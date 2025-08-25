Cayó una banda dedicada al robo de motos en San Nicolás: hay tres detenidos

Cayó una banda dedicada al robo de motos en Santa Fe: hay tres detenidos

Una denuncia por asalto a mano armada, un sospechoso identificado en pocas horas y una serie de allanamientos encadenados que terminaron con tres detenidos y cuatro motos secuestradas, algunas con pedido activo en la provincia de Santa Fe. Así avanzó una investigación que expuso el funcionamiento de una banda señalada por múltiples robos y que usaba domicilios particulares para ocultar los vehículos sustraídos.

Todo comenzó el último domingo por la mañana cuando un hombre de 59 años denunció que fue abordado por dos sospechosos armados mientras circulaba con su esposa, de la misma edad, a bordo de una Benelli TRK 502 en el cruce de Ruta 9 y Ruta 188, a la altura de San Nicolás.

Los asaltantes, que se movilizaban en otra moto, lo interceptaron en plena vía pública y, tras intimidarlo con armas de fuego, le arrebataron el vehículo y una suma de 120.000 pesos, para luego darse a la fuga a gran velocidad.

A partir de esa denuncia, se desplegó un operativo coordinado entre policías de la DDI San Nicolás y la Unidad Funcional de Instrucción N°13, a cargo del fiscal Darío Giagnorio, que incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

Cayó una banda dedicada al robo de motos en Santa Fe: hay tres detenidos

La investigación derivó en una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, señalados como lugares de resguardo de los rodados sustraídos.

Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento de urgencia para el domicilio del sospechoso, donde se procedió a la detención de T.A.T., de 26 años, y al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos una chapa patente correspondiente a la moto robada.

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que el asalto no había sido un hecho aislado. Según detallaron fuentes del caso a Infobae, T.A.T. integraba una banda dedicada al robo de motocicletas, que operaba desde distintos domicilios utilizados como depósitos transitorios para ocultar los vehículos sustraídos.

Con esa hipótesis sobre la mesa, durante la tarde de este lunes se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Rucci 100, donde fue detenido E.J.U., de 25 años.

En ese lugar fueron incautadas dos motos con pedido de secuestro activo por hechos delictivos registrados en jurisdicción de la Policía de Santa Fe: una Honda 110, y una Bajaj Rouser 200.

Los detenidos habrían utilizado viviendas para ocultar los rodados sustraídos

La investigación avanzó con nuevas pistas que llevaron a otro domicilio, esta vez en el barrio Ginés García, en la manzana 2. Allí se realizó otro allanamiento de urgencia donde fue aprehendido D.A.J., de 22 años.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron otras dos motocicletas con pedido de secuestro, una de las cuales resultó ser la Benelli TRK 502 robada al hombre de 59 años el día anterior. La otra era una Corven Triax 150 cc, también reportada como robada y vinculada a una causa radicada en la UFI 13 de San Nicolás.

Dos detenidos en Berisso por el robo de una moto

Cayeron dos jóvenes en Berisso por el robo de una moto

Detuvieron a dos jóvenes de 18 y 19 años, acusados de haber robado una moto. El operativo, que se desplegó el pasado martes 5 de agosto a través de una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de Berisso, fue el resultado de una investigación iniciada tras la denuncia de una joven de 24 años.

La víctima relató que el 28 de julio le sustrajeron una Bajaj Rouser N200 del frente de su vivienda, ubicada en la calle 159 entre 17 y 18.

En el segundo operativo, correspondiente a la residencia del padre de uno de los sospechosos, se halló una cubierta y plásticos traseros de una Rouser 200, junto a un caballo tordillo y un perro galgo en evidente estado de maltrato. Este hecho derivó en la apertura de una causa paralela por infracción a la Ley de Protección Animal, lo que sumó una nueva dimensión al caso original de robo.

En contraste, en la cuarta intervención, correspondiente al segundo acusado, los efectivos hallaron más motopartes de distintas motocicletas —incluidas de modelos Keller 110, Mondial LD 110 y Mondial Max— y dos chapas patente con pedido de secuestro activo.

Ambos sospechosos quedaron imputados por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública y fueron trasladados a la dependencia policial. La fiscalía dispuso su libertad, mientras continúan las investigaciones. Además, se iniciaron actuaciones por encubrimiento y maltrato animal.