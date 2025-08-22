Atraparon a un hombre por robar en una casa de La Plata: tiene 5 antecedentes similares

La policía de La Plata detuvo a un hombre por intento de robo agravado y violación de domicilio tras ser sorprendido en una vivienda

Un operativo policial en La Plata derivó en la aprehensión de un hombre acusado de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y violación de domicilio. El hombre se había llevado motores de electrodomésticos, entre otras piezas metálicas de la casa de una mujer de 35 años de edad. Además, cuenta con cuatro causas anteriores por robo y una por abuso de armas.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, a cargo del Dr. J. Mennucci, y del Juzgado de Garantías N° 3, conducido por el Dr. P. Raele, ambos del Departamento Judicial de La Plata.

El detenido, identificado como J. L. S., tiene 30 años. Entre los elementos sustraídos y posteriormente recuperados, la policía secuestró un motor de aire acondicionado, un motor de lavarropas y varias piezas metálicas que, según se constató, pertenecían a la denunciante.

El hecho ocurrió en la calle 18, entre 74 y 75. Allí acudió personal de la DDI La Plata que cumplía con una orden de servicio orientada a la prevención de robos bajo la modalidad de entraderas y asaltos en domicilios habitados, de acuerdo con la información oficial.

En ese contexto, a través de un llamado al 911, se alertó sobre la presencia de un intruso en el domicilio de la mujer. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la víctima, quien relató que un hombre había ingresado al fondo de su vivienda, luego de saltar la medianera desde la casa contigua.

El sujeto intentó forzar una ventana del dormitorio trasero sin éxito y, al no poder ingresar a la vivienda, violentó la puerta de una cabina de gas ubicada en el patio, de donde sustrajo los elementos mencionados.

Los policías recorrían el fondo de la propiedad, pero no lo encontraban, hasta que lo divisaron en la vivienda lindera. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó escapar, pero fue reducido en el patio del inmueble tras la intervención conjunta del Comando de Patrullas La Plata.

Con un testigo requerido en el lugar, se procedió al secuestro de los objetos robados y a la identificación formal del hombre capturado, quien quedó aprehendido y trasladado a la sede de la DDI. El Ministerio Público Fiscal fue notificado y avaló el procedimiento.

En cuanto a sus antecedentes, el ladrón registra varias causas previas. Su historial incluye procesos por hurto y robos agravados en 2019 y 2018, y una causa por abuso de armas en 2017.

En noviembre de 2021 fue investigado por lesiones leves, hurto y un robo agravado con uso de arma de fuego, mientras que su prontuario se estira hasta el 2022, cuando estuvo imputado en una causa por robo en La Plata.

En enero de 2023 había recuperado la libertad de la Unidad Penal 1 de Olmos tras haber gozado de salidas transitorias. Ahora, fue nuevamente atrapado por la Policía por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y violación de domicilio.

Desbarataron una banda que hacía entraderas

Desbarataron una banda de delincuentes en La Plata (Video: Policía bonaerense)

Un importante despliegue policial desmanteló este jueves en La Plata a una banda con antecedentes y permitió la detención de un joven que había sido aprehendido menos de un mes atrás, además del secuestro de un botín tasado en varios millones de pesos.

Según información reunida por Infobae, la investigación se inició luego de una denuncia presentada el 30 de julio. Los pesquisas lograron identificar a un grupo dedicado a robos agravados, robo de vehículos y tenencia ilegal de armas de fuego, que a fines del mes pasado irrumpió por la fuerza en una vivienda ubicada en la calle 48, entre 28 y 29.

En ese episodio, al menos cinco individuos, cubiertos y armados, accedieron al domicilio de una mujer de 56 años, tras forzar la cerradura de la puerta trasera.

En el interior, los delincuentes intimidaron a la víctima con armas para someterla y luego se apoderaron de dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares. También sustrajeron el DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de videovigilancia y otros bienes de valor, para finalmente darse a la fuga a bordo del automóvil familiar, un Nissan Note. El vehículo después apareció en el área que corresponde a la Comisaría 5ta de la ciudad.

Las tareas del Gabinete Técnico Operativo (GTO) incluyeron el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas. Esto permitió ubicar a la banda mientras escapaba en dos autos: un Renault Clio negro y un Volkswagen Polo gris. El seguimiento reveló que los implicados tenían antecedentes y se los vinculaba con otras entraderas ocurridas en diferentes puntos de la capital bonaerense.

El avance de la causa derivó en que el Juzgado de Garantías N° 6 librara órdenes de allanamiento para cinco viviendas de La Plata, localizadas en las calles 145 (entre 47 y 49), 155 (entre 46 y 50), 50 y 164, y 78 y 22. Fuentes del caso precisaron que en esos domicilios se incautaron dos revólveres -uno calibre .32 y otro .22-, un chaleco antibalas, pasamontañas y guantes, elementos directamente relacionados con los robos.

En esos operativos también se hallaron numerosos objetos: una máquina desarmadora de ruedas evaluada en 3,5 millones de pesos, un compresor, un televisor de 32 pulgadas, una heladera sin uso, tres criques, una tijera corta candados, un portón, puertas y ventanas de aluminio nuevas valuadas en 7 millones de pesos, una bicicleta con numeración limada, un lavarropas estimado en un millón de pesos y otros artículos. Las autoridades calcularon que el patrimonio incautado ascendía a un total de $12.700.000.

Por orden de la UFI N°1 del Departamento Judicial La Plata, las fuerzas aprehendieron a dos hombres D.E.S., de 18 años, y R.G. de 23, y dos mujeres, identificadas como A.S., de 41 años, y N.S.G., de 49 años.