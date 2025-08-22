Los motivos del pedido de clausura al estadio de Independiente: “No están dadas las condiciones preventivas ante un desborde”

Tras los violentos hechos ocurridos el pasado miércoles con la hinchada de Universidad de Chile, el fiscal Mariano Zitto de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°4 de Avellaneda, solicitó este viernes la clausura preventiva y la suspensión de uso de todas las instalaciones del estadio Libertadores de América del Club Atlético Independiente. En este sentido, propuso que el encuentro del domingo, en el que el Rojo iba a recibir a Platense en su cancha, se realice “sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefieran realizar el espectáculo en otro escenario”.

La medida fue requerida ante el Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, a cargo del juez José Luis Arabito, quien deberá resolver en las próximas horas si hace lugar o no a la solicitud. En el escrito, al que accedió Infobae, el fiscal que investiga los graves incidentes desarrollados esta semana alegó falencias en la seguridad y advirtió que “no están dadas las condiciones preventivas mínimas frente a un desborde de la parcialidad local o un enfrentamiento con el público visitante”.

En el documento judicial, Zitto dio detalles de su investigación y describió que “la inaudita irrupción de una gran cantidad de hinchas del Club local a la tribuna del sector visitante dieron lugar a un nivel de violencia extremo e inhumano, con agresiones de todo tipo que fueron de público conocimiento”.

Según el requerimiento, los incidentes comenzaron incluso antes del inicio del espectáculo deportivo, con destrozos en las instalaciones de la tribuna visitante, incluyendo la destrucción de sanitarios, el buffet y cámaras de seguridad. Parte de la parcialidad visitante arrojó escombros y materiales hacia el sector local, lo que incrementó la tensión y la violencia.

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

En este contexto, el fiscal sostuvo que la seguridad interna del estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el Club Atlético Independiente, resultó insuficiente para contener los disturbios. Asimismo, señaló que la policía provincial solo actúa como refuerzo en las inmediaciones del estadio, mientras que la seguridad interna depende del club, modalidad que, en partidos internacionales, responde a exigencias de la CONMEBOL.

Zitto también señaló que “las fuerzas de seguridad privada nada pudieron hacer para prevenir tamaño desmadre” y que no se observó una coordinación efectiva entre la seguridad privada y la policía.

Tras su análisis, determinó que hubo una clara falta de organización y ausencia de roles claros en la prevención de incidentes. También resaltó la facilidad con la que los hinchas locales accedieron al sector visitante y la imposibilidad de las fuerzas de seguridad para detener a los agresores, incluso cuando el enfrentamiento ya había disminuido en intensidad.

Por este motivo, concluyó: “No están dadas las condiciones preventivas mínimas que aseguren que frente al desborde de la parcialidad local o un enfrentamiento con el público visitante, exista una coordinación que permita la pronta intervención de las fuerzas de seguridad policial”.

Los serios incidentes entre las barras de U de Chile e Independiente.

Asimismo, justificó su pedido de clausura señalando que debe instar la cautelar en defensa del interés de aquellas personas que ”no tienen las garantías mínimas de que concurrir a disfrutar de un evento deportivo en aquel estadio no importará, al menos, sufrir alguna lesión por hechos que se vinculan a serias inconsistencias en la prevención interna de la seguridad del estadio".

En función de estos episodios, el fiscal solicitó al juez José Luis Arabito que disponga la clausura preventiva del estadio, al menos para partidos con público, hasta que el Club Atlético Independiente, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la CONMEBOL presenten una propuesta conjunta que explique lo sucedido y detalle cómo se evitarán hechos similares en el futuro.

El requerimiento también pide que el Ministerio de Seguridad provincial informe sobre los acuerdos alcanzados y certifique que existen condiciones de seguridad adecuadas para prevenir nuevos incidentes.