Estuvo detenido por violencia, recuperó la libertad y volvió a agredir a su ex pareja: cayó tras una persecución policial

Un hombre que salió de prisión dos meses atrás, fue detenido por agredir a su expareja en Mendoza (El Sol)

Un hecho de violencia de género tuvo lugar en la localidad de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, la cual derivó en una intensa persecución policial y que culminó con la detención de un hombre de 39 años.

Fue este quien agredió a su ex pareja en la vía pública y luego escapó en un vehículo. En la huida terminó chocando contra un poste de luz, según informó el portal mendocino El Sol.

El incidente se desencadenó en un barrio de ese departamento mendocino, donde una mujer de 43 años solicitó ayuda al 911 frente a una agresión física por parte de su expareja.

Al llegar al lugar del hecho, efectivos de la Comisaría 40, la víctima relató que el agresor había recuperado la libertad a finales de junio y, que desde entonces, mantenía una conducta de hostigamiento y violencia reiterada.

Minutos después, el agresor se acercó nuevamente al sitio donde se encontraba la mujer y, lejos de intimidarse por la presencia del personal policial, emitió amenazas directas y gestos intimidatorios dirigidos tanto a la víctima como a los agentes.

Toda esta secuencia derivó en una huida a bordo de un Ford Escort, lo que desató una persecución por calles de la zona.

El acusado desató la persecución sin atender a las sirenas ni a las órdenes de detención dispuestas por los uniformados y tras recorrer apenas unos metros, perdió el control del automóvil y embistió un poste de luz en la intersección de Santander y Zaragoza, generando alarma entre vecinos del lugar.

El impacto provocó daños materiales de consideración en el vehículo y lesiones de menor gravedad al conductor, quien fue inmediatamente reducido por los efectivos policiales. Allí mismo, se le realizó la correspondiente asistencia sanitaria antes de proceder a su traslado.

Tras su aprehensión, el hombre fue derivado a la Comisaría Sexta, ubicada en el barrio Cano de la ciudad de Mendoza, donde quedó bajo custodia hasta su posterior pase a la Oficina Fiscal de turno. El procedimiento incluyó una revisión clínica para constatar el estado de salud del detenido, dada la colisión y las lesiones que presentaba.

El agresor fue apresado luego que intentara escapar en un auto

La víctima, por su parte, fue acompañada por personal policial a la Comisaría 27ª para formalizar su denuncia y recibir asistencia psicológica y jurídica, medidas que están dentro del vigente protocolo de abordaje de casos de violencia doméstica.

Frente a lo sucedido, la Justicia dispuso la apertura de actuaciones por los delitos de violencia de género, amenazas y desobediencia a la autoridad. El automóvil quedó secuestrado y se dieron inicio a los peritajes sobre el vehículo y el lugar del siniestro.

Desde la Justicia, se informó que el detenido enfrentará una audiencia en las próximas horas, en la que se le imputarán formalmente los delitos asociados a la violencia de género y la resistencia a la autoridad. La Oficina Fiscal de Godoy Cruz ordenó el resguardo de pruebas y tomará declaración a testigos de la escena, incluidos los agentes que participaron del operativo.

La situación de la víctima será monitoreada y se implementaron restricciones perimetrales y dispositivos de protección, conforme a la normativa vigente. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener activas las líneas de emergencia y recordaron la disponibilidad de recursos para quienes sufran situaciones de violencia doméstica.