Desvalijaron la casa de un secretario judicial en La Matanza y la Policía atrapó a uno de los ladrones

Entraron a robar a una casa en La Matanza y atraparon a uno de ellos

Un procedimiento llevado adelante por la DDI de La Matanza derivó en la detención de un hombre acusado de hurto agravado bajo la modalidad de “escruche”, tras una serie de allanamientos que permitieron recuperar objetos robados y secuestrar distintos elementos vinculados al hecho.

De acuerdo con la información oficial a la que Infobae tuvo acceso, el caso comenzó el 27 de julio, cuando desconocidos utilizaron inhibidores de señal para abrir un Volkswagen Vento estacionado en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires.

El vehículo pertenecía a un hombre de 36 años, secretario del Juzgado de Garantías 4 de La Matanza. Entre las pertenencias sustraídas se encontraban las llaves de su domicilio, ubicado en Ecuador 1600, Lomas del Millón, al que luego ingresaron cuando no se encontraba nadie en el interior -esto se lo reconoce como “escruche”- para llevarse dinero y otros objetos de valor.

El uso de inhibidores de señal facilitó el acceso de los ladrones al vehículo y al domicilio de la víctima

En el video que encabeza la nota, se puede apreciar cómo los ladrones se marchan caminando con un bolso cada uno, donde probablemente guardaron la plata y los objetos robados. Las imágenes, capturadas por una cámara de seguridad de la zona, ayudaron a la identificación de uno de los hombres para su posterior captura.

Con la intervención de la jueza Andrijasevich, del Juzgado de Garantías 6 de La Matanza, y la UFIJ 9, a cargo de la Dra. Palin, se encomendó a la DDI la investigación del hecho.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, registros del Anillo Digital, monitoreos del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad e impactos de antenas de telefonía, se logró vincular al caso un Ford Focus y se comprobó la participación de su titular.

Durante el allanamiento se recuperaron dólares, perfumes, relojes y otros objetos robados en el escruche

Tras individualizar el domicilio del sospechoso en Villa Celina, se solicitaron dos órdenes de allanamiento y la detención del investigado.

La medida permitió la captura de N. A. A. T., de 37 años, y el secuestro de diversos elementos. Entre ellos, el Ford Focus utilizado en el hecho, la indumentaria que habría usado durante el robo, 10.000 dólares, 11 perfumes, dos bolsos sustraídos, un inhibidor de señal, cuatro relojes, alhajas y dos teléfonos celulares.

Los objetos incautados fueron reconocidos como propiedad de la víctima, lo que refuerza la acusación contra el detenido. La investigación continúa bajo la órbita de la justicia de La Matanza.

Las cámaras de seguridad y el Anillo Digital fueron claves para identificar un Ford Focus y capturar al acusado

Cuatro menores de entre 11 y 16 años asaltaron una casa y fueron detenidos

Cinco personas sospechosas de participar en el robo a una vivienda deshabitada en San Isidro fueron detenidas tras una persecución policial. Uno de los datos que disparó las alertas fue la edad de los involucrados: cuatro eran menores, con edades de 11, 14 y 16 años. Además, uno de los adolescentes más grandes acumulaba numerosos antecedentes penales en la zona, con delitos cometidos durante los últimos ocho meses, entre ellos varios robos e incluso un homicidio.

La secuencia que derivó en la detención comenzó cuando los menores escaparon del lugar del robo, acompañados por un joven de 25 años, en un Chevrolet Agile color bordó. El vehículo fue identificado por una de las cámaras de lectura de patentes del distrito, localizándolo en la esquina de Avenida Rolón y Jacinto Díaz.

En las imágenes de vigilancia se observa la maniobra de evasión de los sospechosos entre los autos, hasta que la escapatoria quedó truncada al quedarse sin espacio para continuar y colisionar de frente con otro automóvil mientras intentaban esquivar un patrullero.

Ese aviso provocó una persecución que culminó con la incautación del auto y la detención de cuatro ocupantes: un niño de 11 años, un adolescente de 14, una joven de 16 y un adulto de 25 años, según se desprende de los datos oficiales.

Tienen 11, 14 y 16 años, asaltaron una casa en San Isidro y fueron detenidos tras una persecución

Dentro del vehículo, la policía encontró objetos como joyas, teléfonos móviles, parlantes, controles de consola de videojuego y otros aparatos electrónicos, presuntamente extraídos de la vivienda asaltada.

La investigación pasó a manos de la UFI N°1 de San Isidro y la UFI de menores, bajo la fiscalía de Cecilia Chaieb, con imputaciones por robo con efracción, encubrimiento agravado por lucro y resistencia a la autoridad.

El sistema de cámaras del Centro de Operaciones Municipal sumó un dato importante al identificar a un quinto sospechoso huyendo a pie hacia un colectivo de línea, lo que permitió conocer que también formaba parte del grupo involucrado en el robo.

Los agentes desplazaron un patrullero que logró detenerlo minutos después. Se trataba de otro menor de 16 años vinculado al hecho, sobre quien pesaba un pedido de captura por fugarse de un instituto de menores y por evasión de dinero.

El historial policial mostraba que este adolescente había sido arrestado por la policía del municipio en reiteradas ocasiones, involucrado en varios robos dentro del distrito, y que recientemente lo habían derivado a un instituto de menores, del que luego se escapó.

Respecto al Chevrolet utilizado en el robo, se detectaron irregularidades: en un principio circulaba con una patente, pero rápidamente se constató que pertenecía a otro vehículo, sobre el que recaía un pedido de secuestro vigente por robo automotor solicitado por la UFI 7 de Moreno desde el 30 de julio de 2025.