi, de soñar frente a un espejo a La Voz Argentina: “Desde sexto grado supe que quería vivir de la música”

Una actriz de “En el barro” se defendió de las acusaciones tras un like contra la China Suárez: “Fue una buena compañera”

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna