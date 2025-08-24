Dos detenidos tras una pelea a la salida de un bar de Monserrat

Los arrestos que hizo la Policía de la Ciudad al llegar al lugar de los hechos (Capturas: Crónica TV)

Una pelea en un bar del barrio porteño de Monserrat, a metros de la avenida Entre Ríos, terminó con un joven herido, dos detenidos y, al menos, seis sospechosos identificados por la Policía de la Ciudad.

Todo sucedió este mediodía, en México al 1700, entre la avenida Entre Ríos y la calle Solís, cuando el personal policial llegó al lugar por una pelea durante la cual se arrojaban botellas en la vía pública.

Los oficiales, en ese contexto, detuvieron a dos sospechosos de 36 y 44 años, quienes habían agredido físicamente a otro de 22. “El SAME asistió al joven que presentaba una herida en la cabeza”, explicaron fuentes del caso.

En paralelo, otros seis sospechosos fueron identificados, notificados de la formación de la causa, en principio, por el delito de daño y lesiones y luego liberados.

Los sospechosos en el piso, y el herido también

Noticia en desarrollo